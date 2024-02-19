Обзор за выходные. Что произошло пока мы отдыхали

Франция решила снизить прогноз роста экономики на 2024 год и сокраить бюджет на 10 млрд евро.

Apple грозит штраф от Евросоюза в размере около €500 млн. в связи с расследованием, в котором утверждается, что компания нарушила правила конкуренции в отношении Spotify.

По этой оценке компания продаст часть акций венчурной фирмой Thrive Capital. Теперь сотрудники могут обналичить свои акции.

Инсайдеры утверждают, что у принца Гарри примерно ноль шансов на возвращение в Семью, несмотря на его недавний визит в Великобританию.

Дональд Трамп выпустил собственную линию кроссовок Trump Sneakers после того, как его обязали выплатить почти $355 млн по делу о гражданском мошенничестве.

«Лунная ночь» Айвазовского, которую выставляли на торги в Москве, ушла с молотка за 92 млн рублей.

Сайты Рунета начали удалять информацию о сервисах обхода блокировок перед вступлением в силу с 1 марта запрета на популяризацию VPN.

Семья из Китая потратила 30 миллионов долларов на свадьбу. Невеста, увешанная золотом, еле передвигалась.

В Госдуме призвали россиян не выращивать у себя на участках цветок ипомея.

Дело в том, что в его семечках содержатся галлюциногенные и наркотические вещества.

Теперь за его выращивание можно получить до двух лет лишения свободы.