Обзор за выходные. Что произошло пока мы отдыхали

Давайте нальем себе чашечку (чертовски хорошего) кофе и узнаем, что обсуждали в мире на выходных.
Пассажирский самолет китайского производства C919, считающийся конкурентом Airbus и Boeing, совершил свой первый зарубежный полет.
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Германии, вероятно, придется сокращать социальные расходы, чтобы реализовать свои грандиозные военные амбиции.
Вторичное жилье в России продолжает дорожать несмотря на снижение спроса. За февраль цены на квартиры выросли в среднем по стране ещё на 1%, до 142 тысяч рублей за кв. м.
Лунный аппарат Intuitive Machines поделился изображениями Земли.
Франция решила снизить прогноз роста экономики на 2024 год и сокраить бюджет на 10 млрд евро.
Крупные банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян.
Apple грозит штраф от Евросоюза в размере около €500 млн. в связи с расследованием, в котором утверждается, что компания нарушила правила конкуренции в отношении Spotify.
OpenAI оценивается в $80 млрд.
По этой оценке компания продаст часть акций венчурной фирмой Thrive Capital. Теперь сотрудники могут обналичить свои акции.
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Москвичи с диабетом начнут получать бесплатные глюкометры.
«Лунная ночь» Айвазовского, которую выставляли на торги в Москве, ушла с молотка за 92 млн рублей.
Сайты Рунета начали удалять информацию о сервисах обхода блокировок перед вступлением в силу с 1 марта запрета на популяризацию VPN.
Семья из Китая потратила 30 миллионов долларов на свадьбу. Невеста, увешанная золотом, еле передвигалась.
В Госдуме призвали россиян не выращивать у себя на участках цветок ипомея.
Дело в том, что в его семечках содержатся галлюциногенные и наркотические вещества.
Теперь за его выращивание можно получить до двух лет лишения свободы.
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А какие события запомнились вам?
Комментарии29
А вам какие события запомнились? Что интересного было?
мне запомнилось только одно событие...
И оно не интересное, но важное
которое произошло в выходные или в пятницу?
В пятницу 14-17
не хотела ничего говорить, но скажу. По мне все эти публичные заламывания рук, демонстративные фоточки со слезами и цветами -- банальная манипуляция, какое-то коллективное натягивание на себя и других чувства вины. Все это отдает лицемерием. Да, произошла трагедия - человек умер. Но массовую истерию я не поддерживаю.
Кто сказал, что он умер сам?
никто не сказал. Единственный факт - человек мертв
То есть детали смерти Вам глубоко безразличны?
при чем тут это? я лишь написала, что лично мне все эти показные рыдания не нравятся. И никогда не нравились. Детали пока не известны, так что и говорить о них нет смысла
А мне, например, не нравится лицемерие.
мне тоже
А кто сказал, что нет?
Понятно, что он умер сам, а не кто-то за него. Вопрос в том кто и чем помог. Тюрьма и ШИЗО так то по определению не курорт
особенно если там провести почти 300 дней
Треть срока провести в изоляторе - сам напросился, так что ли?
Угу. Как поляки в 1939.
и как вовремя
Все совпадения случайны )
Она для всех там сидящих не курорт. Если у человека плохо со здоровьем - дважды и даже трижды не курорт. Так что, по моему мнению,
не стоит.
К сожалению стоит. Потому что есть заинтересованные лица, а на честное расследование не приходится рассчитывать, потому что это дело лежит в политической плоскости
Это историческое событие. Не важно поддерживаете или нет. Жизни утекают сквозь пальцы.
произошло в пятницу, но я узнала рано утром в субботу, поэтому в выходные было не до отслеживания других событий...
День рождения шеф-редактор😉
Наталия, события огонь! Спасибо!!!
Чашечку?🤔 Пошло в народ
все, упала под стол)))
задали тренд))
Могу. Умею. Практикую.😎