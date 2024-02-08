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Обучение для бухгалтеров

❤️Лучший подарок ко дню всех влюбленных — подписка Клерк.Премиум всего за 1650 рублей!

Приближается день святого Валентина — самым романтический праздник в году. Самое время дарить и получать подарки. «Клерк» в этом тоже поучаствует. Сегодня вы можете получить лучшую подписку для бухгалтера всего за 1650 рублей! Сделайте себе классный подарок! И давайте обсудим праздник.
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❤️Лучший подарок ко дню всех влюбленных — подписка Клерк.Премиум всего за 1650 рублей!
Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

❤️День всех влюбленных вместе с «Клерком»

В середине февраля, 14 числа во всем мире отмечают любимый праздник пар — День святого Валентина, или День всех влюбленных.

Легенда праздника такая: святой Валентин был священником и полевым врачом и прославился тем, что выступал покровителем влюбленных пар. Он жил во времена римского императора Клавдия II, который своим указом запретил любящим друг друга людям венчаться, поскольку не хотел, чтобы жена и семья мешали мужчинам отправляться на войну. Тогда Валентин начал тайком проводить для влюбленных церемонию венчания. Когда до императора дошли слухи о тайных венчаниях, он велел схватить Валентина. На следующий день священника казнили. С тех пор Валентин стал покровителем всех влюбленных.

По другой версии, Валентин, живший в языческом Риме, оказался в тюрьме из-за своей веры. Там он исцелил слепую дочь тюремщика, за что его, посчитав колдуном, приговорили к смерти. Накануне казни, 13 февраля, Валентин написал девушке трогательное прощальное письмо, что и стало прообразом валентинок.

В этот день влюбленные дарят друг другу милые открытки в виде сердечек, которые называют валентинками, приятные подарки. Мы считаем, что лучший подарок — знания! Поэтому предлагаем вам уникальный тариф на нашу гордость, лучшую подписку для бухгалтеров — Клерк.Премиум. Мы собрали в подписке все самое лучшее и необходимое для вашей работы. Отличный подарок для профессионала!

Что входит в подписку Клерк.Премиум❓

  • Онлайн-курсы с сертификатами: 43 шт, каждый месяц будет появляться еще один

  • тренинги — новый контент, который уже очень понравился подписчикам, первый тренинг был посвящен заполнению РСВ и 6-НДФЛ, а следующий — заполнению КУДиР и декларации УСН по новым правилам на примерах. Он состоится уже 28 февраля ы 15:00. Не пропустите! Тренинги — закрытые практикумы с ведущими экспертами. Попасть на них можно исключительно по подписке! На Тренинге примо во время эфира вместе с лектором разбираем сложные ситуации и решаем задачи.

  • вебинары: эфир каждый день, 620+ записей и конспекты

  • ежедневный журнал «Разбор законов» с инструкциями по работе с новыми правилами, заполнению отчетности, . Каждый день выходит два разбора: один в текстовом виде, другой в формате 2-3-х минутного видео с конспектом. Если вам интересна какая-то тема, вы сможете ее заказать редакции.

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А вы знали, что на Руси, 14 февраля поминали святого Трифона-мученика, просили его о покровительстве семье, мире и любви между супругами. Молодые девушки в этот день гадали на суженого. А еще 14 февраля на Руси раньше называли «птичьей свадьбой», потому что считалось, что именно в этот день птицы выбирают себе пару. А как вы относитесь к такому милому празднику?

Комментарии

13
    • Ирина

      Не понимаю смысла этого праздника,.. больше нравятся те, что приурочены к какому-нибудь конкретному событию.

        • Ирина

          Так себе повод - раз в год проявить внимание

          • Наталия Лукина
            шеф-редактор

            ну воот... что за настрой такой пессимистичный? Сделайте себе подарок, купите цветочков! Или нашу подписку))) Я себе сама часто цветы покупаю, для поднятия настроения, помогает!

            • Ирина

              Цветы к празднику - это приятно, но не до "Уииииии!!!" Вот бы циркулярочку... Или букет из моточков мохера...

          • Виктория
            Главный бухгалтер

            раз в год проявить внимание

            Правильно будет, хотя бы раз в год проявить внимание. То есть, больше внимания не возбраняется и не порицается даже, но раз в год обязательно. К тому же, праздничный ритуал формирует приятные ожидания из-за возможности прогнозирования. А внезапные чувствоизъявления могут быть некстати совсем и возможно даже отвергнуты. А это совсем не приятно.

  • Виктория
    Главный бухгалтер

    Любой праздник с красивыми ритуалами это благо для общества. Валентинки и конфеты, это всегда приятно. 💛💚💙💜 )

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