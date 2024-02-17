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Наталия Лукина
Коды ОКВЭД

😳Внезапно! Эскорт-услуги — законный вид предпринимательской деятельности

Неожиданно для себя выяснила, что эскорт-услуги — это законный вид предпринимательской деятельности, у него даже есть код ОКВЭД 93.05.
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😳Внезапно! Эскорт-услуги — законный вид предпринимательской деятельности

Копалась в ОКВЭД для статьи и неожиданно обнаружила следующее.

ОКВЭД 93.05 Предоставление прочих персональных услуг. Эта группировка включает:

  • деятельность астрологов и спиритов,

  • предоставление сопровождения (❗️эскорта),

  • деятельность службы знакомств,

  • предоставление услуг брачными бюро,

  • предоставление услуг по уходу за домашними животными и тд.

Простите, но мне нужна срочно пояснительная бригада. Это тот самый эскорт или какой-то другой? Если тот самый, то я в очередной раз поражаюсь кхм… креативности наших властей.

Комментарии

3
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Коды ОКВЭД

😳Внезапно! Эскорт-услуги — законный вид предпринимательской деятельности

Неожиданно для себя выяснила, что эскорт-услуги — это законный вид предпринимательской деятельности, у него даже есть код ОКВЭД 93.05.

😳Внезапно! Эскорт-услуги — законный вид предпринимательской деятельности
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