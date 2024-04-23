💥Главное к утру среды: Павел Дуров дал интересное интервью, Илон Маск с новых аккаунтов будут брать комиссию, в России предложили заблокировать TikTok

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Такер Карлсон опубликовал часовое интервью с Павлом Дуровым. О чем рассказал создатель телеги и ВК: Павел не тратит денег на маркетинг ТГ, у него нет недвижки, а также лодок, самолетов. Даже острова на Гавайях. «Зачем? Моя свобода важнее, не хочу тратить время на выбор обшивки джета, когда могу заниматься любимым делом». То есть Telegram. Дуров единственный менеджер по продукту. Отдела кадров нет, коллектив — крохотный. Наибольшее давление Telegram испытывает не от правительств, а со стороны Apple и Google.

Курс японской йены приближается к 155 — потенциальному интервенционному уровню.

Илон Маск: всем новым аккаунтам в X (запрещена в России) придется заплатить небольшую комиссию, чтобы получить возможность постить, комментировать и пересылать.

США в ближайшие дни введут дополнительные санкции против Ирана.

Уровень воды в Тоболе у Кургана поднялся за сутки на 123 см и достиг 865 см, преодолев отметку «опасное явление».

В России предложили заблокировать TikTok. Роскомнадзор: соответствующее обращение поступило в ведомство от Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Оно находится на рассмотрении.

Минпромторг РФ поддерживает повышение ввозной пошлины на вино из недружественных стран, но насколько именно — нужно обсуждать, заявил замминистра Евтухов.

МАГАТЭ решило временно отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов на фоне напряженности в регионе.

Турецкая компания Tofaş будет производить автомобили марки Jeep в Турции.

Сбер отсудил у нефтетрейдера Glencore 0,57% акций «Роснефти» в счет погашения долга 115 млн евро. Согласно текущей капитализации Роснефти, Сбер получил 35,7 млрд руб. или около 350 млн евро.

Примерно 2500 россиян застряли в ОАЭ из-за массовой отмены авиарейсов после сегодняшнего ливня и урагана.

Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайтам облачной платформы Amazon Web Services и хостинговой компании GoDaddy за отказ исполнить требования закона о «приземлении».

Продажи премиальных авто китайского производства в России выросли в четыре раза. Всего за март продали 14 736 единиц таких моделей.

Тысячи нелегальных иммигрантов выстроились в очередь возле мэрии Нью-Йорка, требуя грин-карты и рабочие визы, которые им обещал Байден.

Александр Овечкин забил 853-й гол в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки и первого места среди бомбардиров за всю историю НХЛ — 41 шайба.