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Бухгалтеры

Не можете найти ответ на сложный вопрос? Клерк.Премиум+Консультации — наш эксперт поможет!

У всех у нас возникают вопросы, на которые мы не знаем ответа. И даже в интернете ничего нагуглить не получается. Специально для наших пользователей мы сделали сервис, который поможет решить сложные проблемы — Клерк.Консультации. Эксперт ответит за пару часов. И ничего гуглить не надо!
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Не можете найти ответ на сложный вопрос? Клерк.Премиум+Консультации — наш эксперт поможет!
Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

Что такое Клерк.Консультации?

Клерк.Консультации — это сервис круглосуточной поддержки бухгалтеров и предпринимателей по профессиональным вопросам. Вы можете задавать абсолютно любые вопросы и главное — количество вопросов неограниченное! Мы создали специальный пул специалистов по разным областям — бухгалтерские проводки, 1С, учет, налоги, проверки, право, кадры. Все специалисты эксперты-практики! Никакой воды и размытых ответов! Все по делу, четко и ясно!

Как задать вопрос эксперту?

Для вашего удобства мы добавили кнопочку «Вопрос экспертам» на главную страницу портала. Нажимаете на «Создать», а затем выбираете «Вопрос экспертам». Смотрите, на скрин👇

Нажать сюда

Или можно задать вопрос, зайдя на страницу Клерк.Консультации - Клерк.Сообщество. Там нужно нажать в верхней части экрана кнопку «Задать вопрос».

Вот тут!

После этого открывается окно для ввода вопроса. В верхней строке вбиваете тему вопроса/заголовок. Тема очень важна, чтобы эксперт нашего сервиса, который специализируется на определенных вопросах, быстрее ее забрал в работу. Под темой вы описываете свою ситуацию. Какие-то нюансы, важные моменты. Прикрепляете (если есть) файлы, фото. А затем нажимаете «Опубликовать». На скрине я показала, как это делать.

Если вы заходили с главной странице «Клерка»

Второй вариант — если вы задаете вопрос со страницы Клерк.Консультации - Клерк.Сообщество.

❗️В строке, где указан раздел «Клерк.Консультации» ничего менять не надо!

Можете выбрать теги, если хотите. Но это не влияет на работу экспертов, они в любом случае, оперативно заберут вопрос в работу.

Самое главное, нажмите кнопку «Создать консультацию» в окне для ввода вопроса. Тогда ваш вопрос опубликуется!

Вот тут!

Как получить ответ?

После того, как создана тема с вопросом, ее заберет руководитель сервиса Клерк.Консультации и распределит на эксперта, который специализируется на этой теме.

Назначенного эксперта можно видеть прямо внутри вопроса.

Отвечает эксперт Александр42

Ответы наши эксперты дают максимально оперативно. Конечно, зависит от сложности и от загруженности экспертов. Это может быть и пару минут, и пару часов. Но, в любом случае, вы получите ответ в течение суток. Полные правила Консультаций можете посмотреть тут.

Как только ответ будет дан, на вашей аватарке в разделе Консультаций появится значок уведомления.

Пришло уведомление! Можно смотреть ответ!

Как подключить Клерк.Консультации?

Недавно у нас появился тариф — Клерк.Премиум + Консультации!🔥 Тариф бомба! Он включает в себя сразу все наши лучшие продукты! Это:

  • онлайн-курсы с сертификатами: 43 шт, каждый месяц будет появляться еще один

  • вебинары: эфир каждый день, 620+ записей и конспекты

  • ежедневный журнал «Разбор законов» с инструкциями по работе с новыми правилами, заполнению отчетности, . Каждый день выходит два разбора: один в текстовом виде, другой в формате 2-3-х минутного видео с конспектом. Если вам интересна какая-то тема, вы сможете ее заказать редакции.

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  • безлимитный доступ к сервису «Консультации».

  • отключение рекламы.

Для тех, кто еще не успел подключить себе консультации, у нас хорошая новость! Годовую подписку Премиум + Консультации прямо сейчас можно приобрести по выгодной цене за 17900 рублей вместо 27500 рублей. За время подписки вы сможете задать неограниченное количество вопросов экспертам. Выгодно предложение 👇

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А можно подключить Клерк.Премиум без консультаций и подключить их позднее. В таком случае подписка будет стоит всего 9685 рублей👇

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Если хотите просто что-то обсудить, а не задать вопрос в сервисе, вас всегда ждет наш форум или наш ТГ-канал Красный уголок бухгалтера.

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Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

Не можете найти ответ на сложный вопрос? Клерк.Премиум+Консультации — наш эксперт поможет!

У всех у нас возникают вопросы, на которые мы не знаем ответа. И даже в интернете ничего нагуглить не получается. Специально для наших пользователей мы сделали сервис, который поможет решить сложные проблемы — Клерк.Консультации. Эксперт ответит за пару часов. И ничего гуглить не надо!

Не можете найти ответ на сложный вопрос? Клерк.Премиум+Консультации — наш эксперт поможет!
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Красный уголок бухгалтера

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Для налога на прибыль передачу имущества участникам СВО надо подтвердить документами

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Бухгалтеры

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Бухгалтеры

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Как организовать электронный документооборот с дистанционными работникам
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Ключевая ставка. Когда ставка будет ниже?

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Что делать, если беременная в декрете осталась без работы?

Подскажите, пожалуйста, девушка в декрете, забеременела вторым, но в компании, в которой она числится, ликвидировалась. Сотрудница не уведомлена и не уволена. Как быть? Уволиться сотруднице самой, попросить что б уволили, и как уйти во второй декрет?

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В доменной зоне .ru произошел сбой — у части пользователей перестали открываться сайты

Причина — в поломке DNSSEC, предполагают эксперты.

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