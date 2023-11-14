Вперед в прошлое! Надо перестать ориентировать девушек на высшее образования

Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Об этом на полном заявила член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова.

По мнению Маргариты Павловой, «нужно перестать множить тысячи молодых девушек, которые получают высшее образование, которое потом по сути ни к чему не приводит их» и это все «затягивается на долгие год и простаивает детородная функция».

По ее словам, россиянок сейчас ориентируют на получение хорошего образования, а далее на построение карьеры, в результате чего женщина, не реализовавшая себя к 40 годам как мать, «не знает, что такое домашний очаг». Она убеждена, что такую систему ценностей необходимо менять.

Ведущий поинтересовался у представителя власти не опасается ли она обвинений в «отматывании времени назад в средневековье», на что Павлова ответила: «А что в этом такого страшного?». Вперед в прошлое, господа!

Все это произошло во время экономического русского форума (РЭФ), который проходит прямо сейчас в Челябинске. Темы обсуждения: дедолларизация, технологическое развитие, взаимосвязь экономики

и демографии, повышение производительности труда, планирование в условиях рынка, финансирование и инвестиции,

развитие предпринимательства.

А сама Маргарита, стало быть, в Совфед из ПТУ пришла?

А нет, погодите! В 2000 году окончила Челябинскую государственную академию культуры по специальности «социолог-психолог социально-культурной сферы». Является многодетной матерью. Воспитывает дочь и двух сыновей.