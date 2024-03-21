💥Что произошло пока мы спали: 10 китайских банков перестал принимать платежи из РФ, работа Бэнкси пострадала, в Зимбабве ждут российских предпринимателей

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В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний.

Apple и Google технически могут отключить смартфоны в России, считают в Роскачестве. Процесс будет происходить аналогично блокировке украденных устройств. В случае отключения iPhone пользователи потеряют доступ к своим данным, а устройства на базе Android могут быть восстановлены, но со значительными затратами.

Ряд китайских банков перестал принимать платежи в юанях из РФ. Причина — в ужесточении санкций. Ограничения ввели Ping An Bank и Bank of Ningbo (занимают 13-е и 15-е места по капитализации соответственно), а также DBS Bank, China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank.

Компания Илона Маска Neuralink показала, как человек с вживленным чипом играет в шахматы на компьютере. Благодаря импланту 29-летний пациент, которого парализовало ниже плеч после аварии, смог управлять курсором при помощи мысли.