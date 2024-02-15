Управленка вне времени. Интервью с главным мозгонапрягателем бухгалтеров на «Клерке» Владиславом Савушкиным

Для чего нужен управленческий учет, кто его должен вести, стоит ли главбуху прокачивать скиллы по управленке. Об этом и много другом мы поговорили с нашим самым активным пользователем Владиславом Савушкиным, экспертом по управленческому учету и систематизации бизнеса. В конце интервью бонус от редакции.

Владислав Савушкин — эксперт по управленческому учету и систематизации бизнеса, специалист от Excel до Стратегических сессий, самый активный автор Трибуны.

— Владислав, расскажите, как пришли в управленческий учет?

Конечно, из бухгалтерии. Отучился в родном городе Рязань на бухгалтера, проработал по специальности пять лет. Потом понял, что мне нужны новые знания и опыт. Именно за ними и пошел в управленку. Стратегия. Планирование. Управление. Этим занимаюсь уже более десяти лет.

— Как вы думаете, управленка не потеряла сейчас свою актуальность?

Нет, это классика вне времени. Фундаментальная потребность бизнеса в прибыли и положительном денежном потоке была насущна 100 лет назад, важна сейчас и будет актуальна через 100 лет. Может ли выйти из моды достоверная, своевременная и детализированная информация, без которой немыслимо эффективное управление бизнесом? Классика управления бизнесом. Управленка вне времени. Всегда полезна, всегда актуальна.

— Довольно часто слышу, что внедрение управленческого учета многим руководителям кажется сложным и дорогим удовольствием. Насколько оправдано его использование и внедрение? Так ли он нужен компании?

Компас. Для чего он в походе? Чтобы не заблудиться. Чтобы построить оптимальный маршрут. Управленка — это компас бизнеса в эффективном походе. Ценность компаса несоизмеримо выше его цены. Абсолютные цифры за внедрение системы управленческого учета зависят от многих факторов: масштаб и специфика бизнеса, цели и задачи внедрения управленки, вовлеченность персонала и собственника в этот процесс.

— Что важно знать, чтобы грамотно внедрить управленческий учет?

Важно понимать, для чего внедряется система управленческого учета. Собственнику бизнеса важно знать ответ на этот вопрос. Если четкого ответа нет, то весь процесс внедрения превратится в слив денег и времени.

— Какой, на ваш взгляд, самый главный показатель финансовой, управленческой отчетности?

Объективность. Управленческая отчетность собирается для разных групп внутренних пользователей. Для каждой группы важен свой показатель, согласны? Красной нитью через всю отчетность должна тянуться объективность.

— Если расставлять приоритеты, то что бы вы выбрали— скорость, точность или глубину аналитики?

Простоту извлечения информации для последующего точного и глубокого анализа.

Владислав за чашечкой чертовски хорошего кофе

— Что мешает эффективному функционированию управленческого учета на российских предприятиях?

Работать в одной компании и в одной команде — это два разных рабочих процесса. Отсутствие командной игры становится камнем преткновения для внедрения и функционирования системы управленческого учета. Как и любого другого процесса на предприятии. Зачастую такие камни подкидывает сам собственник бизнеса.

— Можете привести пример?

Например, когда руководство назначает ответственных за проект, не наделяя их соответствующими полномочиями. Это попытка столкнуть сотрудников лбами через размытие зон ответственности. Все это в компетенциях собственника. В его руках. Принимая такие неоднозначные решения, он может навредить своему же бизнесу.

— Знаю, что часто управленку передают вести бухгалтерам. Правильно ли это?

Делать две вещи сразу — значит не делать ни одной. Компетенций бухгалтера может быть более чем достаточно для ведения управленки. Для совмещения и бухучета и управленки ему придется распределять свою энергию 50 на 50. Если еще и за юриста, то по 33 процента на каждое дело. Если собственник бизнеса не заинтересован в развитии своего предприятия и в своих сотрудниках, то он нагружает бухгалтера управленкой. Принимает ли бухгалтер такие правила игры? Вот в чем вопрос.

— Посмотрела вакансии для бухгалтеров с навыками управленческого учета. В среднем ценник от 100 тыс. руб. — немало! Выходит бухгалтерам стоит прокачивать такие скиллы?

Безусловно, управленческий учет — вне времени. Специалисты по управленке будут всегда востребованы. Опыт бухгалтера, помноженный на новые компетенции в управленческом учете, может отодвинуть пределы заработка далеко за 100 тысяч рублей.

— А на какие именно программы бухгалтерам обратить внимание при обучении, на что сделать упор в первую очередь? Что сейчас самое актуальное?

Excel. Простой и удобный, гибкий и функциональный инструмент для аналитики. Гугл-таблицы имеют схожие свойства и функционал. Это незаменимые помощники при работе с данными. По оперативности ответа на вопрос собственника бизнеса – А что, если…? – с ними мало что может сравниться.

— У Клерка есть курс повышения квалификации Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах. Смотрели его? Что скажете, насколько удачный курс?

Курс смотрел. Понравилось постепенное, планомерное наслоение информации. Теоретические материалы дополнены практическими примерами. Курс дает базу знаний по управленческому учету. Взял себе в арсенал прием по определению сезонности в бизнесе. Думал, что в управленке видел уже все. Но, век живи — век учись. Обучение — это саморазвитие и инвестиции в себя.

— Вы верно отметили, что уроки в курсе мы построили на практике: добавили много таблиц и инструкций по управленке. А еще подготовили тесты и задания для отработки навыков. Тесты легко прошли? Полезное домашнее задание?

Прошел, тесты понравились. Теория без практики мертва, практика без теории слепа. Применять полученные знания на практике интересно и полезно. Шаблоны базовых отчетов и основных управленческих инструментов помогают закрепить усвоение материала. Предела у совершенства быть не может, поэтому в редакцию «Клерка» отправил предложения по наполнению курса еще большей пользой.

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— Как часто нужно заниматься самообразованием, чтобы оставаться в курсе всех последних изменений и тенденций?

Чем чаще, тем лучше. Лучшие инвестиции — это инвестиции в себя. Самообразование можно сделать частью жизнью. Семинары, курсы, книги. Это кирпичики строительства профессионализма, строительства личности.

— Работа с цифрами — большая ответственность. Это стрессовая и напряженная работа. Как вы сбрасываете негатив?

Помогает спорт. Тренажерный зал три раза в неделю. Железо забирает весь негатив. Плюсом спорт помогает расти. Через дисциплину и концентрацию. Такая совокупность факторов способствует прогрессу.

На спорте

— Давайте поговорим о блогерстве. Вы довольно давно ведете свой блог в Трибуне. При чем делаете это очень активно и зажигательно. Некоторые пользователи даже называют вас амбассадором «Клерка». Расскажите, почему решили так активно прокачивать свои блогерские навыки?

Развитие блога дает возможность общаться, получать опыт, делиться опытом. Профессионализм, позитив, польза — придерживаюсь этих принципов для общения и работы над статьями. Нравится реакция людей на эти принципы.

— А для чего вы создавали свой блог в Трибуне изначально? Каковы были ваши цели?

Опыт становится бесполезным, если не начать им делиться. Придерживаюсь этой сильной позиции. Через блог популяризирую культуру управления бизнесом. Вдохновляют люди. Большое интеллектуальное сообщество «Клерка».

— Уже 14 марта состоится IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка», вы принимали участие в прошлой нашей конференции, присоединитесь к этой?

Буду присутствовать онлайн. Несмотря на то, что это непрофильная для меня тематика. На конференции выступят эксперты, которые дадут ответы на интересующие бухгалтеров темы. Мне нравятся публичные выступления. Поэтому буду пристально наблюдать за спикерами. Уверен, что выступление каждого будет по-своему интересно. Отдельно отмечу ведущих Клерк.Конференции, про позитив которых уже можно слагать легенды.

— Спасибо за такое позитивное интервью, Владислав!

И вам спасибо, до встречи на «Клерке»!

P.S.: мы не могли удержаться и не опубликовать мозгонапрягатель для Владислава. Всем поклонникам сериала «Постучись в мою дверь» посвящается.

Найди пять отличай? Где Серкан, а где Владислав?😁

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