Казнить нельзя помиловать. Госдума обсудит возвращении смертной казни в России

В Госдуме обсудят снятие моратория на смертную казнь после теракта в Подмосковье. На первом этапе планируется инициировать дискуссии на площадке Общественной палаты.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» спровоцировал споры о снятии моратория на смертную казнь в России. Эта дискуссия возникает в обществе не впервые, но на этот раз отмену моратория будут обсуждать на государственном уровне. Готовность к работе над изучением справедливого наказания террористов выразило руководство «Единой России».

«Много задают вопросов о смертной казни. Тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно проработана», — заявил руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

О необходимости уничтожить террористов уже заявили председатель партии, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин, написали «Известия». Идею поддержали и либерал-демократы: лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал сделать исключение из моратория для подобных преступников.

Кремль пока не участвует в дискуссии о снятии моратория на смертную казнь.Это подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Против возвращения высшей меры выступил вице-спикер Владислав Даванков («Новые люди»).

«Главный аргумент против смертной казни — неизбежность судебных ошибок,— написал он в Telegram.— Ни одна ошибка не стоит человеческой жизни, а когда в стране оправдательных приговоров 0,33%, ошибки просто неизбежны».

Как появился мораторий на казнь

Мораторий на смертную казнь был введен в России в 1997 году после присоединения России к Совету Европы и подписания протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека.

28 февраля 1996 года Россия вступила в Совет Европы, взяв обязательство в течение трех лет присоединиться к протоколу № 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, предусматривающему отмену смертной казни.

16 мая 1996 года президент Борис Ельцин подписал указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни». Вместе с этим президент обратился к членам Комиссии по помилованию в спешном порядке рассмотреть все прошения приговоренных к смертной казни.

❗️Последний раз казнь у нас в стране была совершена 2 августа 1996 года. В Бутырской тюрьме расстреляли маньяка Сергея Головкина по кличке Фишер(как раз недавно вышел сериал про поимку этого маньяка с Иваном Янковским).

16 апреля 1997 года МИД от имени России подписал протокол № 6, но этот документ до сих пор не ратифицирован Госдумой. При этом действующий Уголовный кодекс содержит пять статей, допускающих смертную казнь за особо тяжкие преступления против жизни.

2 февраля 1999 года Конституционный суд (КС) по запросу Мосгорсуда и жалобам нескольких граждан запретил выносить смертные приговоры до появления судов присяжных на всей территории России.

В каких странах действует «вышка»

По данным Amnesty International, на конец 2022 года более двух третей стран мира отказались от применения высшей меры наказания, в том числе 112 отменили полностью

На сегодня смертная казнь сохраняется в 55 странах. В 22 странах приводились в исполнение смертные приговоры. 112 стран отменили этот вид наказания. Среди стран, где в законе закреплена смертная казнь: КНР, Саудовская Аравия, Япония, Беларусь, Судан, Иран, Пакистан, Сомали, Афганистан, ОАЭ, Япония, а также некоторые штаты США.

Способы исполнения смертных приговоров включают в себя: повешение, расстрел, смертельную инъекцию, отсечение головы и применение электрического стула.

Процент ошибок очень высок. Я проводил исследование по американской системе — 156 ошибок при 2 тыс. смертных приговоров. То есть каждый 13-й — это ошибочная смерть. Смотрите сами. Око за око, и мы все останемся слепыми, как говорил Мартин Лютер Кинг. Да и пожизненное наказание более тяжкое, потому что человек лишается права на надежду. И умереть ему не дают, и выйти свободу не может, то есть психологически это более жестко и способствует раскаянию, — подчеркнул кандидат юридических наук Александр Зорин.

Это действительно важная и серьезная тема. Как вы относитесь к возможной отмене моратория на смертную казнь у нас в стране? Влияет ли мораторий на криминогенную обстановку? Является ли «вышка» сдерживающим фактором? Если казнь вернут, то для кого ее можно применять?

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