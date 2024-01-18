🔮Крещенские гадания для бухгалтера. Все тайное становится явным

В пятницу, 19 января в Русской православной церкви встречают Крещение Господне, или Богоявление. А сегодня, в ночь с 18 на 19 января проходят традиционные Крещенские гадания. Как говорят знающие люди, сейчас один из самых лучших периодов для того, чтобы узнать свое будущее. Погадаем?

С древних времен в январские праздники принято проводить разные ритуалы и обряды с целью узнать будущее. Расскажем, как можно погадать на Крещение в ночь на 19 января 2024 года.

Шесть стаканов/чашек

Для этого гадания понадобятся шесть стаканов или кружек. В один стакан положите соль, во второй — сахар, в третий — кольцо, в четвертый — спичку, в пятый — деньги и в последний — хлеб.

Перемешайте чашки/стаканы, гадающему завяжите глаза. И пусть он возьмет любой из них:

Если выберет хлеб, то гадающего ждет хороший год;

если попались деньги — к финансовому благополучию;

спичку — жди хлопот на работе;

кольцо — новая любовь или свадьба;

соль — год принесет несчастье;

сахар — удача и успех во всех сферах.

Гадание на налоговую проверку

В полночь открой окно и спросите «проверка будет?». Прислушайтесь: если услышите, как громко залаяла собака, проехала машина или раздался другой сильный звук вблизи, то ждите скоро налоговиков. Если шум слышится вдалеке, то в 2024 вас проверять не будут.

Гадание на деньги

Понадобится:

3 непрозрачные миски/чашки;

несколько монет;

1 денежная купюра;

свечи.

В комнате нужно выключить свет, зажечь свечи. Человек, для которого проводится ритуал, должен выйти из комнаты. Помощник кладет под первую миску монету, под вторую купюру, а 3-я остается пустой. Человек возвращается в комнату и выбирает одну миску.

Если выбрали монету — ждет хорошая прибыль и успех в денежных вопросах. Если банкнота — возможны потери и убытки. Если ничего нет — изменений в финансовом положении не предвидится.

На богатого спутника

Чтобы понять, какую финансовую стратегию выберет ваш избранник в 2024 году — будет возить по курортам или придется зарабатывать на все самостоятельно, можно провести простой ритуал.

Возьмите 2 золотых кольца и 3 кольца обычных из бижутерии. Положите все украшения в емкость и наугад достаньте одно. Если попадется бижутерия, то избранник будет со скромным доходом, если золотое — с хорошим достатком и будет вас баловать.

Пока мы с вами готовимся к гаданиям, иеромонах их раскритиковал

Далеко не все разделяют точку зрения, что гадания — это весело. По мнению председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонаха Макария (Маркиша), это проявление суеверий.

«Наша задача — это, как бы это сказать, жесткое, пренебрежительное отношение к суевериям. Если позволите, такую аналогию проведу: если человек чем-то болен, то его нужно лечить, но бывает ипохондрия, когда человек заморочит себе голову болезнями, очень много на них обращает внимание. Ну поболит и пройдет: не волнуйся, не бери в голову. То же самое у нас и по отношению к суевериям и предрассудкам: их надо преодолевать. Гадание? Не надо этим заниматься. Взор это все, бред сивой кобылы, как и гороскопы. Но через колено никого не ломаем: хотите — дело ваше», — сказал Маркиш в крещенский сочельник.

А вы как относитесь к гаданиям? Гадали когда-нибудь?