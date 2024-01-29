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Общество

«Неприкасаемых» нет. В Китае более 100 тыс чиновников наказали за лень и недостойное поведение

Китайских чиновников, которые нарушили кодекс «Правил из восьми пунктов»: показали халатное отношение, неэффективно делали свою работу, а также злоупотребляли своим положением, отстранили от занимаемых должностей. Вот бы и у нас такой эффективный кодекс появился!
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«Неприкасаемых» нет. В Китае более 100 тыс чиновников наказали за лень и недостойное поведение
создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк

Более 100 тысяч китайских чиновников нарушили моральные нормы в 2023 году. По данным Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета, нарушения сводились к уклонению от исполнения должностных обязанностей, а также к «своевольным или мошенническим действиям» при осуществлении полномочий в сфере социально-экономического развития и защиты окружающей среды, пишет ТАСС.

В прошлом году в КНР было расследовано более 107 тысяч случаев нарушения «Правил из восьми пунктов». Более 153 тысяч человек получили выговоры или были наказаны иначе. Более 108 тысяч человек получили наказание по партийной или административной линии.

За серьезные нарушения контролирующие органы вправе ставить вопрос об исключении функционера из рядов КПК с последующей передачей дела в органы прокуратуры для возбуждения судебного иска в соответствии с законами КНР.

Например, Го Босюн — заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник, после расследования был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Его обвинили в коррупции! Также он был пожизненно лишен политических прав и своего военного звания. Личные активы были конфискованы, а все полученные незаконным путем денежные средства были конфискованы и переданы государству.

Другой бывший влиятельный китайский военачальник — Сюй Цайхоу умер, находясь под следствием опозоренным. Сюй был задержан по обвинению во взяточничестве. Через два месяца его исключили из компартии.

В среднем, чиновники-взяточники получают 12-16 лет за свои преступления.

Как сказал Си Цзиньпин, председатель КНР: «Борьбу нужно вести и против «тигров» (крупные чиновники-коррупционеры), и против «мух» (мелкие взяточники)».

Правила для чиновников поднебесной написаны в «Правилах из восьми пунктов» — кодексе поведения социалистических строителей. Его знает наизусть любой государственный служащий. Что в нем написано:

  1. Отказ от торжественности и формализма. Лидеры должны поддерживать тесный контакт с низами.

  2. Сведение к минимуму поездок за границу.

  3. Сокращение штата помощников, сопровождающих, если они все же необходимы.

  4. Ведение документации и разъяснения понятным для обычных граждан языком.

  5. Отказ от перекрытия дорог, улиц для проезда кортежей.

  6. Отказ от лишнего пиара. Появление в новостных лентах, передачах только при крайней необходимости.

  7. Отказ от публикаций, автобиографий, поучительных книг.

  8. Экономия. Не выписывать себе машины, квартиры, и т.д.

Отличные правила!

«Либо партия победит коррупцию, либо коррупция победит партию», — заявил председатель КНР Си Цзиньпин, придя к власти в 2013 году.

В 2023 году в Китае попали под антикоррупционное расследование рекордное количество высокопоставленных чиновников, которые занимали должности уровня заместителя министра.

Как думаете, подобные наказания и жесткие меры повлияли бы на наших чиновников? И можно ли подобными мерами вернуть в обществе доверие к власти?

Комментарии

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  • Ирина

    Интересно, сколько в Китае чиновников на душу полуторамиллиардного населения? Может, сто тыщ проштрафившихся - это капля в море? Вот в России с её 2,5 млн чиновников такие цифры бы сильно удивили, а кого-то и обрадовали - вроде, и на этих есть управа.

    • Наталия Лукина
      шеф-редактор

      По данным национального управления государственных служащих КНР, на конец 2012 года в Китае насчитывается 70,89 миллиона чиновников и 1,26 миллиона государственных ведомств.

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nlukina
Общество

«Неприкасаемых» нет. В Китае более 100 тыс чиновников наказали за лень и недостойное поведение

Китайских чиновников, которые нарушили кодекс «Правил из восьми пунктов»: показали халатное отношение, неэффективно делали свою работу, а также злоупотребляли своим положением, отстранили от занимаемых должностей. Вот бы и у нас такой эффективный кодекс появился!

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