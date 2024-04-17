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Наталия Лукина
Маркетплейсы

⚡️Маркетплейсы 2024. На «Клерке» бесплатный день обучения для селлеров и бухгалтеров, ведущих маркетплейс

Не пропустите! Уже на следующей неделе на «Клерке» начнутся бесплатные обучения по маркетплейсам. Будет полезно как бухгалтерам, так и предпринимателям. Расскажем, какие изменениях произошли на площадках, как это повлияет на вашу работу, что нужно учесть, чтобы зарабатывать больше. Записывайтесь!
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⚡️Маркетплейсы 2024. На «Клерке» бесплатный день обучения для селлеров и бухгалтеров, ведущих маркетплейс

Бухгалтеры и селлеры, не пропустите супер новость! На следующей неделе на «Клерке» для вас пройдет сразу несколько бесплатных обучений. Зарегистрируйтесь прямо сейчас, это поможет вам изменить ваш подход к бухгалтерии на маркетплейсах и открыть новые возможности для вашего профессионального роста и развития бизнеса.

❗️Маркетплейсы очень быстро развиваются. Успеть за всеми изменениями самостоятельно очень сложно. Если вы до сих пор думаете, что определиться с системой налогообложения, «выйти» на маркетплейсы, создать личный кабинет и выгрузить карточки товаров — все, что нужно, то вы ошибаетесь! Это лишь начало работы. Ведение бизнеса на МП требует решения вопросов бухгалтерии, в которых могут запутаться не только селлеры, но и бухгалтеры, которые раньше работали только «офлайн».

💡Специально для вас на следующей неделе состоится бесплатный вебинар по маркетплейсамСекреты успешных продаж на маркетплейсах. Как выгодно продавать на Мегамаркете в 2024. Он пройдет во вторник, 23 апреля в 11:00.

Спикеры вебинара Илья Прокофьев, директор направления DIY (директор департамента мебели и инструментов), Наталья Данилова, ведущий бухгалтер по работе с продавцами, Вячеслав Булахтин, заместитель Директора направления DIY, Авто, Товары для дома, Мебель расскажут:

  • про перспективы развития на Мегамаркете;

  • покажем реальные преимущества перед другими маркетплейсами и горизонты развития с нами;

  • разберем выгодные ниши и работающие инструменты для продвижения вашего бренда;

  • во втором блоке вебинара вы узнаете про закрывающие документы, их виды и функции;

  • разъясним правила чтения закрывающих документов: как верно понять информацию, содержащуюся в них;

  • рассмотрим конкретные примеры закрывающих документов и их особенности.

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На вебинаре вы узнаете основные изменения на площадке и новые возможности для партнеров. После обучения вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на вебинаре и являетесь обладателем новых знаний.

💥 Также для бухгалтеров МП и селлеров на следующей неделе состоится открытый урок «Все про бухгалтерию маркетплейса в 2024 году» он также пройдет во вторник, 23 апреля, но в 17:00 мск! Вместе с экспертом обсудим, как рост числа селлеров и изменения в законодательстве могут стать вашим шансом на увеличение дохода. Это ваш шанс поднять свою профессиональную квалификацию на новый уровень и значительно увеличить доход!

Ведущая урока — Елена Ярушкина, известный эксперт в области бухгалтерии маркетплейсов, которая помогла уже тысячам бухгалтеров улучшить их профессиональные навыки. Елена имеет огромный опыт преподавания, поэтому объяснит доступным языком даже сложные моменты.

Елена Ярушкина

На открытом уроке вы узнаете:

  • Актуальные изменения в законодательстве 2024 года: п

    онимание последних изменений в правилах ведения бухгалтерии на маркетплейсах не только поможет избежать штрафов и недопонимания с налоговыми органами, но и предоставит возможности для оптимизации налоговых отчислений.

  • Эффективное использование личных кабинетов:

    мы дадим вам пошаговое руководство по работе в личных кабинетах крупнейших маркетплейсов, что позволит автоматизировать многие процессы и сэкономить ваше время и ресурсы.

  • Разбор типичных ошибок:

    распространенные ошибки могут стать серьезным препятствием на пути эффективного учета. Мы научим вас, как их избегать, обеспечивая точность и надежность финансовой отчетности.

Присоединяйтесь к нашему открытому уроку «Все про бухгалтерию маркетплейса в 2024 году» и вы поймете основные правила работы на площадке и какие отчеты нужны бухгалтеру для учета. Запись урока будет доступна всем зарегистрировавшимся участникам.

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❤️Помните, что количество мест ограничено, поэтому не откладывайте запись на последний момент!

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⚡️Маркетплейсы 2024. На «Клерке» бесплатный день обучения для селлеров и бухгалтеров, ведущих маркетплейс

Не пропустите! Уже на следующей неделе на «Клерке» начнутся бесплатные обучения по маркетплейсам. Будет полезно как бухгалтерам, так и предпринимателям. Расскажем, какие изменениях произошли на площадках, как это повлияет на вашу работу, что нужно учесть, чтобы зарабатывать больше. Записывайтесь!

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