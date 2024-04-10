Наталия Лукина
Обзоры новостей

Стратегическая сессия «Клерк». Фоторепортаж мозгового штурма

Стратегическая сессия «Клерк-2024» проходит в Москве на этой неделе. Уже три дня руководители подразделений «Клерка» обсуждают актуальные проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается наш любимый портал, а также придумывают, как сделать «Клерк» еще полезнее и удобнее для пользователей. Открою пару секретов!
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Стратегическая сессия «Клерк». Фоторепортаж мозгового штурма

Стратегическая сессия или мозговой штурм — классная штука! Это метод коллективной генерации идей и поиска решений для проблем. За несколько часов можно решить то, что «висело» и «дозревало» неделями. А уж за семь дней можно решить и придумать столько, что даже страшно становится! Именно за этим на этой неделе в столицу приехали все руководители подразделений «Клерк».

Генерируют!

В работе стратегической сессии «Клерка» приняли участие: Борис Мальцев — фаундер, Марина Снеговская — издатель, Карина Хапиште — операционный директор, Василий Свиткин — IT директор, Алексей Смирнов — директор по маркетингу, Евгения Пересадина — руководитель направления Бизнес, Алена Алексеева — руководитель HR-отдела, Семен Синельщиков — руководитель центра обучения. Наша команда разместилась в бизнес-центре рядом с м. Ботанический сад. Наша переговорная комната называется «Карандаши». Такое необычное название из-за оформления. Вся стена в разноцветных карандашах. Настраивает на творчество!

Симпотично!

А вот как стена выглядит вблизи.

А вот такое забавное оформление коридора.

Класс!

Главная задача любой стратегической сессии — поставить новую цель. В данном случае речь шла о том, как сделать наш портал еще лучше, удобнее и интереснее. Идей было очень много, расскажу пока о нескольких! Остальное расскажут мои коллеги, когда решат, что пора.

Итак: в ленте Трибуны больше не будут выходить вопросы из КУБ, совсем скоро на «Клерке» появится монетизация (да-да!!!), а еще у всех авторов Трибуны скоро появится возможность, не нарушая правила, размещать ссылки на свои ресурсы в интернете.

Уф!!! Вот это мы дали! И все эти, без преувеличения, грандиозные решения были придуманы и приняты всего за пару часов. Представляете сколько мои коллеги напридумывали с понедельника? А сколько еще придумают до пятницы… Но не будем раскрывать все наши планы сразу!

А пока поделюсь фотографиями мозгового штурма.

Борис Мальцев и Марина Снеговская
Карина Хапиште, Семен Синельщиков, Алексей Смирнов, Василий Свиткин
Евгения Пересадина и Алена Алексеева
Модная клавиатура Василия Свиткина

Вот такие у нас новости, коллеги!

А вы знали, кто и как придумал мозговой штурм?

Метод мозгового штурма придумал рекламщик из США Алекс Осборн. В 40-х годах прошлого века его рекламное агентство переживало упадок. Осборн хотел найти пути развития своей компании. Он считал, что каждый работник может предложит оригинальные идеи, как вывести фирму из кризиса, но боится насмешек. Чтоб раскрепостить сотрудников и собрать как можно больше вариантов развития, Осборн придумал мозговой штурм. Правила мозгового штурма:

  • не критиковать,

  • количество важнее качества,

  • приветствовать даже самые безумные идеи,

  • модернизировать и совершенствовать,

  • все записывать.

Пишите в комментариях, проводит ли ваша компания стратегические сессии, понравились ли наши идеи и репортаж!

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