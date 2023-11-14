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Общество

Вперед в прошлое! Надо перестать ориентировать девушек на высшее образования

Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Об этом на полном заявила член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова.
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Вперед в прошлое! Надо перестать ориентировать девушек на высшее образования
фото freepik.com

По мнению Маргариты Павловой, «нужно перестать множить тысячи молодых девушек, которые получают высшее образование, которое потом по сути ни к чему не приводит их» и это все «затягивается на долгие год и простаивает детородная функция».

По ее словам, россиянок сейчас ориентируют на получение хорошего образования, а далее на построение карьеры, в результате чего женщина, не реализовавшая себя к 40 годам как мать, «не знает, что такое домашний очаг». Она убеждена, что такую систему ценностей необходимо менять.

Ведущий поинтересовался у представителя власти не опасается ли она обвинений в «отматывании времени назад в средневековье», на что Павлова ответила: «А что в этом такого страшного?». Вперед в прошлое, господа!

Все это произошло во время экономического русского форума (РЭФ), который проходит прямо сейчас в Челябинске. Темы обсуждения: дедолларизация, технологическое развитие, взаимосвязь экономики
и демографии, повышение производительности труда, планирование в условиях рынка, финансирование и инвестиции,
развитие предпринимательства.

А сама Маргарита, стало быть, в Совфед из ПТУ пришла?

А нет, погодите! В 2000 году окончила Челябинскую государственную академию культуры по специальности «социолог-психолог социально-культурной сферы». Является многодетной матерью. Воспитывает дочь и двух сыновей.

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шеф-редактор в Клерк.Ру

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Комментарии

1
  • Логотип melenevskaya
    melenevskaya
    3 минуты назад

    Мария Еленевская

    Правильно, зачем женщине высшее. 18 исполнится и рожать

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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nlukina
Общество

Вперед в прошлое! Надо перестать ориентировать девушек на высшее образования

Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Об этом на полном заявила член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова.

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