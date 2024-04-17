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Наталия Лукина
Выход на пенсию

🔥Какой стаж требуется для выхода на пенсию в 2024 году и что делать, если его не хватает

Размер будущей пенсии и срок выхода на нее волнует очень многих. Учитывая, что в пенсионных правилах практически невозможно разобраться самостоятельно, мы подготовили для вас краткий разбор, который поможет разобраться в правилах игры.
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🔥Какой стаж требуется для выхода на пенсию в 2024 году и что делать, если его не хватает
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

В 2018 году был принят закон о пенсионной реформе, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин.Реформа началась с 2019 года, разберемся, в каком возрасте и при каких обстоятельствах выходят на пенсию граждане РФ в 2024 году.

С 2019 по 2022 год женщины выходили в 55,5-56,5 лет, а мужчины в 60,5-61,5 год. Но потом пенсионный возраст начал расти быстрее (ч. 1 ст. 8 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, п. 1 ст. 11 Закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ). Первыми влияние реформы почувствовали на себе женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения, которые должны были выходить на пенсию в 2019 году, но его отодвинули на шесть месяцев и на 1,5 года. Всем остальным людям, кто моложе не так повезло, у них пенсия отсрочилась уже на 3 года или 5 лет.

Кому полагается пенсия по старости с 2024 года

Возраст выхода на страховую пенсию по старости для мужчин и женщин:

  • 2024 год — 63 года (мужчины) и 58 лет (женщины);

  • 2026 год — 64 года (мужчины) и 59 лет (женщины);

  • 2028 год и позже — 65 (мужчины) и 60 лет (женщины).

Страховой стаж:

  • 2024 год — 15 лет.

Пенсионные коэффициенты (баллы):

  • 2024 год — 28,2;

  • 2025 год и позже — 30.

Люди, у которых недостаточно стажа или недостает баллов, могут встать на учет и получить уже социальную выплату, но на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста.

Возраст выхода на социальную пенсию по старости для мужчин и женщин:

  • 2024 год — 68 лет (мужчины) и 63 года (женщины);

  • 2026 год — 69 лет и 64 года;

  • 2028 год и позже — 70 и 65 лет

Как узнать свой пенсионный стаж

Чтобы понимать, на что можно рассчитывать прежде всего, следует узнать свой пенсионный стаж. Сделать это можно обратившись лично в СФР. На прием можно записаться онлайн.

Также можно заказать выписку из лицевого счета СФР через портал Госуслуг. Уведомление придет в течение дня в ваш личный кабинет.

Кроме этого получить выписку можно по почте, запрос лучше отправлять заказным письмом. Узнать адрес ближайшего отделения можно на сайте СФР. В этом случае ее подготовят в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса фондом, плюс прибавьте время на доставку письма.

Какой стаж и сколько баллов нужен для выхода на пенсию в 2024 году

С 2024 года минимальный стаж для назначения пенсии по старости составляет 15 лет и 28,2 балла — пенсионные коэффициенты.

Страховая пенсия складывается из фиксированной выплаты и количества накопленных пенсионных баллов, умноженных на их стоимость. Стоимость баллов каждый год устанавливает государство, а их количество зависит от стажа и размера зарплаты.

Откуда берутся баллы и как их считать? Баллы зависят от сумм уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Чем выше зарплата работника, тем больше взносов с его доходов заплатила компания-работодатель, и, следовательно, СФР больше пенсионных баллов начислит.

Баллы фонд начисляет за каждый год работы. Дополнительные баллы можно получить за каждый год по уходу за ребенком:

  • 1,8 балла за первого ребенка;

  • 3,6 балла — за второго;

  • 5,4 балла за третьего и всех последующих.

Максимальный срок ухода за детьми, при котором будут начисляться пенсионные баллы — шесть лет.

Также по 1,8 балла начисляют за:

  • срочную службу в армии;

  • уход за человеком с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью или пожилым старше 80 лет;

  • переезд вместе с военнослужащим супругом, где нельзя трудоустроиться;

  • жизнь за границей с супругой или супругом, работающим в дипмиссиях.

Максимально за один полный год можно получить 10 баллов — столько выйдет при полностью белой зарплате около 150 тыс рыб. в месяц.

На какую пенсию можно рассчитывать в 2024 году

Средний размер страховой пенсии в 2024 году составит 23 405 руб., заявили в Министерстве труда. Максимальных значений она достигнет на Чукотке, в Ненецком АО и Камчатском крае. Но в 59 регионах России прожиточный минимум для пенсионеров меньше федерального. Наименьший прожиточный минимум установлен в Белгородской и Саратовской областях — 11 019 руб. В Москве прожиточный минимум равен 16 964 руб., в Санкт-Петербурге — 14 037 руб.

Что делать, стажа не хватает

Пенсионный стаж можно получить следующими способами:

  • Доработать недостающий период времени на официальной работе или открыть ИП на свое имя.

  • Докупить недостающий стаж. Можно купить не более половины недостающего стажа, то есть только 7,5 лет, исключение — самозанятые, они могут купить 15 лет стажа (об этом читайте ниже).

  • Получить недостающий стаж, официально оформив уход за инвалидом или пенсионером старше 80 лет.

Как докупить пенсионные баллы в 2024 году

Бывают ситуации, когда гражданин не может получить право на страховую пенсию, так как ему не хватает, например, коэффициентов. В таком случае коэффициенты можно докупить, самостоятельно перечислив добровольные страховые взносы в счет будущей пенсии.

Это могут сделать:

  • неработающие граждане;

  • работающие за границей граждане;

  • самозанятые;

  • индивидуальные предприниматели;

  • адвокаты;

  • арбитражные управляющие;

  • нотариусы, которые занимаются частной практикой.

Также договор может заключить любой человек в вашу пользу. Например, дети могут заплатить взносы за родителей.

Комментарии

1
  • Наталия Лукина
    шеф-редактор

    Коллеги, также хотим вас предупредить, СФР может по каким-то причинам не учесть часть стажа, часто, например, бывают ошибки из-за службы в армии и декрета. Если вы не согласны с назначениями фонда - обращайтесь за пересчетом. Подать заявление можно: через Госуслуги, лично в Социальном фонде (СФР), лично в МФЦ!

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