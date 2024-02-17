😳Внезапно! Эскорт-услуги — законный вид предпринимательской деятельности

Кто из бухгалтеров хотел бы стать главбухом и почему?

Коллеги, Клерк проводит небольшое исследование))) поделитесь, пожалуйста, кто из вас работает главбухом, а кто просто бухгалтером. И есть ли желание у тех, кто работает просто бухгалтером стать главным?) Что привлекает в более высокой должности и наоборот. кто из главбухов хотел бы отказаться от должности и почему?