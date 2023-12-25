🔥Как бухгалтеру и компании подготовиться к последствиям налоговой проверки

Про проверки вы уже знаете все! А что вы знаете про последствия налоговых проверок и как максимально защититься о них? Рассмотрим все возможные варианты развития событий, а потом обсудим в Трибуне. У «Клерка» для вас кое-что новенькое.

После окончания налоговой проверки главное для налогового инспектора правильно и своевременно оформить результаты проверки. А для налогоплательщика — воспользоваться своими правами на урегулирование разногласий с налоговиками, если он не согласен с выводами проверяющих или применяемыми санкциями.

Ведь, по итогам проверки компанию, директора и даже бухгалтера могут привлечь к налоговой, административной и даже уголовной ответственности. У «Клерк» в январе стартует новый супер полезный и интересный вебинар. Я уже записалась! Обязательно обсудим информацию после него в Трибуне.

Спикеры Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting и Марина Жирова, адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» на вебинаре «Последствия налоговой проверки: что будет после того, как вас проверили» рассмотрят все варианты развития событий после проверки.

Они поднимут и рассмотрят такие вопросы, как доначисление налогов, пеней и штрафов по результатам проверки:

как скоро доначислят налоги после проверки и когда начнут взыскивать;

арест расчетного счет — обязателен ли или можно избежать;

можно ли снизить доначисленные пени и штрафы;

обеспечительные меры налогового органа, какие они бывают, сколько действуют;

а можно ли договориться с налоговым органом в легальном поле (мировые соглашения, медиативные соглашения и пр.);

коротко об отсрочке/рассрочке уплаты налогов.

Объяснят все про уголовную ответственность:

условия наступления уголовной ответственности;

кого могут привлечь к уголовной ответственности;

можно ли избежать привлечения к ответственности (основания прекращения уголовного преследования).

А также про субсидиарную ответственность и банкротство:

всегда ли налоговый орган подает на банкротство налогоплательщика и возможно ли этого избежать;

кого привлекут к субсидиарной ответственности, в каком размере и когда.

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После вебинара вы получите персональный сертификат о посещении, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на вебинаре и являетесь обладателем новых знаний

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Записывайтесь на вебинар, подписывайтесь на Клерк.Премиум. Обязательно обсудим проверки и их последствия в Трибуне.