⚡️Маркетплейсы 2024. На «Клерке» бесплатный день обучения для селлеров и бухгалтеров, ведущих маркетплейс

Бухгалтеры и селлеры, не пропустите супер новость! На следующей неделе на «Клерке» для вас пройдет сразу несколько бесплатных обучений. Зарегистрируйтесь прямо сейчас, это поможет вам изменить ваш подход к бухгалтерии на маркетплейсах и открыть новые возможности для вашего профессионального роста и развития бизнеса.
❗️Маркетплейсы очень быстро развиваются. Успеть за всеми изменениями самостоятельно очень сложно. Если вы до сих пор думаете, что определиться с системой налогообложения, «выйти» на маркетплейсы, создать личный кабинет и выгрузить карточки товаров — все, что нужно, то вы ошибаетесь! Это лишь начало работы. Ведение бизнеса на МП требует решения вопросов бухгалтерии, в которых могут запутаться не только селлеры, но и бухгалтеры, которые раньше работали только «офлайн».
💡Специально для вас на следующей неделе состоится бесплатный вебинар по маркетплейсам — Секреты успешных продаж на маркетплейсах. Как выгодно продавать на Мегамаркете в 2024. Он пройдет во вторник, 23 апреля в 11:00.
Спикеры вебинара Илья Прокофьев, директор направления DIY (директор департамента мебели и инструментов), Наталья Данилова, ведущий бухгалтер по работе с продавцами, Вячеслав Булахтин, заместитель Директора направления DIY, Авто, Товары для дома, Мебель расскажут:
про перспективы развития на Мегамаркете;
покажем реальные преимущества перед другими маркетплейсами и горизонты развития с нами;
разберем выгодные ниши и работающие инструменты для продвижения вашего бренда;
во втором блоке вебинара вы узнаете про закрывающие документы, их виды и функции;
разъясним правила чтения закрывающих документов: как верно понять информацию, содержащуюся в них;
рассмотрим конкретные примеры закрывающих документов и их особенности.
На вебинаре вы узнаете основные изменения на площадке и новые возможности для партнеров. После обучения вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на вебинаре и являетесь обладателем новых знаний.
💥 Также для бухгалтеров МП и селлеров на следующей неделе состоится открытый урок «Все про бухгалтерию маркетплейса в 2024 году» он также пройдет во вторник, 23 апреля, но в 17:00 мск! Вместе с экспертом обсудим, как рост числа селлеров и изменения в законодательстве могут стать вашим шансом на увеличение дохода. Это ваш шанс поднять свою профессиональную квалификацию на новый уровень и значительно увеличить доход!
Ведущая урока — Елена Ярушкина, известный эксперт в области бухгалтерии маркетплейсов, которая помогла уже тысячам бухгалтеров улучшить их профессиональные навыки. Елена имеет огромный опыт преподавания, поэтому объяснит доступным языком даже сложные моменты.
На открытом уроке вы узнаете:
Актуальные изменения в законодательстве 2024 года: п
онимание последних изменений в правилах ведения бухгалтерии на маркетплейсах не только поможет избежать штрафов и недопонимания с налоговыми органами, но и предоставит возможности для оптимизации налоговых отчислений.
Эффективное использование личных кабинетов:
мы дадим вам пошаговое руководство по работе в личных кабинетах крупнейших маркетплейсов, что позволит автоматизировать многие процессы и сэкономить ваше время и ресурсы.
Разбор типичных ошибок:
распространенные ошибки могут стать серьезным препятствием на пути эффективного учета. Мы научим вас, как их избегать, обеспечивая точность и надежность финансовой отчетности.
Присоединяйтесь к нашему открытому уроку «Все про бухгалтерию маркетплейса в 2024 году» и вы поймете основные правила работы на площадке и какие отчеты нужны бухгалтеру для учета. Запись урока будет доступна всем зарегистрировавшимся участникам.
❤️Помните, что количество мест ограничено, поэтому не откладывайте запись на последний момент!
Комментарии2
Елена Ярушкина 💖
Готова слушать в её исполнении всё, что есть на Клерке!
Согласна, Елена - великолепный спикер и преподаватель! Слушать ее - одно удовольствие!