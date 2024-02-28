💥Все платные и бесплатные вебинары от «Клерка» в марте 2024. Выбирайте и записывайтесь!

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Ежемесячно мы проводим в среднем 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.

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