Наталия Лукина
Индивидуальный предприниматель

💥Личный кабинет налогоплательщика ИП. Самый-самый полезный выпуск БухСтрима для ИП

Решили сделать обзор по нашему Ютуб-каналу — БухСтриму. Самый востребованный на данный момент ролик у предпринимателей про личный кабинет ИП. Ваш экскурсовод — прекрасная Елена Ярушкина, рассказывает, как бухгалтерам и предпринимателям в нем работать.
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БухСтрим — бухгалтерский Ютуб-канал, который можно смотреть, а можно слушать! Это стрим с самыми последними бухгалтерскими новостями и событиями, про которые рассказывает методолог «Клерка» блистательная Елена Ярушкина. Разберем выпуск проЛичный кабинет налогоплательщика для ИП. О чем рассказала Елена Прекрасная.

Елена Ярушкина

Как попасть в личный кабинет налогоплательщика-ИП

Способ 1. В кабинет ИП можно зайти через логин и пароль к кабинету физлица. Сделать это можно с помощью левой панели в кабинете. И там же вы можете увидеть еще один вход: как самозанятого. 

Способ. 2 Заходим с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Получают КЭП в налоговой, с его помощью можно зарегистрировать кабинет ИП. При этом  носитель подписи нужно подключить к компьютеру и следовать инструкции на сайте.

А что внутри ЛК ИП?

Сверху есть раздел Актуальные уведомления ФНС. Тут можно познакомиться с актуальной информацией. Например, там есть информация про то как ИП уменьшить налог по УСН и ПСН на страховые взносы.

Ниже расположена сумма, которая сейчас есть на ЕНС. Во вкладке Платежи. Операции по ЕНС.

❗️Напоминаем, что в 2024 году сумма фиксированных взносов ИП за себя составляет за год 49 500 руб. 

Эту сумму нужно платить в составе ЕНП на единый КБК единовременно или по частям. Главное — к крайнему сроку уплаты перечислить в бюджет всю установленную сумму взносов.

Также в ЛК ИП есть заявления, которые можно оформить через личный кабинет ИП. А именно:

  • заявление о возврате;

  • заявление о зачете в счет исполнения предстоящей обязанности;

  • запрос справки о сальдо ЕНС;

  • запрос справки о принадлежности сумм ЕНП;

  • уведомление об исчисленных суммах и т. д.

Когда отправлять отчетность?

Напомним, что срок сдачи декларации по УСН:

  • для организаций — 25 марта;

  • для ИП — 25 апреля.

В течении года мы сдаем уведомления на авансы по единому налогу на УСН и перечисляем авансовые платежи, а по окончании года подаем декларацию. В таком случае налоговики будут знать, сколько по итогам года у вас надо списать с ЕНС. 28 апреля у вас спишут сумму налога. Сейчас многие уже сдали декларацию по УСН.

Как отправлять отчетность?

Сформировать отчетность можно в бесплатной программе «Налогоплательщик ЮЛ» (или любой другой программой), а заверить декларацию квалифицированной электронной подписью. Полученный файл в формате .xml нужно отправить в налоговую через ЛК ИП.

🔥С 1 апреля 2024 года индивидуальные предприниматели смогут направлять налоговую отчетность через личный кабинет налогоплательщика ИП. Предпринимателям будет доступно 20 форм налоговой отчетности.

Также в кабинете появился перечень документов, доступных для отправки в личном кабинете ИП.

❗️Через личный кабинет предприниматели смогут отправить декларации по УСН и по НДПИ, а также сведения о полученных разрешениях на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и суммах сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, которые подлежат уплате в виде разового и регулярных взносов.

Так же в ЛК можно отслеживать статус камеральной проверки и получить документы, подтверждающие отправку деклараций и результат их обработки.

❤️Полный разбор Личного кабинета налогоплательщика ИП смотрите в БухСтрим. Подписывайтесь на канал, там много крутых обзоров и полезных лайфхаков от Елены!

Делитесь своими впечатлениями от личного кабинета ИП, корректно ли он работает? С какими проблемами в нем вы сталкивались?

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💥Личный кабинет налогоплательщика ИП. Самый-самый полезный выпуск БухСтрима для ИП

Решили сделать обзор по нашему Ютуб-каналу — БухСтриму. Самый востребованный на данный момент ролик у предпринимателей про личный кабинет ИП. Ваш экскурсовод — прекрасная Елена Ярушкина, рассказывает, как бухгалтерам и предпринимателям в нем работать.

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