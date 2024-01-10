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Интернет и IT

СмертьGPT: ИИ научили прогнозировать дату смерти

Новости на сон грядущий. Ученые из Дании и США разработали алгоритм для искусственного интеллекта, предсказывающий события в жизни человека, в том числе, его смерть, с точностью до 79%. Хотели бы вы получить такие знания?
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Ученые из нескольких университетов США выяснили, что ИИ-модель Life2vec, обученная на множестве данных о здоровье, профессии и доходе людей, способна предсказывать различные события в их жизни, включая возможное время смерти, с точностью до 79%.

По мнению ученых это открывает новый потенциал в области соцнаук и здравоохранения, но при этом вызывает этические вопросы.

Исследователи проанализировали данные о  здоровье 6 млн датчан (с 2008 по 2020 год) с помощью модели ИИ, получившей название Life2vec. В исследовании включили данные о здоровье — записи о посещениях больниц и поликлиник, диагнозы и др показатели. Также ИИ дали информацию о доходах, зарплате, стипендиях, типе работы, отрасли, социальных льготах людей. Словом, предоставили все возможные данные о жизненном пути.

После чего, пишет Financial Times, этот искусственный интеллект рассчитал вероятность тех или иных событий в жизни почти так же, как ChatGPT показывает вероятность появления слов в предложении, в том числе и возможную дату смерти.

«Я думаю, что сходство между текстом и жизнью глубоко и многогранно. Для меня имеет смысл то, что наш алгоритм может предсказать следующий шаг в жизни человека», — заявил Суне Леманн, один из исследователей алгоритма.

В ходе тестирования алгоритма исследователи изучили выборку из 100 тыс. человек в возрасте от 35 до 65 лет, только половина из которых была жива. Когда Life2vec предложили угадать, кто из них умер, алгоритм ответил правильно в 79% случаев.

Кроме этого Life2vec, изучив данные, может ответить возможна ли смерть в течение четырех лет. В перспективе новый ИИ можно использоваться для оценки рискавозникновения некоторых болезней или других событий, которые можно предотвратить.

Однако, появление Life2vec скорее всего вызовет вопросы о защите конфиденциальности данных и предвзятости. Сейчас подобные модели часто используются страховыми компаниями для определения стоимости полисов.

А вы хотели бы узнать, когда покинете этот бренный мир?

Комментарии

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    • Вита Петрова

      Вы так говорите, потому как надеетесь, что на планирование есть время. А если ИИ его не даст?

      Я бы хотела узнать, когда помрут все мои недоброжелатели)

      • Наталия Лукина
        шеф-редактор

        это да, но если ИИ не даст, то хотя бы документы успею в одну папочку сложить, облегчу жизнь родственникам))

        Я бы хотела узнать, когда помрут все мои недоброжелатели)

        Лайк!))

        • Вита Петрова

          Загрузите все на сайт госуслуг) По крайней мере у меня не осталось ничего, из того, чего бы он не знал. Даже заключения врача из поликлиники. Скоро ИИ будет на госуслугах выставлять возраст дожития для расчета пенсии)

          • VadimBA

            Скоро ИИ будет на госуслугах выставлять возраст дожития для расчета пенсии)

            А если человек не доживет до пенсии, пенсионные взносы с него можно не удерживать? ;-)

            • Вита Петрова

              Можно, только если доживет, его придется убить)

              • VadimBA

                Можно, только если доживет, его придется убить)

                Зачем? Он будет обречен работать.

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nlukina
Интернет и IT

СмертьGPT: ИИ научили прогнозировать дату смерти

Новости на сон грядущий. Ученые из Дании и США разработали алгоритм для искусственного интеллекта, предсказывающий события в жизни человека, в том числе, его смерть, с точностью до 79%. Хотели бы вы получить такие знания?

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