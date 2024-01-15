Рожать некому. В России за прошедший год родилось рекордно низкое количество детей

В России зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости. В 2023 году родилось всего 1,213 млн детей. Такого низкого показателя не было с 1999 года, и то, тогда родилось 1,215 млн деток. Росстат заявил, что рождаемость будет снижаться и дальше, влоть до 2027 года.

За 2023 год в РФ насчитали рекордно низкое число новорожденных. «Худшим» по рождаемости ранее считался 1999 год — тогда родилось 1,215 млн детей. Рождаемость продолжит падать дальше до 2028 года. Демографы объясняют падение числа рождений в 2023 году, прежде всего, сокращением на 3% числа женщин в возрасте, способных рожать детей.

Рождаемость в России с 2023 по 2027 годы будет снижаться и только с 2028 года начнет расти. Об этом говорится в демографическом прогнозе Росстата до 2046 года, рассчитанном с учетом результатов Всероссийской переписи населения, которая проводилась в октябре — ноябре 2021 года.

«Рождаемость будет снижаться с 2023 по 2027 годы (в 2023 году родится 1 млн 244,5 тыс. младенцев, а в 2027 — году лишь 1 млн 140,4 тыс. младенцев) и начнет расти с 2028 года. В 2045 году прогнозируется рождаемость в размере 1 млн 426,2 млн младенцев. Таким образом, число родившихся на тысячу населения вырастет с 8,5 в 2023 году до 10,3 в 2045 году», — говорится на сайте Росстата.

На протяжении 2023 года снижение рождаемости не было зафиксировано лишь в мае, когда количество рождений увеличилось 1,3%. Такую положительную динамику эксперты объяснили календарным фактором.



Рождение в России регистрируются органами ЗАГС в подавляющем большинстве случаев по рабочим будним дням, и в мае 2023 года было на два рабочих дня больше, чем в мае 2022 года (18 против 20). Поэтому динамика в этом месяце была обусловлена в первую очередь календарным фактором, — пояснил демограф Алексей Ракша.



В правительстве не скрывают обеспокоенности ситуацией. По словам первого замминистра труда и социальной защиты Ольги Баталиной, число женщин детородного возраста в России начнет незначительно расти только после 2026 года.

«За последние 10 лет численность женщин в возрасте 20-29 лет сократилась почти на 40%, или на 4,6 млн человек», — уточнила Ольга Баталина.

Ко всему прочему, молодые семьи не спешат сразу после брака обзаводиться потомством. Чтобы заводить детей, не хватает всего: доходов, рабочих мест, квадратных метров, перспектив, сил, здоровья и социальной поддержки.

Власти на регулярной основе выступают с призывами рожать, как можно раньше и как можно больше. Но, факты — вещь упрямая: общество поумнело и размножаться не спешит.

Как думаете, изменится ли ситуация в 2028 году? Только ли отсутствие женщин детородного возраста сказывается или в большей мере — социальные факторы?