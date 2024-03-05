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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: падение лифта, Сбер на выезде, лошадь в многоэтажном доме

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в мире, в одной подборке.
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💥Обзор новостей: падение лифта, Сбер на выезде, лошадь в многоэтажном доме
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Подготовили интересные новости за 5 марта в кратком дайджесте:

  • Утро 5 марта, чуть не обернулась катастрофой для жителей дома на юге Петербурга. Там рухнул лифт, в котором одновременно находились 13 человек. По предварительной информации, все случилось из-за перегруза. Все пассажиры остались живы.

  • Увольнение мобилизованных возможно только после соответствующего указа президента. Об этом говорится в ответе администрации президента России на обращение депутата Бориса Вишневского. «Но издавать его, судя по всему, не планируется, пока не достигнуты цели СВО. Это значит, что мобилизованные будут служить и дальше», — пояснил Вишневский.

  • Власти Шри-Ланки решили прекратить бесплатную выдачу долгосрочных виз гражданам России, которые проживали в островном государстве в течение последних двух лет. Виза будет стоить около $50 на 30 дней.

  • Таиланд может ввести ограничения на вывоз манго — в том числе из-за российских туристов, которые вывозят на родину экзотику коробками.

  • Житель Кемеровской области решил, что он ковбой, и привел лошадь в подъезд многоэтажки. Чтобы не пугать соседей, он решил сделать это ночью. Правда, план провалился — от топота копыт проснулись все. Оказалось, что мужчина хотел таким необычным способом порадовать свою даму сердца.

  • Еще про лошадок. Из Европы в Казахстан отправят два самолёта с лошадьми Пржевальского. Лошадей, которых в прошлом веке истребили в дикой природе, будут возвращать в степи Казахстана.

  • Мишель Обама не намерена выдвигаться в президенты США в 2024 году, несмотря на многочисленные слухи, заявили в ее офисе.

  • Посольство США в Москве ведет обсуждение с российскими властями о возможности возобновления ряда консульских услуг, в том числе по выдаче виз российским гражданам.

Напишите в комментариях, какие сегодняшние события вас заинтересовали больше всего!

Комментарии

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💥Обзор новостей: падение лифта, Сбер на выезде, лошадь в многоэтажном доме

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