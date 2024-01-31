Не можете найти ответ на сложный вопрос? Клерк.Премиум+Консультации — наш эксперт поможет!

Что такое Клерк.Консультации?
Клерк.Консультации — это сервис круглосуточной поддержки бухгалтеров и предпринимателей по профессиональным вопросам. Вы можете задавать абсолютно любые вопросы и главное — количество вопросов неограниченное! Мы создали специальный пул специалистов по разным областям — бухгалтерские проводки, 1С, учет, налоги, проверки, право, кадры. Все специалисты эксперты-практики! Никакой воды и размытых ответов! Все по делу, четко и ясно!
Как задать вопрос эксперту?
Для вашего удобства мы добавили кнопочку «Вопрос экспертам» на главную страницу портала. Нажимаете на «Создать», а затем выбираете «Вопрос экспертам». Смотрите, на скрин👇
Или можно задать вопрос, зайдя на страницу Клерк.Консультации - Клерк.Сообщество. Там нужно нажать в верхней части экрана кнопку «Задать вопрос».
После этого открывается окно для ввода вопроса. В верхней строке вбиваете тему вопроса/заголовок. Тема очень важна, чтобы эксперт нашего сервиса, который специализируется на определенных вопросах, быстрее ее забрал в работу. Под темой вы описываете свою ситуацию. Какие-то нюансы, важные моменты. Прикрепляете (если есть) файлы, фото. А затем нажимаете «Опубликовать». На скрине я показала, как это делать.
Второй вариант — если вы задаете вопрос со страницы Клерк.Консультации - Клерк.Сообщество.
❗️В строке, где указан раздел «Клерк.Консультации» ничего менять не надо!
Можете выбрать теги, если хотите. Но это не влияет на работу экспертов, они в любом случае, оперативно заберут вопрос в работу.
Самое главное, нажмите кнопку «Создать консультацию» в окне для ввода вопроса. Тогда ваш вопрос опубликуется!
Как получить ответ?
После того, как создана тема с вопросом, ее заберет руководитель сервиса Клерк.Консультации и распределит на эксперта, который специализируется на этой теме.
Назначенного эксперта можно видеть прямо внутри вопроса.
Ответы наши эксперты дают максимально оперативно. Конечно, зависит от сложности и от загруженности экспертов. Это может быть и пару минут, и пару часов. Но, в любом случае, вы получите ответ в течение суток. Полные правила Консультаций можете посмотреть тут.
Как только ответ будет дан, на вашей аватарке в разделе Консультаций появится значок уведомления.
Как подключить Клерк.Консультации?
Недавно у нас появился тариф — Клерк.Премиум + Консультации!🔥 Тариф бомба! Он включает в себя сразу все наши лучшие продукты! Это:
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