💥Что происходит прямо сейчас: к Земле летит дьявольская комета, дверь из «Титаника» продали за 718 750 долларов, силовики ищут незаконных мигрантов

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

К Земле летит редчайшая комета Понса-Брукса. Её особенность в том, что на ледяной поверхности кометы происходят периодические извержения в виде огромных струй, что придает небесному телу устрашающий вид. Именно поэтому второе название кометы — «дьявольская». Другие ученые сравнивают комету с фантастическим кораблем Хана Соло из «Звездных войн»и называют ее «кометой Тысячелетний Сокол». Только кометы нам и не хватало!

Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом.

Российский яхтсмен Виталий Елагин наконец-то вышел на связь спустя восемь дней после исчезновения его судна у берегов Чили. Сейчас он находится у архипелага Огненная Земля, между Фолклендскими островами и городом Рио-Гранде.

Температура воздуха в Москве в воскресенье может приблизиться к абсолютному максимуму для этой даты, ожидается до плюс 17☀️ Пуховики, прощайте!

В Санкт-Петербурге в Росдорбанке обчистили ячейку вице-президента банка Олега Жигилея. У банкира пропали € 685 000, $ 369 000, 5 000 швейцарских франков, 50 золотых монет номиналом в 50 рублей с изображением Георгия Победоносца, коллекция часов, ювелирных украшений и запонок. Общая сумма ущерба составила более 150 млн руб.