💥Главное к утру пятницы: человечеству опять угрожает пандемия, в Петербурге сугробы, Бакальчук — обедневший миллиардер

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Intel анонсировала крупнейшую в мире нейроморфную систему. Hala Point — устройство для имитации работы человеческого мозга. Потенциально устройство способно открыть новые алгоритмы обучения и развертывания нейросетей. ИИ-модели смогут использовать сети нейронов для обработки информации по аналогии с настоящим мозгом.

Заместитель управляющего отделения турецкого банка Denizbank в популярней у россиян Анталье (бывшая дочка Сбера) взял на себя вину в растрате 205 млн лир (6,3 млн долларов) средств клиентов. Деньги в отделении крали с 2021 года. Он якобы проиграл их на криптовалюте и ставках. Тем не менее, арестовано больше людей — директор филиала Рахшан Эйлем Булут, его помощник Утку Эрдем, 2 сотрудника банка и ещё 4 человека.

В Петербурге и Великом Новгороде могут появиться сугробы высотой 5–10 см, а на западе средней полосы фоновые порывы ветра будут достигать 17–22 м/с. Отмечается, что рецидив зимы и похолодание окажутся весьма кратковременными.

Ученые обнаружили в штате Гуджарат в Индии останки, возможно, самой крупной змеи в истории Земли, чья длина может составлять около 15 м.

Авиабилеты в эконом-классе подорожали на четверть за год. Средняя стоимость перелёта эконом-классом на внутренних рейсах выросла о 7345 рублей. Средний показатель за весь 2023 год составил 6649 рублей.

В Конго обнаружен новый штамм оспы обезьян с «пандемическим потенциалом». Человечеству опять угрожают пандемией — штамм Mpox передается намного быстрее, чем поразивший США предшественник.

На Wildberries появились первые автомобили. Самое дешёвое авто стоит чуть меньше 2 млн рублей, самое дорогое — почти 4 миллиона.

Американский банк JPMorgan Chase подал в суд на ВТБ, чтобы оспорить попытки российского банка взыскать $439,5 млн со счета, который был заблокирован из-за введенных против РФ санкций.

Бакальчук вошла в десятку обедневших миллиардеров России. После пожара на складе в Шушарах предпринимательница потеряла миллиарды, ее состояние сократилось сразу на 16% по сравнению с прошлым годом.

Компания Unilever призвала отзывает свое миндальное мороженое Magnum с рынка из-за опасений, что оно может содержать пластиковые и металлические фрагменты.

Треть россиян недовольна тем, как проводят выходные. 30% недовольны своим времяпровождением — из них 75% мечтают чаще отправляться в краткосрочные путешествия (самые популярные направления — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Калининград). Большинство на выходных сидят дома (45%) или занимаются бытовыми делами (31%). А как проводите выходные вы?