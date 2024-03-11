Ишь ты, Масленица! Последствий для души от блинов не будет, а для фигуры?

Праздники закончились, до следующих длинных выходных полтора месяца. Но, эта неделя тоже праздничная — Масленица началась! Расскажем, как есть блины на Масленицу не только с удовольствием, но и пользой. Делимся любимыми рецептами и ждем ваших!

Первые длинные весенние выходные пролетели. Не стоит расстраиваться, следующие будут еще дольше. Отдыхать будем с 28 апреля по 1 мая — в честь праздника Весны и Труда. Потом два дня работаем — 2 и 3 мая. И снова выходные — 4 и 5 мая. Чуть-чуть трудимся — 6, 7, 8-го. И, гуляем четыре дня — с 9 по 12 мая.

В этом году 1 мая выпало на среду. Поэтому в России обычный субботний выходной с 27 апреля перенесли на понедельник, 29 апреля, а со 2 ноября — на вторник, 30 апреля.

Ишь ты, Масленица!

С предстоящими праздниками разобрались. Теперь давайте про блины. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже заявил, что употребление блинов на Масленицу не скажется на спасении души.

«Исполняем мы ее или не исполняем — на нашем спасении это не отразится, но поскольку имеется такая традиция, то нужно разумно, по-доброму для души и для тела, провести предстоящую седмицу, одновременно не чуждаясь тех замечательных традиций радости и веселья, которыми сопровождается Масленица», — сказал он.

Мы все равно блины очень любим и есть их будем!

Ишь ты, Масленица! Армянские мультфильмы (1985)

Празднование Масленицы в 2024 году стартовала в понедельник, 11 марта, а закончится в воскресенье, 17 марта.

Блины — это страшный сон диетолога, а также всех худеющих. Потому что сочетание жира и быстрых углеводов в одном продукте — далеко не оптимальный рацион. Плюс, не стоит забывать про начинки — сметану, яйца, масло, варенье, мед, рыбку и икорка. Одним словом — прощай, талия! Мое мнение — есть можно все, но в разумном количестве!

Но, порадовать себя блинами без последствий для фигуры можно. Существуют простые правила, которые помогут сохранить талию:

лучшее время для блинов — завтрак. Если поесть их утром, то калории от углеводов будут израсходованы в течение дня,

сковороду надо лишь слегка смазывать бумажной салфеткой, пропитанной маслом, а не лить его ведрами,

лучше всего использовать муку: гречневую, ржаную, овсяную, пшеничную второго или первого сорта,

начинка может быть, но лучше ее облегчить. Например, вместо сметаны взять натуральный йогурт. Вместо варенья — запеченное яблоко с корицей и изюмом.

😞Грустный рецепт для тех, кто сидит на строгой диете. Ингредиенты:

200 г цельнозерновой, ржаной, гречневой, овсяной муки, 500-600 мл воды, 2 белка, растительное или топленое сливочное масло для смазывания сковороды, соль.

😃Веселый рецепт для любителей вкусно поесть. Ингредиенты:

мука пшеничная — 300 г (1,5 стакана по 250 мл),

молоко — 600 л,

масло растительное рафинированное — 30-40 мл,

яйца куриные — 3 шт.,

сахар — 45–50 г,

1/4 ч.л. сода/разрыхлитель,

соль — 5 г.

Традиции и обычаи Масленицы

Масленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии. На Масленицу люди устраивали проводы зимы и встречали весну. Люди задабривали бога весеннего солнца и плодородия Ярило и «скотьего бога» Велеса, который отвечал в том числе за крупный рогатый скот, землю, леса и богатство.

По одной из версий, люди пытались задобрить весну, которая пришла на смену зиме — умаслить ее. Отсюда праздник и получил свое название — Масленица.

Масленица отмечается семь дней, каждый из которых включает в себя определенные традиции и названия. Первые три дня (понедельник, вторник, среда) — Узкая Масленица. В 2024-м она выпадает на 11, 12 и 13 марта. Остальные дни масленичной недели (с четверга по воскресенье) — это Широкая Масленица, которая пройдет 14, 15, 16 и 17 марта. Понедельник — «Встреча», вторник — «Заигрыш», среда — «Лакомка», четверг — «Разгуляй-четверток», пятница — «Тещины вечерки», суббота — «Золовкины посиделки», «Проводы». Кульминация праздника — 17 марта, «Прощеный день». В православии это также Прощеное воскресенье. В этот день надопрощать и примиряться с близкими и родными.

На Руси Масленица отмечалась широко и шумно: пекли блины, люди катались на пестро украшенных тройках с колокольчиками, устраивали гуляния, ярмарки, балаганы и чаепития. А еще сжигали чучело в «Прощеный день». Эта традиция имеет древние корни. Чучело олицетворяет собой холодную, злую и колючую зиму. Сжигание чучела Масленицы символизировало проводы зимы и встречу весны, прощание со всем старым, ветхим.

Когда праздник заканчивается, пеплом чучела посыпали поля и огороды, чтобы был хороший урожай.

Присылайте свои рецепты блинов, рассказывайте про любимые начинки, делитесь фотографиями и рассказами, как вы отмечаете масленицу!