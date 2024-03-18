Наталия Лукина
Обзор налоговых новостей

💥Что произошло в выходные: ПВЗ OZON бастуют, аренда коттеджей на майские уже взлетела, маткапитал разрешили тратить на зубных и окулистов

Подготовили обзор главных событий за три выходных дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в мире, в одной подборке.
278 156
💥Что произошло в выходные: ПВЗ OZON бастуют, аренда коттеджей на майские уже взлетела, маткапитал разрешили тратить на зубных и окулистов
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Подготовили интересные новости за 16 и 17 марта в кратком дайджесте:

  • ЦБ России оставит ключевую ставку на уровне 16% по итогам заседания 22 марта, прогнозирует большинство аналитиков.

  • Несколько пунктов выдачи OZON закрылись в качестве забастовки. Владельцы борются с новым сервисным сбором за привлечение покупателей, который вводит маркетплейс. Новый сервисный сбор будет вычитаться из агентского вознаграждения с 1 апреля.

    Для каждого пункта выдачи сбор будет рассчитываться индивидуально. В среднем сбор заберет до 2% оборота, а в отдельных случаях он может составить до 40% от всего дохода точки. Он будет зависеть от плотности населения в населенном пункте, стоимости аренды, уровня зп в регионе и т.д. Сейчас владельцы готовят коллективное обращение в ФАС. А сам Ozon назвал слухами информацию о массовом закрытии пунктов выдачи.

Источник

  • Microsoft и Amazon приостановит доступ к своим облачным продуктам в России с 20 марта. Российские компании потеряют доступ к Power BI, Dynamics CRM и остальным продуктам.

  • Аренда коттеджей на майские праздники взлетела на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Рост цен произошёл как в Подмосковье, так и в регионах России. На данный момент средняя стоимость аренды коттеджа на сутки составляет 10 тысяч рублей, однако ближе к праздникам она может стать еще больше.

  • А воскресенье в приложении Газпромбанка наблюдались сбой. Многие пользователи не могли перевести деньги.

  • В Петербурге региональный маткапитал разрешили тратить на услуги стоматологов и офтальмологов. Маткапитал в размере 203 тысяч рублей в регионе выдают при рождении третьего малыша.

  • Apple согласилась выплатить $490 млн по иску, согласно которому гендиректор Тим Кук обманул акционеров, скрыв падение спроса на iPhone в Китае в 2018 году.

  • Инвесторы из России заработали чуть больше $1 млрд на крипте в 2023 году.

  • Минцифры потребовало от операторов ограничить до 20 марта продажу сим-карт физлицам и бизнес-клиентам. Речь идет о запрете на продажу более 10 сим-карт в одни руки и более строгой проверке документов.

  • Бывшая жена отсудила у мужа 88 тысяч евро за работу по дому за 26 лет в браке.

    Суд в Испании присудил такую сумму после подачи мужчиной апелляции — в первой инстанции его обязали заплатить 120 тысяч евро. Бывший муж был согласен с сутью решения, но опротестовал сумму выплаты.

  • Продолжительность жизни во всем мире сократилась на 1,6 года. В 84% из более чем двухсот опрошенных стран ожидаемая продолжительность жизни упала в 2020 и 2021 годах из-за пандемии. Во всем мире уровень смертности среди мужчин старше пятнадцати лет увеличился на 22%, а среди женщин — на 17% за первые два года пандемии короны.

    Число смертей от пандемии короны оценивается в 15,9 млн.

  • Жителей индийской «кремниевой долины» попросили реже мыться и не стирать белье. Жители Бангалора, где расположены офисы технологических гигантов Infosys и Wipro, испытывают дефицит воды около 2 млрд литров ежедневно.

  • Элитный ужин в космосе за $500 тысяч предлагает американская компания SpaceVIP по организации космических путешествий. За эти деньги гостей отправят в стратосферу на шесть часов, а ужин приготовит шеф-повар ресторана Alchemist, вошедшего в пятёрку лучших заведений мира в 2023 году. Первый полёт намечен на 2025 год, однако менее чем за сутки после анонса образовалась очередь из желающих купить билет.

Напишите в комментариях, какие сегодняшние события вас заинтересовали больше всего!

Комментарии

32
  • Ирина

    В Петербурге региональный маткапитал разрешили тратить на услуги стоматологов и офтальмологов. Маткапитал в размере 203 тысяч рублей в регионе выдают при рождении третьего малыша.

    Как раз после рождения третьего малыша на полчелюсти хватит.

      • Ирина

        Ну да, 7 зубов - как раз полчелюсти. Если считать без восьмёрки.

        • Джон Вокер

          Хармс говорил:

          – Телефон у меня простой – 32-08. Запоминается легко: тридцать два зуба и восемь пальцев.

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        203 всего же, откуда там полчелюсти... так на 7 коронок и чистку.

        шо? 30 тыщ за зуб? Золотые шоли или из чаво?

          • Arhimed0
            Главный бухгалтер

            ага, 30 тыс - коронка и 30 имплант Osstem. И это не самый дорогой вариант в столице.

            с имплантом - понятно. Шо за коронка должна быть за 30 тыщ? из чего она? и для нахрена делать такую коронку, если ровно за те же деньги можно имплант сделать?

            Хрень какая-то...

            • Наталия Лукина
              шеф-редактор

              вы не поняли, это коронка на имплант. Имплант же эт по сути винтик, на который ставят коронку, вот она стоит 30 тыс. Цены актуальные, уже год занимаюсь этим дорогим и болезненным занятием

              • Arhimed0
                Главный бухгалтер

                ааааааа

                я уж было подумал, что простую коронку на свой зуб.

                Имплант же эт по сути винтик, на который ставят коронку, вот она стоит 30 тыс.

                то есть по итогу инплант будет 60 тыщ? Один винтик же не оставишь?

      • Ирина

        У кого своего тестя нет могут использовать чужого?

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          могут использовать чужого?

          нет конечно же. Мы же всё же речь ведём о тратах материнского капитала.

          Из той же ёпперы: материалка к смерти родственника не абкладывается... Но если своего родственника нет, то чужого никак не подсунешь ))))))))))

          заводите своего. Потом можно выгнать

  • LIrina-1973

    Жителей индийской «кремниевой долины» попросили реже мыться и не стирать белье. Жители Бангалора, где расположены офисы технологических гигантов Infosys и Wipro, испытывают дефицит воды около 2 млрд литров ежедневно.

    Отличная жизнь у индийской научной и IT-элиты.

Уведомление по ЕНП

Как составить ЕНП-уведомление на НДФЛ за март: образец

НДФЛ, удержанный с выплат сотрудникам в марте, надо уплачивать и отражать в уведомлении по ЕНП дважды.

64

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Людмила Решетникова
Судебная практика по налоговым спорам

Как снизить в суде неустойку и штрафы за нарушение договора. Судебная практика

Хотелось бы немного затронуть тему неустоек (санкций за нарушение договорных обязательств) по договорам подряда и не только, их соразмерности, а также оснований и возможностей для снижения в судах.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
12
Выход на пенсию

В информационной системе Минтруда сбой: частично пропала информация для досрочного выхода на пенсию

В информсистеме ЕИСОТ некорректно отражается информация о специальной оценке рабочих мест за 2019-2022 годы. От этих сведений зависит, какие выплаты назначит Социальный фонд сотрудникам вредных и опасных производств при досрочном выходе на пенсию.

52

Календарь вебинаров

19
Лучшие спикеры, новый каждый день
Законопроекты

В сетевых магазинах сделают «российские полки». Правительство поддерживает

Законопроект о «российской полке» внесут в Госдуму в весеннюю сессию. Пока что все ведомства поддержали идею. Против высказалась только ФАС. Служба считает, что это приведет к росту цен для потребителей.

53
Иван Шестак
Ведение бизнеса

Как удержать клиента? 6 коротких советов

Успех бизнеса часто зависит оттого, насколько хорошо команда умеет удерживать клиентов. Чем больше ресурсов предприятие вкладывает в развитие сервиса, тем дольше клиент остаётся с компанией, тем больше прибыли он приносит и тем проще компании привлечь новых покупателей.

Как удержать клиента? 6 коротких советов
36
Александр Андрианов
Бухгалтерский учет

Как отражать операций в ОДДС. Разъяснения коллегия налоговых консультантов

По какой строке отчета о движении денежных средств нужно отражать следующие операции: проценты, полученные по краткосрочному займу, который организация выдала взаимозависимой компании? НДФЛ, удержанный из выплат физическим лицам, осуществляемым по договорам ГПХ? Безвозмездная помощь, перечисленная взаимозависимой компании?

Как отражать операций в ОДДС. Разъяснения коллегия налоговых консультантов
32

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Павел Комаровский
Обзоры новостей

ChatGPT подселили в голову андроиду, а Пол «Я типа Атрейдес, лол» Дуров дал интервью про Телеграм

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: кринж-выступление банка Тинькофф в суде, продажа замороженных активов россиян за 100 тыс. руб. вот-вот начнется, американцы прищемили ТикТок, а Боинги разваливаются по частям.

27
Криптовалюта

Конфискованную криптовалюту отправят на специальную цифровую платформу

В России планируют создать платформу, где будут хранить изъятые средства в криптовалюте.

7
100
Наталия Лукина
Обзор налоговых новостей

💥Что произошло в выходные: ПВЗ OZON бастуют, аренда коттеджей на майские уже взлетела, маткапитал разрешили тратить на зубных и окулистов

Подготовили обзор главных событий за три выходных дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в мире, в одной подборке.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
32
278
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Новые правила-2024 подтверждения НДС 0% при экспорте касаются и отгрузок 2023 года

С 2024 года по-новому определяют дату реализации товаров на экспорт в целях НДС 0%. Если срок для подтверждения ставки приходится на 2024 год, то неважно, когда была реализация. Правила будут новые.

110
BRG

Управленческий учет в ERP: 5 незаменимых отчетов для финансового директора

В 1C:ERP Управление предприятием 2.5 автоматизированы основные бизнес-процессы по учету производственных и торговых операций, движению финансов, управлению расчетом зарплаты и кадрами. Управленческий учет в этой программе построен на анализе оперативных и консолидированных данных, контроле затрат, план-фактном анализе и бюджетирование.  

Управленческий учет в ERP: 5 незаменимых отчетов для финансового директора
354
НДФЛ

Старый земельный участок после перераспределения превращается в новый и его нельзя продать без НДФЛ

Через 5 лет владения земельным участком его можно продать без НДФЛ. Но если незадолго до продажи было перераспределение земель, то речь идет уже о новом участке (хотя земля все та же).

97

Разборы законов

1 207
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
igotosochi
Инвестиции

Свежие облигации: ЛСР на размещении

Строители продолжают просить денег у инвесторов. Вот и ЛСР снова готовится разместить очередной выпуск. Сказал бы, что выпуск классический, но нет — лучше. Три года, без оферты, без амортизации, а купоны ежемесячные. Купон обещают не самый бодрый, но ежемесячный купон, высокий рейтинг и отсутствие амортизации и оферты делают выпуск интересным.

Свежие облигации: ЛСР на размещении
22
Онлайн-кассы

На какой номер телефона оператор связи должен направить клиенту кассовый чек

Когда оплата за услуги связи идет дистанционно через интернет, клиенту должны направить кассовый чек на указанный им номер телефона или адрес электронной почты.

96
Вилен Гарбузов
Налоги, взносы, пошлины

Налоговые льготы. 7 юрисдикций Европы с благоприятной налоговой системой

Куда отправятся инвесторы в поисках налоговых льгот?

1
203
Маркировка товаров

Маркировку импортного алкоголя продлили еще на 2 года: все обстоятельства

Госдума приняла закон о продлении эксперимента по маркировке ввозимого в Россию алкоголя до 31 мая 2026 года.

309
Сальдо ЕНС

Быстро уменьшить налог на прибыль по уточненной декларации не получится

Если в декларации по налогу на прибыль аванс нарастающим итогом меньше, чем был начислен раньше и идет на уменьшение, то такое уменьшение проведут сразу. Но с уточненками это правило не работает.

568
Законопроекты

Молодым специалистам дадут льготы, несмотря на наличие опыта работы

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке молодых специалистов, которая будет расширена.

527

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Трудовые проверки

Роструд: нарушения находят почти у каждого работодателя

Риск-ориентированный подход в 5 раз сократил число проверок, но их эффективность увеличилась. Инспекторы нашли нарушения в 9 из 10 проверок.

2
725

Интересные материалы

Инвестиции

Недобросовестных практик на торгах ценными бумагами может стать меньше

Торговая площадка Московская биржа запустит комплаенс-продукт для банков и брокеров. С его помощью участники финансового рынка смогут выявить недобросовестные практики.

1
313