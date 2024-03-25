Краткий обзор деловых новостей: экономика в инвестиционной фазе роста, перелеты экономом подорожали, цены на нефть растут

Подготовили интересные новости из мира денег в кратком дайджесте:

Главное из заявления Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров Банка России. Экономика находится в инвестиционной фазе роста. Это одно из проявлений структурной трансформации. Индикатор бизнес-климата достиг максимума за 12 лет. Этот сильный результат обеспечен тем, что экономика фактически полностью задействует как производственные мощности, так и трудовые ресурсы. Серьезным ограничением для дальнейшего роста производства остается дефицит кадров. Безработица в январе упала до 2,7% с сезонной корректировкой. Напряженность на рынке труда возобновила рост.

Перелеты по России в экономклассе подорожали в январе и феврале на 34–42% в годовом выражении, следует из данных Росстата. Скачок цен в пределах двух первых месяцев года оказался рекордным как минимум с 2008-го. По данным «Яндекс Путешествий», в марте в продаже находятся билеты по ценам уже на 50% выше, чем прошлогодние.

Минтруд опубликовал в своем ТГ-канаде телефон горячей линия по социальным выплатам для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» + 7(495) 304-43-41. По этому номеру можно уточнить информацию по федеральным социальным и страховым выплатам для пострадавших.

В России есть государственный механизм защиты денег на банковских счетах, сообщает Госдума. Компенсация составит 100 % суммы всех вкладов, но не более 1,4 млн руб. на одного вкладчика в одном банке. В особых случаях эта сумма может быть увеличена до 10 млн руб. Возмещение будут выплачивать, если у банка отзовут лицензию или ему запретят выдавать средства (появится мораторий на удовлетворение требований кредиторов).

Цены на нефть растут, Brent торгуется выше $85,3 за баррель.

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что конкурентоспособность экономики ФРГ снижается уже 10 лет подряд, несмотря на рекордный уровень госинвестиций.

Прошедшая неделя стала лучшей для акций США за последние 3 месяца. S&P500 вырос на +2.3% за неделю после того как Пауэлл подтвердил намерения снизить ставку в этом году 3 раза.

Растущий спрос могут способствовать укреплению цен на российскую пшеницу на мировых рынках. За последние две недели стоимость пшеницы из РФ выросла на $6, до $204–205 за тонну.