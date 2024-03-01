Весна пришла! Сделали подборку фото для поднятия настроения

Что произойдет с моей МЧД при смене ЭЦП у директора?

Здравствуйте! У директора ЭЦП, на меня оформлена электронная подпись и МЧД. Все отчеты сдаю со своей подписью и в личном кабинете ЕНС контролирую. У директора подпись заканчивает срок действия, он получает новую, что будет с моей МЧД?И что будет, когда срок действия моей подписи истечет и необходимо будет обновить сертификат? Надо ли заново оформлять МЧД?