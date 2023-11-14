Вперед в прошлое! Надо перестать ориентировать девушек на высшее образования

По мнению Маргариты Павловой, «нужно перестать множить тысячи молодых девушек, которые получают высшее образование, которое потом по сути ни к чему не приводит их» и это все «затягивается на долгие год и простаивает детородная функция».
По ее словам, россиянок сейчас ориентируют на получение хорошего образования, а далее на построение карьеры, в результате чего женщина, не реализовавшая себя к 40 годам как мать, «не знает, что такое домашний очаг». Она убеждена, что такую систему ценностей необходимо менять.
Ведущий поинтересовался у представителя власти не опасается ли она обвинений в «отматывании времени назад в средневековье», на что Павлова ответила: «А что в этом такого страшного?». Вперед в прошлое, господа!
Все это произошло во время экономического русского форума (РЭФ), который проходит прямо сейчас в Челябинске. Темы обсуждения: дедолларизация, технологическое развитие, взаимосвязь экономики
и демографии, повышение производительности труда, планирование в условиях рынка, финансирование и инвестиции,
развитие предпринимательства.
А сама Маргарита, стало быть, в Совфед из ПТУ пришла?
А нет, погодите! В 2000 году окончила Челябинскую государственную академию культуры по специальности «социолог-психолог социально-культурной сферы». Является многодетной матерью. Воспитывает дочь и двух сыновей.
Комментарии1
Мария Еленевская
Правильно, зачем женщине высшее. 18 исполнится и рожать