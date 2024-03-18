💥Что произошло в выходные: ПВЗ OZON бастуют, аренда коттеджей на майские уже взлетела, маткапитал разрешили тратить на зубных и окулистов

Несколько пунктов выдачи OZON закрылись в качестве забастовки. Владельцы борются с новым сервисным сбором за привлечение покупателей, который вводит маркетплейс. Новый сервисный сбор будет вычитаться из агентского вознаграждения с 1 апреля.

Для каждого пункта выдачи сбор будет рассчитываться индивидуально. В среднем сбор заберет до 2% оборота, а в отдельных случаях он может составить до 40% от всего дохода точки. Он будет зависеть от плотности населения в населенном пункте, стоимости аренды, уровня зп в регионе и т.д. Сейчас владельцы готовят коллективное обращение в ФАС. А сам Ozon назвал слухами информацию о массовом закрытии пунктов выдачи.