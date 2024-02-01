Без радуги и усатой женщины. В России завели первое дело за радугу

В Нижнем Новгороде девушку арестовали на пять суток за сережку в виде лягушки, окрашенной в цвета радуги.

Девушку арестовали за сережку в форме лягушки в цветах радуги. Суд счел, что она демонстрировала запрещенную символику, пишет РБК.

Сообщается, что 29 января к жительнице Нижнего Новгорода подошли двое неизвестных и потребовали, чтобы она и ее друг немедленно сняли с себя «экстремистскую символику», записывая происходящее на камеру. Впоследствии видео опубликовали в соцсетях, и героиню ролика вызвали на допрос. Сотрудники центра «Э» составили на нее протокол о демонстрации экстремистской символики. Силовики решили, что радужные серьги связаны с ЛГБТ, и задержали девушку. После чего суд отправил ее под арест на пять суток.

Дело против девушки заведено по ч. 1 ст. 20.3 КоАП. В ходе процесса следствие установило, что сережки имеют форму лягушки с изображением 7-цветной радуги, заявил адвокат. С его слов, суд так и не смог точно определить, какие признаки запрещённой организации имеет радуга.

Гипножаба на все смотрит с осуждением

«Никто из допрошенных сотрудников, составивших протокол, также не смог назвать, какая именно символика была продемонстрирована подзащитной, в какой совокупности признаков и элементов. Была уверенность, что дело может быть выиграно. Но решение оказалось неожиданным. Характерно, что судья Умилина находилась в совещательной комнате более двух часов», — добавил юрист.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина отметила, что ношение таких сережек не является правонарушением и пропагандой ЛГБТ. При этом Останина предположила, что основанием для ареста девушки могло стать ее поведение.

«В суде мы с вами не были, обстоятельств мы не знаем. Просто девушка сидела тихо, пила чай и вдруг ей интересуется полицией, и ее арестовывают, и тут же судебное решение. Вы в это верите? Я — нет», — заключила она.

Может быть и так! В любом случает, по всей видимости, скоро будет опасно использовать любые цвета, а также эмодзи. Напомню, на прошлой неделе депутат Алексей Журавлев предложил смайлики и эмодзи с «пропагандой ЛГБТ» — «невестой с усами» и «беременным мужиком» удалить из мессенджеров!

«Вряд ли кто-то будет оспаривать тот факт, что, к примеру, смайл, на котором изображена влюбленная пара, состоящая из двух мужиков, или беременный мужик — пропаганда ЛГБТ, которая, между прочим, в нашей стране запрещена законом. Бородатые женщины, невесты с усами — все эти отвратительные образы приучают наших детей к тому, что это нормально, ведь на картинки в сообщениях внимание обращаешь прежде всего. У нас под жесткий контроль на сей счет попала пресса и интернет, а вот до смайлов еще руки не доходили, хотя сфера и в самом деле чувствительная и важная. Я вовсе не предлагаю штрафовать кого-то за их использование, просто непотребщину следует удалить из пакетов, которые устанавливаются на электронные устройства», — сказал Журавлев.

Я в некотором замешательстве, у меня есть летняя любимая футболка с радугой, таки выкидывать? Что думаете, коллеги?