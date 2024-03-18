💥Что произошло в выходные: ПВЗ OZON бастуют, аренда коттеджей на майские уже взлетела, маткапитал разрешили тратить на зубных и окулистов

Подготовили интересные новости за 16 и 17 марта в кратком дайджесте:
ЦБ России оставит ключевую ставку на уровне 16% по итогам заседания 22 марта, прогнозирует большинство аналитиков.
Несколько пунктов выдачи OZON закрылись в качестве забастовки. Владельцы борются с новым сервисным сбором за привлечение покупателей, который вводит маркетплейс. Новый сервисный сбор будет вычитаться из агентского вознаграждения с 1 апреля.
Для каждого пункта выдачи сбор будет рассчитываться индивидуально. В среднем сбор заберет до 2% оборота, а в отдельных случаях он может составить до 40% от всего дохода точки. Он будет зависеть от плотности населения в населенном пункте, стоимости аренды, уровня зп в регионе и т.д. Сейчас владельцы готовят коллективное обращение в ФАС. А сам Ozon назвал слухами информацию о массовом закрытии пунктов выдачи.
Microsoft и Amazon приостановит доступ к своим облачным продуктам в России с 20 марта. Российские компании потеряют доступ к Power BI, Dynamics CRM и остальным продуктам.
Аренда коттеджей на майские праздники взлетела на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Рост цен произошёл как в Подмосковье, так и в регионах России. На данный момент средняя стоимость аренды коттеджа на сутки составляет 10 тысяч рублей, однако ближе к праздникам она может стать еще больше.
А воскресенье в приложении Газпромбанка наблюдались сбой. Многие пользователи не могли перевести деньги.
В Петербурге региональный маткапитал разрешили тратить на услуги стоматологов и офтальмологов. Маткапитал в размере 203 тысяч рублей в регионе выдают при рождении третьего малыша.
Apple согласилась выплатить $490 млн по иску, согласно которому гендиректор Тим Кук обманул акционеров, скрыв падение спроса на iPhone в Китае в 2018 году.
Инвесторы из России заработали чуть больше $1 млрд на крипте в 2023 году.
Минцифры потребовало от операторов ограничить до 20 марта продажу сим-карт физлицам и бизнес-клиентам. Речь идет о запрете на продажу более 10 сим-карт в одни руки и более строгой проверке документов.
Бывшая жена отсудила у мужа 88 тысяч евро за работу по дому за 26 лет в браке.
Суд в Испании присудил такую сумму после подачи мужчиной апелляции — в первой инстанции его обязали заплатить 120 тысяч евро. Бывший муж был согласен с сутью решения, но опротестовал сумму выплаты.
Продолжительность жизни во всем мире сократилась на 1,6 года. В 84% из более чем двухсот опрошенных стран ожидаемая продолжительность жизни упала в 2020 и 2021 годах из-за пандемии. Во всем мире уровень смертности среди мужчин старше пятнадцати лет увеличился на 22%, а среди женщин — на 17% за первые два года пандемии короны.
Число смертей от пандемии короны оценивается в 15,9 млн.
Жителей индийской «кремниевой долины» попросили реже мыться и не стирать белье. Жители Бангалора, где расположены офисы технологических гигантов Infosys и Wipro, испытывают дефицит воды около 2 млрд литров ежедневно.
Элитный ужин в космосе за $500 тысяч предлагает американская компания SpaceVIP по организации космических путешествий. За эти деньги гостей отправят в стратосферу на шесть часов, а ужин приготовит шеф-повар ресторана Alchemist, вошедшего в пятёрку лучших заведений мира в 2023 году. Первый полёт намечен на 2025 год, однако менее чем за сутки после анонса образовалась очередь из желающих купить билет.
Напишите в комментариях, какие сегодняшние события вас заинтересовали больше всего!
Комментарии32
Как раз после рождения третьего малыша на полчелюсти хватит.
Доброе утро! 203 всего же, откуда там полчелюсти... так на 7 коронок и чистку.
Ну да, 7 зубов - как раз полчелюсти. Если считать без восьмёрки.
Хармс говорил:
– Телефон у меня простой – 32-08. Запоминается легко: тридцать два зуба и восемь пальцев.
шо? 30 тыщ за зуб? Золотые шоли или из чаво?
ага, 30 тыс - коронка и 30 имплант Osstem. И это не самый дорогой вариант в столице. 5 тыс - чистка
с имплантом - понятно. Шо за коронка должна быть за 30 тыщ? из чего она? и для нахрена делать такую коронку, если ровно за те же деньги можно имплант сделать?
Хрень какая-то...
вы не поняли, это коронка на имплант. Имплант же эт по сути винтик, на который ставят коронку, вот она стоит 30 тыс. Цены актуальные, уже год занимаюсь этим дорогим и болезненным занятием
ааааааа
я уж было подумал, что простую коронку на свой зуб.
то есть по итогу инплант будет 60 тыщ? Один винтик же не оставишь?
никак, это штырек который торчит из десны))
опять же не понятно, на кого можно тратить на ребенка или на себя тоже
Думаете, ему сразу с рождения зубы вставлять нужно? 🤔
ему сразу с рождения надо копить на брекеты, лечение под закисью азота😁
Скоро маткапитал разрешат тратить на сосиску в тесте
а может оно и правильно
берёте тестя, скармливаете ему сосиску.... готово!
У кого своего тестя нет могут использовать чужого?
нет конечно же. Мы же всё же речь ведём о тратах материнского капитала.
Из той же ёпперы: материалка к смерти родственника не абкладывается... Но если своего родственника нет, то чужого никак не подсунешь ))))))))))
заводите своего. Потом можно выгнать
Отличная жизнь у индийской научной и IT-элиты.