⚡️Меняем тарифы на «Клерке». Успейте подключить безлимитные консультации

У нас молния. С понедельника на «Клерке» произойдут изменения. Тарифов с безлимитными консультациями больше не будет. Хотите безлимит? Подключайте тариф на год или на полтора прямо сейчас.

💥Все течет, все изменяется на «Клерке»с понедельника произойдут перемены в тарифах. Во-первых, мы решили убрать тариф с безлимитными консультациями, а во вторых поднимаем цены на Клерк.Премиум. Если вы хотите пользоваться безлимитными консультациями наших экспертов и дальше, поспешите! Тариф будет доступен только до понедельника! Вы можете сейчас подключить себе Клерк. Премиум+Консультации как на год, так и на полтора. Причем, по выгодной цене!

Премиум+Консультации на год

У всех у нас возникают вопросы, на которые мы не знаем ответа. И даже часто в интернете ничего нагуглить не получается. Если вы хотите пользоваться ответами наших экспертов постоянно, то оформите подписку сейчас.

Премиум+Консультации на 1,5 года

Это подписка поможет решить сложные вопросы, на которые вы не знаете ответов. Клерк.Консультации — это сервис круглосуточной поддержки бухгалтеров и предпринимателей по профессиональным вопросам. Вы можете задавать абсолютно любые вопросы и главное — количество вопросов неограниченное! У нас есть специальный пул специалистов по разным областям — бухгалтерские проводки, 1С, учет, налоги, проверки, право, кадры. Все специалисты эксперты-практики! Никакой воды и размытых ответов!

Что дает подписка Клерк.Премиум+Консультации?

В подписке только актуальные данные, которые можно использовать в работе прямо сейчас. Мы добавляем за год порядка 20 новых онлайн-курсов, десятки вебинаров, сотни полезных разборов законов, а теперь еще и тренинги с экспертами. Доплачивать за новый контент не надо. Вы получаете доступ ко всем мероприятиям нашего Центра обучения. А именно:

Онлайн-курсам с сертификатами : 43 шт. и каждый месяц будет появляться еще один. Это программы обучения по разным темам: бухучет, ФСБУ, маркетплейсы, УСН, налоговые проверки, воинский и кадровый учет.

Вебинарам . Это экспертные эфиры по всем сложным темам и изменениями законодательства, на которых можно задать вопросы эксперту, а еще вам будет доступен архив записей из 600 уже выпущенных вебинаров.

Ежедневному журналу Разбор законов с инструкциями по работе с новыми правилами. Каждый день выходит два разбора: один в текстовом, другой в формате 2-3-х минутного видео. Если вам нужна какая-то тема, вы сможете ее заказать редакции.

К справочно-правовой системе , справочники и инструменты. А также образцы документов.

К безлимитному доступу к сервису « Консультации »;

Тренингам — закрытые практикумы с ведущими экспертами, на которых вы задаете волнующие вас вопросы и получаете квалифицированные ответы в режиме «прямого эфира». Попасть на них можно исключительно по подписке!

Эта тонна полезного контента всего в одной подписке «Клерк.Премиум»! Используйте подписку по максимуму — посещайте онлайн-курсы, вебинары, тренинги, читайте Разбор законов, пользуйтесь кодексами и смотрите письма от Минфина и ФНС, задавайте вопросы экспертам. Все это облегчит вашу работу!

До понедельника вы еще успеваете оплатить подписку по супервыгодной цене и получать безлимитные консультации в любое удобное для вас время.

Выбирайте подходящий тариф и оплачивайте!