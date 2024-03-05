💥Обзор новостей: падение лифта, Сбер на выезде, лошадь в многоэтажном доме

Подготовили интересные новости за 5 марта в кратком дайджесте:
Утро 5 марта, чуть не обернулась катастрофой для жителей дома на юге Петербурга. Там рухнул лифт, в котором одновременно находились 13 человек. По предварительной информации, все случилось из-за перегруза. Все пассажиры остались живы.
Увольнение мобилизованных возможно только после соответствующего указа президента. Об этом говорится в ответе администрации президента России на обращение депутата Бориса Вишневского. «Но издавать его, судя по всему, не планируется, пока не достигнуты цели СВО. Это значит, что мобилизованные будут служить и дальше», — пояснил Вишневский.
Власти Шри-Ланки решили прекратить бесплатную выдачу долгосрочных виз гражданам России, которые проживали в островном государстве в течение последних двух лет. Виза будет стоить около $50 на 30 дней.
Таиланд может ввести ограничения на вывоз манго — в том числе из-за российских туристов, которые вывозят на родину экзотику коробками.
Житель Кемеровской области решил, что он ковбой, и привел лошадь в подъезд многоэтажки. Чтобы не пугать соседей, он решил сделать это ночью. Правда, план провалился — от топота копыт проснулись все. Оказалось, что мужчина хотел таким необычным способом порадовать свою даму сердца.
Еще про лошадок. Из Европы в Казахстан отправят два самолёта с лошадьми Пржевальского. Лошадей, которых в прошлом веке истребили в дикой природе, будут возвращать в степи Казахстана.
Мишель Обама не намерена выдвигаться в президенты США в 2024 году, несмотря на многочисленные слухи, заявили в ее офисе.
Посольство США в Москве ведет обсуждение с российскими властями о возможности возобновления ряда консульских услуг, в том числе по выдаче виз российским гражданам.
Напишите в комментариях, какие сегодняшние события вас заинтересовали больше всего!
Комментарии6
Может для рубрики пора придумать название🤔БухНьюз, С миру по дебету?
Владислав, вы гений! Забрала, теперь только так будет))))
Это два разных названия) или, или...Хотя, если слепить названия, то получится тоже норм
а говорили рухнул! Как-то хреновато он рухнул! Просто вместо п-го этажа он приехал на 1-й? Тогда так и пишите.
3-е в больницу попали, так что не приехал он
быстро приехал!
Видимо остальные на плечах у этих троих сидели