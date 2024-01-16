Любовь и кредиты. Почему некоторые отказываются от отношений из-за долга пары?

Если раньше фраза «расскажи о себе» при знакомстве могла включать в себя что угодно, то теперь в нее точно входит «а кредиты у тебя есть?». Почему некоторые мужчины не готовы начинать отношения с женщиной, у которой есть кредиты? Это здравый смысл или неготовность брать на себя любую ответственность?

«Прости, но я не готов начинать отношения с девушкой с кредитами», — сказал мужчина и свидание закончилось. Такие истории в интернете встречаются все чаще и чаще. Что это новый тренд? Если раньше не все мужчины были готовы начинать отношения с женщиной «с прицепом», то теперь еще и с догами не хотят заморачиваться? Это какой-то новый виток инфантильности — не готовности брать на себя какие-то заботы, проблемы второй половины или разумный подход.

Если раньше мы выбирали спутника сердцем, то теперь, как в аптеке, мы выбираем пару чуть ли не через научный подход и доказанную полезность?

Мнение из интернета

Согласна, если девушка взяла потребительский кредит на покупку нового последнего смартфона, но при этом 6 месяцев будет питаться одним дошираком — сомнения в ее умственных способностях возникают. Но, если, например, кредит взяли на покупку автомобиля, чтобы добираться на работу не нужно было на оленях и перелетных птицах?

Какие аргументы приводят мужчины:

наличие потребкредита говорит о низком уровне сознательности женщины,

такая женщина транжира,

не готовность содержать свою пару,

не желание начинать отношения с потенциальных проблем.

Что пишут в интернете

вот такое мнение

а есть и вот такие

принципиальная позиция

А вы что думаете? Стали бы вы встречаться с человеком, если у него или у нее есть крупный кредит?