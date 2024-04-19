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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Главное к утру пятницы: человечеству опять угрожает пандемия, в Петербурге сугробы, Бакальчук — обедневший миллиардер

Добавим в ленту самых свежих новостей на сегодня. Рассказываем обо всем, что писали и обсуждали сегодня в мире.
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Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Intel анонсировала крупнейшую в мире нейроморфную систему.

    Hala Point — устройство для имитации работы человеческого мозга. Потенциально устройство способно открыть новые алгоритмы обучения и развертывания нейросетей. ИИ-модели смогут использовать сети нейронов для обработки информации по аналогии с настоящим мозгом.

  • Заместитель управляющего отделения турецкого банка Denizbank в популярней у россиян Анталье (бывшая дочка Сбера) взял на себя вину в растрате 205 млн лир (6,3 млн долларов) средств клиентов. Деньги в отделении крали с 2021 года. Он якобы проиграл их на криптовалюте и ставках.

    Тем не менее, арестовано больше людей — директор филиала Рахшан Эйлем Булут, его помощник Утку Эрдем, 2 сотрудника банка и ещё 4 человека.

  • В Петербурге и Великом Новгороде могут появиться сугробы высотой 5–10 см, а на западе средней полосы фоновые порывы ветра будут достигать 17–22 м/с. Отмечается, что рецидив зимы и похолодание окажутся весьма кратковременными.

  • Ученые обнаружили в штате Гуджарат в Индии останки, возможно, самой крупной змеи в истории Земли, чья длина может составлять около 15 м.

  • Авиабилеты в эконом-классе подорожали на четверть за год. Средняя стоимость перелёта эконом-классом на внутренних рейсах выросла о 7345 рублей. Средний показатель за весь 2023 год составил 6649 рублей.

  • В Конго обнаружен новый штамм оспы обезьян с «пандемическим потенциалом». Человечеству опять угрожают пандемией — штамм Mpox передается намного быстрее, чем поразивший США предшественник.

  • На Wildberries появились первые автомобили. Самое дешёвое авто стоит чуть меньше 2 млн рублей, самое дорогое — почти 4 миллиона.

  • Американский банк JPMorgan Chase подал в суд на ВТБ, чтобы оспорить попытки российского банка взыскать $439,5 млн со счета, который был заблокирован из-за введенных против РФ санкций.

  • Бакальчук вошла в десятку обедневших миллиардеров России. После пожара на складе в Шушарах предпринимательница потеряла миллиарды, ее состояние сократилось сразу на 16% по сравнению с прошлым годом.

  • Компания Unilever призвала отзывает свое миндальное мороженое Magnum с рынка из-за опасений, что оно может содержать пластиковые и металлические фрагменты.

  • Треть россиян недовольна тем, как проводят выходные.

    30% недовольны своим времяпровождением — из них 75% мечтают чаще отправляться в краткосрочные путешествия (самые популярные направления — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Калининград).

    Большинство на выходных сидят дома (45%) или занимаются бытовыми делами (31%). А как проводите выходные вы?

  • Бездомный кот на Сахалине раз в год самостоятельно приходит в ветклинику на процедуры. Котейку

    сотрудники «Станции по борьбе с болезнями животных № 2» впервые повстречали в 2022-м — он медленно шел по обочине дороги, был худым и потрепанным. Его накормили, напоили и привели в порядок: за две недели подстригли, отмыли, обработали от паразитов и поставили прививки. После — тот ушел на прогулку и вернулся лишь через год.

    Этой весной история повторилась. С первым теплом пушистик появился на пороге клиники. Как постоянному клиенту ему оказали полный комплекс услуг: от трехразового питания до стационарного лечения.

Котиков вам в ленту

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего!

Комментарии

16
    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      ну... в новости нет сообщений что во всю идёт торговля. Пока заявлено о том, что появилась такая возможность.

      Надо - оформляй заказ и тебе всё организуют в том же порядке как с какой-нить сторублёвой игрушкой.

      может быть кто-нить и оформит. Будем ждать новостей. А там со временем, может быть кааааак пойдёт...

      С другими вещами, особенно относительно дорогими, лет 30-40 назад могли мы представить о такой широкомасштабной торговле в таком виде? Может и с автомобилями когда-нибудь до того же дойдёт.

      Следом и самолёты подтянутся.... )))))

      "вот жить в эту пору уж не придётся ни мне , ни тебе" (с)

      • Наталия Лукина
        шеф-редактор

        Надо - оформляй заказ и тебе всё организуют в том же порядке как с какой-нить сторублёвой игрушкой.

        Может оно и правильно, но тут игрушку за 100 р иногда смотришь, крутишь, вертишь, а тут машина совсем не за 100 р. Согласна с вами, ко всему надо привыкнуть, на все надо время

    • natti
      Бухгалтер

      на Озон эти Черри я еще в прошлом году видела. и да их даже покупали)))

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        на днях действительно падал снег

        видимо как всё везде в нашей стране - больше половины разворовали. Людям досталось посмотреть только на отдельные снежинки.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      смешно)

      ничего смешного нет - там написано

      МОГУТ появиться сугробы высотой 5–10 см,

      а могут и не появиться.... фиг знает

      - местами.....

      - а чего же не сбылось-то?

      - а вы не в тех местах были!....

      Могут.... ну не смогла я.....

      Там и штром весь день сегодня обещали.... ждём-с....

      вещь, конечно, НАВЕРНОЕ, неприятная, но мы ж ни разу ещё не видели!

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