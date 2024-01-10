СмертьGPT: ИИ научили прогнозировать дату смерти

Ученые из нескольких университетов США выяснили, что ИИ-модель Life2vec, обученная на множестве данных о здоровье, профессии и доходе людей, способна предсказывать различные события в их жизни, включая возможное время смерти, с точностью до 79%.
По мнению ученых это открывает новый потенциал в области соцнаук и здравоохранения, но при этом вызывает этические вопросы.
Исследователи проанализировали данные о здоровье 6 млн датчан (с 2008 по 2020 год) с помощью модели ИИ, получившей название Life2vec. В исследовании включили данные о здоровье — записи о посещениях больниц и поликлиник, диагнозы и др показатели. Также ИИ дали информацию о доходах, зарплате, стипендиях, типе работы, отрасли, социальных льготах людей. Словом, предоставили все возможные данные о жизненном пути.
После чего, пишет Financial Times, этот искусственный интеллект рассчитал вероятность тех или иных событий в жизни почти так же, как ChatGPT показывает вероятность появления слов в предложении, в том числе и возможную дату смерти.
«Я думаю, что сходство между текстом и жизнью глубоко и многогранно. Для меня имеет смысл то, что наш алгоритм может предсказать следующий шаг в жизни человека», — заявил Суне Леманн, один из исследователей алгоритма.
В ходе тестирования алгоритма исследователи изучили выборку из 100 тыс. человек в возрасте от 35 до 65 лет, только половина из которых была жива. Когда Life2vec предложили угадать, кто из них умер, алгоритм ответил правильно в 79% случаев.
Кроме этого Life2vec, изучив данные, может ответить возможна ли смерть в течение четырех лет. В перспективе новый ИИ можно использоваться для оценки рискавозникновения некоторых болезней или других событий, которые можно предотвратить.
Однако, появление Life2vec скорее всего вызовет вопросы о защите конфиденциальности данных и предвзятости. Сейчас подобные модели часто используются страховыми компаниями для определения стоимости полисов.
А вы хотели бы узнать, когда покинете этот бренный мир?
Комментарии8
Мне бы хотелось знать, все распланировать можно было бы))
Вы так говорите, потому как надеетесь, что на планирование есть время. А если ИИ его не даст?
Я бы хотела узнать, когда помрут все мои недоброжелатели)
это да, но если ИИ не даст, то хотя бы документы успею в одну папочку сложить, облегчу жизнь родственникам))
Лайк!))
Загрузите все на сайт госуслуг) По крайней мере у меня не осталось ничего, из того, чего бы он не знал. Даже заключения врача из поликлиники. Скоро ИИ будет на госуслугах выставлять возраст дожития для расчета пенсии)
кстати, мысль отличная! Большое спасибо! Вот не на сон такая тема)))
А если человек не доживет до пенсии, пенсионные взносы с него можно не удерживать? ;-)
Можно, только если доживет, его придется убить)
Зачем? Он будет обречен работать.