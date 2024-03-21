Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Что произошло пока мы спали: 10 китайских банков перестал принимать платежи из РФ, работа Бэнкси пострадала, в Зимбабве ждут российских предпринимателей

Подготовили краткий обзор событий. Все самое интересное, что писали и обсуждали в мире, в одной подборке.
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💥Что произошло пока мы спали: 10 китайских банков перестал принимать платежи из РФ, работа Бэнкси пострадала, в Зимбабве ждут российских предпринимателей
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний.

  • Apple и Google технически могут отключить смартфоны в России, считают в Роскачестве. Процесс будет происходить аналогично блокировке украденных устройств. В случае отключения iPhone пользователи потеряют доступ к своим данным, а устройства на базе Android могут быть восстановлены, но со значительными затратами.

  • Ряд китайских банков перестал принимать платежи в юанях из РФ. Причина — в ужесточении санкций. Ограничения ввели Ping An Bank и Bank of Ningbo (занимают 13-е и 15-е места по капитализации соответственно), а также DBS Bank, China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank.

  • Компания Илона Маска Neuralink показала, как человек с вживленным чипом играет в шахматы на компьютере. Благодаря импланту 29-летний пациент, которого парализовало ниже плеч после аварии, смог управлять курсором при помощи мысли.

  • Вандалы залили белой краской новую работу уличного художника Бэнкси в Лондоне. Работа была испорчена почти сразу после того, как Бэнкси подтвердил свое авторство.

Новая работа Бэнкси

  • В Зимбабве очень заинтересованы в российском бизнесе, сообщил РИА Новости посол Красильников.

    Он призвал предпринимателей обратить внимание на крупнейшую в Зимбабве торговую выставку, которая пройдет в апреле.

  • Роснано не хватает собственных денег для обслуживания долга. Поэтому компания и власти договариваются с банками о единовременном погашении задолженности, но с 30%-ным дисконтом.

  • Пользователи Google Facebook* и Instagram* по всему миру жалуются на сбои в работе сервисов (

    *запрещены в РФ).

  • Мимимишная новость. Милый Умка попался в фотоловушку.

Фото Nation Geographic

Напишите в комментариях, какие сегодняшние события вас заинтересовали больше всего!

Комментарии

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  • Владислав Савушкин
    Бизнес консультант

    Напишите в комментариях, какие сегодняшние события вас заинтересовали больше всего!

    Больше всего заинтересовало отсутствие чертовски хорошего кофе😉Доброе утро и результативного дня

  • Ирина

    Apple и Google технически могут отключить смартфоны в России, считают в Роскачестве. Процесс будет происходить аналогично блокировке украденных устройств.

    А как можно узнать точно кто автор блокировки - Apple и Google или в РФ у кого-то что-то перемкнуло? Технически же возможно и так и так.

      • Ирина

        Честные террористы всегда берут на себя ответственность за свои акты, потому что гордятся ими. Будем посмотреть.

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