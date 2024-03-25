Наталия Лукина
Обзоры новостей

Краткий обзор деловых новостей: экономика в инвестиционной фазе роста, перелеты экономом подорожали, цены на нефть растут

Подготовили краткий обзор деловых событий. Все самое интересное, что писали и обсуждали в деловом мире, в одной подборке.
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Краткий обзор деловых новостей: экономика в инвестиционной фазе роста, перелеты экономом подорожали, цены на нефть растут
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Подготовили интересные новости из мира денег в кратком дайджесте:

  • Главное из заявления Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров Банка России. Экономика находится в инвестиционной фазе роста. Это одно из проявлений структурной трансформации. Индикатор бизнес-климата достиг максимума за 12 лет. Этот сильный результат обеспечен тем, что экономика фактически полностью задействует как производственные мощности, так и трудовые ресурсы.

    Серьезным ограничением для дальнейшего роста производства остается дефицит кадров. Безработица в январе упала до 2,7% с сезонной корректировкой. Напряженность на рынке труда возобновила рост.

  • Перелеты по России в экономклассе подорожали в январе и феврале на 34–42% в годовом выражении, следует из данных Росстата. Скачок цен в пределах двух первых месяцев года оказался рекордным как минимум с 2008-го. По данным «Яндекс Путешествий», в марте в продаже находятся билеты по ценам уже на 50% выше, чем прошлогодние.

  • Минтруд опубликовал в своем ТГ-канаде телефон горячей линия по социальным выплатам для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле»

    + 7(495) 304-43-41. По этому номеру можно уточнить информацию по федеральным социальным и страховым выплатам для пострадавших.

  • В России есть государственный механизм защиты денег на банковских счетах, сообщает Госдума. Компенсация составит 100 % суммы всех вкладов, но не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика в одном банке. В особых случаях эта сумма может быть увеличена до 10 млн руб. Возмещение будут выплачивать, если у банка отзовут лицензию или ему запретят выдавать средства (появится мораторий на удовлетворение требований кредиторов).

  • Цены на нефть растут, Brent торгуется выше $85,3 за баррель.

  • Глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что конкурентоспособность экономики ФРГ снижается уже 10 лет подряд, несмотря на рекордный уровень госинвестиций.

  • Прошедшая неделя стала лучшей для акций США за последние 3 месяца.

    S&P500 вырос на +2.3% за неделю после того как Пауэлл подтвердил намерения снизить ставку в этом году 3 раза.

  • Растущий спрос могут способствовать укреплению цен на российскую пшеницу на мировых рынках. За последние две недели стоимость пшеницы из РФ выросла на $6, до $204–205 за тонну.

  • «Инвестпалата» открыла сегодня прием заявок на обмен заблокированных активов. Российским инвесторам, которые хотят обменять замороженные бумаги на деньги иностранцев со счетов С, следует подать документы своему брокеру. Первый этап механизма обмена заблокированными активами продлится по 8 мая.

Напишите в комментариях, какие сегодняшние события вас заинтересовали больше всего!

Комментарии

4
  • Ирина

    Экономика находится в инвестиционной фазе роста.

    Кто куда и что инвестирует?

    Это одно из проявлений структурной трансформации

    Вот с трансформаторами бы она поосторожнее...

    Цены на нефть растут

    Блин, опять бензин подорожает...

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