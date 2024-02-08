❤️Лучший подарок ко дню всех влюбленных — подписка Клерк.Премиум всего за 1650 рублей!

Приближается день святого Валентина — самым романтический праздник в году. Самое время дарить и получать подарки. «Клерк» в этом тоже поучаствует. Сегодня вы можете получить лучшую подписку для бухгалтера всего за 1650 рублей! Сделайте себе классный подарок! И давайте обсудим праздник.

❤️День всех влюбленных вместе с «Клерком»

В середине февраля, 14 числа во всем мире отмечают любимый праздник пар — День святого Валентина, или День всех влюбленных.

Легенда праздника такая: святой Валентин был священником и полевым врачом и прославился тем, что выступал покровителем влюбленных пар. Он жил во времена римского императора Клавдия II, который своим указом запретил любящим друг друга людям венчаться, поскольку не хотел, чтобы жена и семья мешали мужчинам отправляться на войну. Тогда Валентин начал тайком проводить для влюбленных церемонию венчания. Когда до императора дошли слухи о тайных венчаниях, он велел схватить Валентина. На следующий день священника казнили. С тех пор Валентин стал покровителем всех влюбленных.

По другой версии, Валентин, живший в языческом Риме, оказался в тюрьме из-за своей веры. Там он исцелил слепую дочь тюремщика, за что его, посчитав колдуном, приговорили к смерти. Накануне казни, 13 февраля, Валентин написал девушке трогательное прощальное письмо, что и стало прообразом валентинок.

В этот день влюбленные дарят друг другу милые открытки в виде сердечек, которые называют валентинками, приятные подарки. Мы считаем, что лучший подарок — знания! Поэтому предлагаем вам уникальный тариф на нашу гордость, лучшую подписку для бухгалтеров — Клерк.Премиум. Мы собрали в подписке все самое лучшее и необходимое для вашей работы. Отличный подарок для профессионала!

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А вы знали, что на Руси, 14 февраля поминали святого Трифона-мученика, просили его о покровительстве семье, мире и любви между супругами. Молодые девушки в этот день гадали на суженого. А еще 14 февраля на Руси раньше называли «птичьей свадьбой», потому что считалось, что именно в этот день птицы выбирают себе пару. А как вы относитесь к такому милому празднику?