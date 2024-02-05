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Бухгалтеры

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!

Участвуйте в конкурсе и получите бесплатный билет на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Конкурс называется «Клерк из скрепок». Ждем ваши фотографии!
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🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!
Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

💥На «Клерке» начался очередной конкурс! На этой неделе мы разыгрываем 1 офлайн и 4 онлайн билета на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»!

🔥IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» состоится уже 14 марта в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб. На конференции выступят топ-эксперты по НДС, воинскому учету, отчетности, РСВ и ЕФС-1, оплате труда и проверкам!

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Конкурс «Клерк из скрепок»

Условия конкурса: для проведения этого конкурса нужно приготовить упаковку (или две) скрепок. Из них надо сложить слово «Клерк.Конференция». Точку можно сделать из ластика или любого другого подручного материала. Можно добавлять к оформлению любые предметы! Главное — чтобы выглядело красиво и креативно! Чем больше скрепок — тем круче! Фотографируйте свой шедевр и выкладывайте в комментариях! Вся редакция Клерка будет выбирать лучшие работы! В пятницу вы вручим самым креативным пользователям 4 билета: 1 на посещение офлайн и 4 на онлайн-трансляцию!

Скрепыш ждет ваши фото

Напомним, что регистрация на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» уже началась! Всего у нас четыре тарифа на билеты:

  • Базовый билет стоит 8500 руб. В него входит: участие, кофе-брейк, розыгрыши призов, нетворкинг, фотоотчет, раздаточные материалы, электронный сертификат участника конференции.

  • Стандартный билет стоит сейчас 12000 руб. В него входит тоже самое, что и в базовый + запись конференции, а также презентации и материалы от спикеров. Бумажный сертификат участника конференции.

  • Премиум билет стоит 15000 руб. В него входит тоже самое, что и в стандартный + обед и индивидуальные консультации спикеров. Бумажный сертификат участника конференции.

  • 💻Для тех, кто не сможет приехать, мы открыли запись на онлайн-трансляцию! Билет прямо сейчас стоит всего 1499 руб. 👍 В него входит: доступ к трансляции, онлайн вопросы в чате и запись конференции.

Купить билет

Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов! Будет очень круто!

Пусть в конкурсе победит креативнейший!!!

Комментарии

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Бухгалтеры

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!

Участвуйте в конкурсе и получите бесплатный билет на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Конкурс называется «Клерк из скрепок». Ждем ваши фотографии!

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!
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