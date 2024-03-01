Весна пришла! Сделали подборку фото для поднятия настроения

Прострел аянский (лат. Pulsatilla ajanensis) пробивается из-под снега навстречу солнцу и теплу!
«Морская жаборыба». Шлепает по дну руками-плавниками, радует ученых и нас. Явно готовится к весне!
Гранитные небоскрёбы Патагонии. Фото сделано в нацпарке Торрес-дель-Пайне, Чили.
Белый мишка спит на льдине и мечтает о весне. Этот снимок победил на престижном фотоконкурсе.
Котик радуется первому весеннему дню!
Рыжий кот спешит в март! А мы с такой же целеустремленностью побежим сегодня вечером домой с работы.
Караван в песках Сахары, Марокко. А где-то уже тепло…
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Комментарии6
Это не котик, это - кошка. Судя по цвету на левой передней лапе она пытается догнать своего мастера когтевого сервиса и предъявить какие-то претензии.
Глядя на выражение лица этого существа так и хочется сказать
Да-да)) Иногда все мы морские жаборыбы))
Картинка смешная, ситуация страшная😀