Что ест бухгалтер. Готовимся к Пасхе, делимся рецептами куличей

ФАС призвала производителей яиц и торговые сети сдерживать цены на яйца перед Пасхой. Будем держать руку на пульсе, следить за ситуацией, а пока поделимся любимыми рецептами куличей. А также обсудим, кто чем красит яйца. Пасха в этом году 5 мая. Уже пора вспоминать рецепты.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в преддверии Пасхи направила предупреждения производителям и продавцам куриных яиц. В письмах ФАС напомнила о запрете на необоснованное повышение цен. Предупреждение можно почитать на сайте ведомства.

«Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования», — говорится в сообщении ведомства.

Увеличение спроса, конечно же, будет, также как и на лук, а точнее на шелуху от него и уксус! В прошлом году за день не смогла купить. Будем следить за ситуацией на рынке, а пока давайте поделимся своими рецептами.

Вопрос 1: кто чем красит яйца?

Вопрос 2: как вы готовите кулич — ждем пошагового рабочего рецепта? А в какой форме запекаете?

Вопрос 3: творожную Пасху делаете? А как именно?

Откуда пошла традиция красить яйца

Пока вы вспоминаете рецепт развлеку вас версиями, откуда пошла такая традиция. Есть несколько версий, почему раз в году, на Пасху, красят яйца:

Версия 1. Мария Магдалина после воскресения своего учителя рассказала о чуде римскому императору Тиберию и преподнесла ему куриное яйцо как символ новой жизни. Император же усомнился и ответил, что такое настолько же невозможно, насколько и белое яйцо не может стать красным. Случилось чудо: яйцо изменило цвет и стало красным. Красный цвет яйца символизирует кровь Христа, само яйцо — могилу Спасителя, а расколовшееся яйцо — выход Иисуса из могилы, или его воскресение.

Версия 2. Существует другая легенда, согласно которой, первой стала раскрашивать яйца в разные цвета, была Дева Мария. Таким образом она развлекала маленького Иисуса.

Версия 3. На Руси красить и дарить друг другу яйца весной начали еще до появления христианства. Тогда это было символом возрождения природы после зимы. Яйца также традиционно окрашивали в красный цвет, что ассоциировалось с солнцем и перерождающимся каждый год миром. На скорлупе старались изобразить символические пейзажи трех миров: небесного, земного и подземного.

Какая вам ближе из версий?