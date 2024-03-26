Наталия Лукина
Общество

Казнить нельзя помиловать. Госдума обсудит возвращении смертной казни в России

В Госдуме обсудят снятие моратория на смертную казнь после теракта в Подмосковье. На первом этапе планируется инициировать дискуссии на площадке Общественной палаты.
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Казнить нельзя помиловать. Госдума обсудит возвращении смертной казни в России
Фото: Viktor Forgacs/unsplash

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» спровоцировал споры о снятии моратория на смертную казнь в России. Эта дискуссия возникает в обществе не впервые, но на этот раз отмену моратория будут обсуждать на государственном уровне. Готовность к работе над изучением справедливого наказания террористов выразило руководство «Единой России».

«Много задают вопросов о смертной казни. Тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно проработана», — заявил руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

О необходимости уничтожить террористов уже заявили председатель партии, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин, написали «Известия». Идею поддержали и либерал-демократы: лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал сделать исключение из моратория для подобных преступников.

Кремль пока не участвует в дискуссии о снятии моратория на смертную казнь.Это подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Против возвращения высшей меры выступил вице-спикер Владислав Даванков («Новые люди»).

«Главный аргумент против смертной казни — неизбежность судебных ошибок,— написал он в Telegram.— Ни одна ошибка не стоит человеческой жизни, а когда в стране оправдательных приговоров 0,33%, ошибки просто неизбежны».

Как появился мораторий на казнь

Мораторий на смертную казнь был введен в России в 1997 году после присоединения России к Совету Европы и подписания протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека.

28 февраля 1996 года Россия вступила в Совет Европы, взяв обязательство в течение трех лет присоединиться к протоколу № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, предусматривающему отмену смертной казни.

16 мая 1996 года президент Борис Ельцин подписал указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни». Вместе с этим президент обратился к членам Комиссии по помилованию в спешном порядке рассмотреть все прошения приговоренных к смертной казни.

❗️Последний раз казнь у нас в стране была совершена 2 августа 1996 года. В Бутырской тюрьме расстреляли маньяка Сергея Головкина по кличке Фишер(как раз недавно вышел сериал про поимку этого маньяка с Иваном Янковским).

16 апреля 1997 года МИД от имени России подписал протокол № 6, но этот документ до сих пор не ратифицирован Госдумой. При этом действующий Уголовный кодекс содержит пять статей, допускающих смертную казнь за особо тяжкие преступления против жизни.

❗️Это:убийство при определенных отягчающих обстоятельствах (ст. 105 УК), покушение на убийство судьи (ст. 295 УК), покушение на убийство сотрудника полиции (ст.317 УК), покушение на убийство государственного служащего (ст.277 УК), геноцид (ст. 357 УК).

2 февраля 1999 года Конституционный суд (КС) по запросу Мосгорсуда и жалобам нескольких граждан запретил выносить смертные приговоры до появления судов присяжных на всей территории России.

В каких странах действует «вышка»

По данным Amnesty International, на конец 2022 года более двух третей стран мира отказались от применения высшей меры наказания, в том числе 112 отменили полностью

На сегодня смертная казнь сохраняется в 55 странах. В 22 странах приводились в исполнение смертные приговоры. 112 стран отменили этот вид наказания. Среди стран, где в законе закреплена смертная казнь: КНР, Саудовская Аравия, Япония, Беларусь, Судан, Иран, Пакистан, Сомали, Афганистан, ОАЭ, Япония, а также некоторые штаты США.

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Способы исполнения смертных приговоров включают в себя: повешение, расстрел, смертельную инъекцию, отсечение головы и применение электрического стула.

Процент ошибок очень высок. Я проводил исследование по американской системе — 156 ошибок при 2 тыс. смертных приговоров. То есть каждый 13-й — это ошибочная смерть. Смотрите сами. Око за око, и мы все останемся слепыми, как говорил Мартин Лютер Кинг. Да и пожизненное наказание более тяжкое, потому что человек лишается права на надежду. И умереть ему не дают, и выйти свободу не может, то есть психологически это более жестко и способствует раскаянию, — подчеркнул кандидат юридических наук Александр Зорин.

Это действительно важная и серьезная тема. Как вы относитесь к возможной отмене моратория на смертную казнь у нас в стране? Влияет ли мораторий на криминогенную обстановку? Является ли «вышка» сдерживающим фактором? Если казнь вернут, то для кого ее можно применять?

Р.S. Коллеги, просьба воздержаться от некорректных высказываний, противоречащих этическим нормам и законодательству. В противном случае, комментарии будут закрыты.

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