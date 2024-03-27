💥Что происходит прямо сейчас: к Земле летит дьявольская комета, дверь из «Титаника» продали за 718 750 долларов, силовики ищут незаконных мигрантов

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
К Земле летит редчайшая комета Понса-Брукса. Её особенность в том, что на ледяной поверхности кометы происходят периодические извержения в виде огромных струй, что придает небесному телу устрашающий вид. Именно поэтому второе название кометы — «дьявольская». Другие ученые сравнивают комету с фантастическим кораблем Хана Соло из «Звездных войн»и называют ее «кометой Тысячелетний Сокол». Только кометы нам и не хватало!
Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом.
Российский яхтсмен Виталий Елагин наконец-то вышел на связь спустя восемь дней после исчезновения его судна у берегов Чили. Сейчас он находится у архипелага Огненная Земля, между Фолклендскими островами и городом Рио-Гранде.
Температура воздуха в Москве в воскресенье может приблизиться к абсолютному максимуму для этой даты, ожидается до плюс 17☀️ Пуховики, прощайте!
В Санкт-Петербурге в Росдорбанке обчистили ячейку вице-президента банка Олега Жигилея. У банкира пропали € 685 000, $ 369 000, 5 000 швейцарских франков, 50 золотых монет номиналом в 50 рублей с изображением Георгия Победоносца, коллекция часов, ювелирных украшений и запонок. Общая сумма ущерба составила более 150 млн руб.
Ту самую дверь из «Титаника» продали на аукционе за 718 750 долларов (благодаря ей осталась жива главная героиня фильма, а вот Джек не поместился). Цена за дверь перебила даже цену на кнут Индианы Джонса (525 тысяч долларов) и за топор Джека Николсона из триллера «Сияние» — он ушел всего 125 тысяч долларов.
Еще новости из мира кино. Карьера актера Р
айана Гослинга пошла в гору. Он стал амбассадором кофейни в Химках.
«Яндекс Маркет» начнет выпускать одежду под собственными брендами.
В комитете Госдумы ожидают, что поправок в законы о миграции будет много.
Преступность в жилом секторе Москвы в минувшем году упала почти на треть благодаря камерам видеонаблюдения.
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Комментарии4
Рад за него) Надо было реабилитироваться после Барби😏
Да, молодец, встал на ноги!
Оплату за амбассадорство всеми Химками собирали?
кофейня популярная, у дороги - место хлебное, так что на амбассадорства хватило, опять же это Гослинг, а не Киллиан Мерфи. Цены доступные