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Обучение для бухгалтеров

🔥Как бухгалтеру и компании подготовиться к последствиям налоговой проверки

Про проверки вы уже знаете все! А что вы знаете про последствия налоговых проверок и как максимально защититься о них? Рассмотрим все возможные варианты развития событий, а потом обсудим в Трибуне. У «Клерка» для вас кое-что новенькое.
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🔥Как бухгалтеру и компании подготовиться к последствиям налоговой проверки
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

После окончания налоговой проверки главное для налогового инспектора правильно и своевременно оформить результаты проверки. А для налогоплательщика — воспользоваться своими правами на урегулирование разногласий с налоговиками, если он не согласен с выводами проверяющих или применяемыми санкциями.

Ведь, по итогам проверки компанию, директора и даже бухгалтера могут привлечь к налоговой, административной и даже уголовной ответственности. У «Клерк» в январе стартует новый супер полезный и интересный вебинар. Я уже записалась! Обязательно обсудим информацию после него в Трибуне.

Спикеры Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting и Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» на вебинаре «Последствия налоговой проверки: что будет после того, как вас проверили» рассмотрят все варианты развития событий после проверки.

Они поднимут и рассмотрят такие вопросы, как доначисление налогов, пеней и штрафов по результатам проверки:

  • как скоро доначислят налоги после проверки и когда начнут взыскивать;

  • арест расчетного счет — обязателен ли или можно избежать;

  • можно ли снизить доначисленные пени и штрафы;

  • обеспечительные меры налогового органа, какие они бывают, сколько действуют;

  • а можно ли договориться с налоговым органом в легальном поле (мировые соглашения, медиативные соглашения и пр.);

  • коротко об отсрочке/рассрочке уплаты налогов.

Объяснят все про уголовную ответственность:

  • условия наступления уголовной ответственности;

  • кого могут привлечь к уголовной ответственности;

  • можно ли избежать привлечения к ответственности (основания прекращения уголовного преследования).

А также про субсидиарную ответственность и банкротство:

  • всегда ли налоговый орган подает на банкротство налогоплательщика и возможно ли этого избежать;

  • кого привлекут к субсидиарной ответственности, в каком размере и когда.

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Записывайтесь на вебинар, подписывайтесь на Клерк.Премиум. Обязательно обсудим проверки и их последствия в Трибуне.

Комментарии

8
  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    картинки у нас бомбические!😍

    • Логотип ToT
      ToT
      Сотрудник
      57 мин

      Борис МальцевфаундерКлерк

      Дыа ) 

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      57 мин

      Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

      ...ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинного цвета. Носков под штиблетами не было»

      К этой картинке понятно откуда позаимствовали идею😉

      • Логотип nlukina
        nlukina
        56 мин

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        типо это Остап?

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          50 мин

          Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

          По штиблетам похож😏

          Шарфа нет🤔

  • Логотип Buh Lo
    Buh Lo
    43 мин

    Светлана Вейс

    Налоговик похож на Эсэсовца (в принципе, с ними они у меня и ассоциируются). Рядом с парнем в подстреленных штанах должна быть главбух-тетя Маша, у которой не сойтись может только юбка. Парень - директор, выпускник бизнес школы Сколково. Они как пару лямов за нее отстегнут, такими идеями вдохновляются, что потом бухгалтеру по ночам маски-шоу снятся😁

    • Логотип nlukina
      nlukina
      32 мин

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      это из-за серой красивой формы! На наших же мешком все смотрится,  а у эсэсовцев была от хуго босса красивая. 

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    38 мин

    Владислав СавушкинИдейный вдохновительБизнес Вектор

    У нас налоговая проверка🤖

    Прячем калькуляторы под стол😀

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