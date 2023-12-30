🎄Что ест бухгалтер в новогоднюю ночь и 1 января. Праздничный майонезный пост

Дорогие коллеги! Поздравляем вас Новым годом! Надеемся, что вы весело встретили год Дракона и провели эту ночью с отличным настроением. Как и обещала, публикую 1 января пост, в котором мы будем делиться новогодними рецептами и красивыми фотографиями. Поехали!

Вот и наступил 2024 год!🎄 Я не люблю стандартные пожелания, всегда хочется каждому человеку сказать какие-то слова индивидуально, учитывая его интересы и характер. Но, все же, некоторые общие пожелания могут быть актуальными — например, мира, которого мы все так ждем. Здоровья, которое с каждым годом куда-то убегает, время на себя и семью!

Я провела эту ночь в кругу самых близких и родных мне людей, мы вкусно поели, поиграли в настольные игры, посмеялись и подарили друг другу подарки🎁 А в 22:40 мы с ребенком уже смотрели сны😅

Что же было в меню?

Вчера было принято волевое решение остановиться на салатах и закусках, а вот сегодня уже будет горячее. У нас был очень традиционный стол. Что было на столе в новогоднюю ночь:

оливье,

салат крабовый. Купила замороженный брикет из крабового мяса — очень вкусно,

помидоры с сыром и чесноком,

запеченные рулетики из бекона с черносливом,

бутерброды с красной икрой.

Сегодня все тоже самое + запеченная утка с яблоками и селедка под шубой. Я уже много лет покупаю на праздники утку Мулард. Это такая здоровенная птичка смесь гуся и утки. Очень большая и мясная. И главное — вкусная! За сутки натираю тушку смесью соевого соуса, меда и специй и держу на балконе Потом набиваю ей брюшко яблоками кислыми и запекаю 3,5 часа в пакете. А вы как утку готовите?

Главный сюрприз от моей мамы — мои любимые жаренные пирожки с капустой! Я могу готовить все, кроме теста пирожкового, точнее и его делаю, но оно абсолютно не такое, как у мамы. Там видимо есть секретный индигриент — любовь. А еще оно воздушное и тонкое.

А вот что у меня на завтрак!🥳

Коллеги, еще раз с наступившим! Пусть это будет счастливый год! Делитесь своим новогодним меню: присылайте рецепты и фотографии! Очень-очень ждем ваших комментариев и фотоотчетов!