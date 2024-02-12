Зарядитесь мотивацией и позитивом на весь год! Приходите на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

Знаете, где лучше всего заводить знакомства? На профессиональных конференциях! Приходите на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка», встретьтесь с коллегами со всей страны, которые говорят с вами на одном языке. Заведете новые интересные знакомства и деловые контакты! Расскажем подробней, что мы подготовили для вас.

Регистрация на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» открыта! Она пройдет в Москве 14 марта 2024 года. Ждем вас на коференции офлайн или онлайн! Расскажем, что мы подготовили для вас.

Комьюнити единомышленников и нетворкинг

Знакомьтесь и организовывайте встречи с другими участниками еще до начала мероприятия. Перед началом IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» вас будет ждать приветственный кофе с печеньем Кукис и десертом «Тирамису» в шотах.

«Тирамису» в шотах

Приветственный кофе — отличная возможность свободно пообщаться с коллегами и партнерами мероприятия. Вы найдете ценные для себя контакты, получите полезные советы и просто приятно проведете время пред началом мероприятия.

Нетворкинг — это не только обмен визитками, это взаимовыгодное партнерство. Подумайте, чем вы можете быть полезны коллегам, а они вам и скорее регистрируйтесь на IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»

Мы отобрали для выступления только спикеров-практиков, которые готовы поделиться с вами действительно важными моментами. На Конференции они будут разбирать самые горячие темы — годовую отчетность, изменения в законодательстве, проверки, оптимизацию, дадим полезные советы и лайфхаки аутсорсерам, обсудим судебную практику.

Посмотреть программу

Во время перерыва вас ждет Кофе-брейк. Во всеря которого вы сможете перекусить кесадильей с ветчиной и сыром, фруктовым муссом в шотах и десертом «Трюфель». И конечно, пообщаться со спикерами и коллегами в неформальной обстановке вы тоже сможете!

Партнерская зона с лидерами рынка

На конференции вы познакомитесь с новыми сервисами и продуктами, которые упростят бухгалтерскую работу. Все самое нужно и полезное будет вас ждать на стойках наших партнеров, которые расскажут васм все о своих самых лучших продуктах. С их помощью вы сможете увеличить средний чек ваших услуг. Мы всегда за подход WIN-WIN!

Кроме этого наши партнеры проконсультируют, какой продукт или софт подходит именно под ваши требования и запросы.

Комфорт в деталях

Мы учли свои прошлые ошибки и выбрали место проведения конференции, которое будет легко найти! IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» состоится в отеле Пальмира Бизнес Клуб. Адрес: г. Москва, Новоданиловская наб., 6, корп. 2. Для гостей из других регионов будет действовать скидка 15% на проживание в отеле! Введите промокод PALMIRA при бронировании на сайте отеля. Предложение действует с 11 по 18 марта 2024 г.

Пальмира Бизнес Клуб

На прошлой московской конференции некоторые бухгалтеры жаловались, что найти локацию было непросто. Кроме этого у нас случился казус с гардеробом — в какой-то момент вешалки под тяжестью зимних вещей рухнули🤦🏻‍♀️

Все эти моменты мы учли и проработали. Отель найти не составит труда и будет работать комфортный гардероб.

Весь день для вас будут работать кейтеринг с чаем и кофе, а на стойке регистрации наши сотрудники помогут решить любые ваши вопросы. Команда фотографов будет с нами все мероприятие. А в специальной зоне вы сможете сделать фото для вашего блога! Участников ждут полезные призы и подарки. Не упустите шанс завести полезные связи и пополнить копилку знаний!

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Хотите на мероприятие, но не можете приехать?

Если вы очень хотите посетить мероприятие, но физически не можете — присоединяйтесь к онлайн-трансляции! Помимо трансляции мы пришлем вам полную запись конференции, кроме этого вы сможете задавать спикерам свои вопросы в прямом эфире! Наши ведущие зачитают их.

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Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!