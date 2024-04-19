💥Главное к утру пятницы: человечеству опять угрожает пандемия, в Петербурге сугробы, Бакальчук — обедневший миллиардер

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего!
Комментарии16
Доброе утро, коллеги! У меня вопрос, вот кто эти люди, которые покупают машину на МП?
ну... в новости нет сообщений что во всю идёт торговля. Пока заявлено о том, что появилась такая возможность.
Надо - оформляй заказ и тебе всё организуют в том же порядке как с какой-нить сторублёвой игрушкой.
может быть кто-нить и оформит. Будем ждать новостей. А там со временем, может быть кааааак пойдёт...
С другими вещами, особенно относительно дорогими, лет 30-40 назад могли мы представить о такой широкомасштабной торговле в таком виде? Может и с автомобилями когда-нибудь до того же дойдёт.
Следом и самолёты подтянутся.... )))))
"вот жить в эту пору уж не придётся ни мне , ни тебе" (с)
Может оно и правильно, но тут игрушку за 100 р иногда смотришь, крутишь, вертишь, а тут машина совсем не за 100 р. Согласна с вами, ко всему надо привыкнуть, на все надо время
Автосалоны оформят на себя ПВЗ и ву-а-ля:
на Озон эти Черри я еще в прошлом году видела. и да их даже покупали)))
А в столичном Южном Бутово все стабильно - ОПГ бывших продолжает объедать молоденькую листву, шариться по помойкам и прыгать по машинам
смешно)
Смотрела новости, на днях действительно падал снег
видимо как всё везде в нашей стране - больше половины разворовали. Людям досталось посмотреть только на отдельные снежинки.
Не смешно)))) ожидаем и совсем нерадостно
ничего смешного нет - там написано
а могут и не появиться.... фиг знает
- местами.....
- а чего же не сбылось-то?
- а вы не в тех местах были!....
Могут.... ну не смогла я.....
Там и штром весь день сегодня обещали.... ждём-с....
вещь, конечно, НАВЕРНОЕ, неприятная, но мы ж ни разу ещё не видели!