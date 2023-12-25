🔥Как бухгалтеру и компании подготовиться к последствиям налоговой проверки

После окончания налоговой проверки главное для налогового инспектора правильно и своевременно оформить результаты проверки. А для налогоплательщика — воспользоваться своими правами на урегулирование разногласий с налоговиками, если он не согласен с выводами проверяющих или применяемыми санкциями.
Ведь, по итогам проверки компанию, директора и даже бухгалтера могут привлечь к налоговой, административной и даже уголовной ответственности. У «Клерк» в январе стартует новый супер полезный и интересный вебинар. Я уже записалась! Обязательно обсудим информацию после него в Трибуне.
Спикеры Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting и Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» на вебинаре «Последствия налоговой проверки: что будет после того, как вас проверили» рассмотрят все варианты развития событий после проверки.
Они поднимут и рассмотрят такие вопросы, как доначисление налогов, пеней и штрафов по результатам проверки:
как скоро доначислят налоги после проверки и когда начнут взыскивать;
арест расчетного счет — обязателен ли или можно избежать;
можно ли снизить доначисленные пени и штрафы;
обеспечительные меры налогового органа, какие они бывают, сколько действуют;
а можно ли договориться с налоговым органом в легальном поле (мировые соглашения, медиативные соглашения и пр.);
коротко об отсрочке/рассрочке уплаты налогов.
Объяснят все про уголовную ответственность:
условия наступления уголовной ответственности;
кого могут привлечь к уголовной ответственности;
можно ли избежать привлечения к ответственности (основания прекращения уголовного преследования).
А также про субсидиарную ответственность и банкротство:
всегда ли налоговый орган подает на банкротство налогоплательщика и возможно ли этого избежать;
кого привлекут к субсидиарной ответственности, в каком размере и когда.
Ппрямо сейчас приобрести вебинар можно по выгодной цене со скидкой 79% всего за 399 руб, вместо 1950 руб.
После вебинара вы получите персональный сертификат о посещении, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на вебинаре и являетесь обладателем новых знаний
❗️Обратите внимание. У всех подписчиков Клерк.Премиум доступ к этому вебинару уже открыт, надо только записаться! Оплачивать уже ничего не надо.
Кстати, обновленный Премиум + Консультации в декабре можно приобрести по выгодной цене 2023 года с новогодней скидкой за 17900 рублей. За время подписки вы сможете задать неограниченное количество вопросов экспертам. Выгодно предложение 👇
Подписаться на Премиум + Консультации
А можно еще сэкономить и подключить Клерк.Премиум без консультаций и подключить их позднее. В таком случае подписка с новогодней ценой стоит всего 11900 рублей👇
Записывайтесь на вебинар, подписывайтесь на Клерк.Премиум. Обязательно обсудим проверки и их последствия в Трибуне.
Комментарии8
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
картинки у нас бомбические!😍
Борис МальцевфаундерКлерк
Дыа )
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
К этой картинке понятно откуда позаимствовали идею😉
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
типо это Остап?
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор
По штиблетам похож😏
Шарфа нет🤔
Светлана Вейс
Налоговик похож на Эсэсовца (в принципе, с ними они у меня и ассоциируются). Рядом с парнем в подстреленных штанах должна быть главбух-тетя Маша, у которой не сойтись может только юбка. Парень - директор, выпускник бизнес школы Сколково. Они как пару лямов за нее отстегнут, такими идеями вдохновляются, что потом бухгалтеру по ночам маски-шоу снятся😁
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
это из-за серой красивой формы! На наших же мешком все смотрится, а у эсэсовцев была от хуго босса красивая.
Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор