😳Внезапно! Эскорт-услуги — законный вид предпринимательской деятельности

Копалась в ОКВЭД для статьи и неожиданно обнаружила следующее.
ОКВЭД 93.05 Предоставление прочих персональных услуг. Эта группировка включает:
деятельность астрологов и спиритов,
предоставление сопровождения (❗️эскорта),
деятельность службы знакомств,
предоставление услуг брачными бюро,
предоставление услуг по уходу за домашними животными и тд.
Простите, но мне нужна срочно пояснительная бригада. Это тот самый эскорт или какой-то другой? Если тот самый, то я в очередной раз поражаюсь кхм… креативности наших властей.
Комментарии3
Если не можешь бороться с какими-либо безобразием, то его надо возглавить и брать за него налоги)
Вот точно!
ну вот.. а я уже почти пенсионерка... 😂😂😂😂😂