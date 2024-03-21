💥Что произошло пока мы спали: 10 китайских банков перестал принимать платежи из РФ, работа Бэнкси пострадала, в Зимбабве ждут российских предпринимателей

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний.
Apple и Google технически могут отключить смартфоны в России, считают в Роскачестве. Процесс будет происходить аналогично блокировке украденных устройств. В случае отключения iPhone пользователи потеряют доступ к своим данным, а устройства на базе Android могут быть восстановлены, но со значительными затратами.
Ряд китайских банков перестал принимать платежи в юанях из РФ. Причина — в ужесточении санкций. Ограничения ввели Ping An Bank и Bank of Ningbo (занимают 13-е и 15-е места по капитализации соответственно), а также DBS Bank, China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank.
Компания Илона Маска Neuralink показала, как человек с вживленным чипом играет в шахматы на компьютере. Благодаря импланту 29-летний пациент, которого парализовало ниже плеч после аварии, смог управлять курсором при помощи мысли.
Вандалы залили белой краской новую работу уличного художника Бэнкси в Лондоне. Работа была испорчена почти сразу после того, как Бэнкси подтвердил свое авторство.
В Зимбабве очень заинтересованы в российском бизнесе, сообщил РИА Новости посол Красильников.
Он призвал предпринимателей обратить внимание на крупнейшую в Зимбабве торговую выставку, которая пройдет в апреле.
Роснано не хватает собственных денег для обслуживания долга. Поэтому компания и власти договариваются с банками о единовременном погашении задолженности, но с 30%-ным дисконтом.
Пользователи Google Facebook* и Instagram* по всему миру жалуются на сбои в работе сервисов (
*запрещены в РФ).
Мимимишная новость. Милый Умка попался в фотоловушку.
Напишите в комментариях, какие сегодняшние события вас заинтересовали больше всего!
Комментарии17
Больше всего заинтересовало отсутствие чертовски хорошего кофе😉Доброе утро и результативного дня
Доброе утро, Владислав! А куда чертовски хороший кофе пропал?
Вот и я о том же, Наталия) Раньше вступление к новостям сопровождалось предложением чашечки чертовски хорошего кофе😀
Может мы теперь начинаем день с супа?))
Супчик плюс
такое чувство, что скоро все китайские банки перестанут принимать платежи из РФ
видимо все к этому и идет
А как можно узнать точно кто автор блокировки - Apple и Google или в РФ у кого-то что-то перемкнуло? Технически же возможно и так и так.
Доброе утро, думаю, если это произойдет, то нам в любом случает скажут, что это инициатива другой стороны
Честные террористы всегда берут на себя ответственность за свои акты, потому что гордятся ими. Будем посмотреть.