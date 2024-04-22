Что будут делать бухгалтеры на майских праздниках. Опрос от «Клерка»

Началась одна из самых длинных рабочих недель в году. Будем работать шесть дней, а потом четыре дня шашлыков, безделья или работы на даче. А кто-то будет сидеть в офисе...

Началась шестидневная рабочая неделя. Коллеги, держитесь!

Будем работать на этой неделе в субботу, а потом начнем отдыхать. Итак, отдыхаем 28, 29, 30 апреля и 1 мая, выходим на работу 2 мая. 30 апреля отдыхаем потому что правительство перенесло выходной на этот день со 2 ноября. Потом нас ждут «каникулы» в честь Дня Победы — отдыхаем с 9 до 12 мая, на работу идем в понедельник, 13 мая. Это будут последние «длинные выходные» в этом году.

Потом будут только короткие праздники: 12 июня — День России, 4 ноября — День народного единства будет в понедельник, но отдыхать мы будет не 3 дня с субботы по понедельник включительно, а всего два дня. Суббота 2 ноября будет рабочей. Поэтому в ноября нас ждет еще одна шестидневка.

Но, не будем о грустном. Давайте про хорошее. Нас ждут длинные выходные. Календарь можно посмотреть вот тут.

В мае 2024 года будет 20 рабочих и 11 выходных и праздничных дней. Кстати, если вы хотите продлить себе отдых и взять пару дней отпуска, учтите, что с финансовой точки зрения май — не самый выгодный месяц для отпуска. Больше всего отпускных можно получить в июле (23 рабочих дня), октябре (23 рабочих дня) и в августе (22).

Кто-то будет отдыхать, а кто-то трудиться

Большинство россиян будет отдыхать, но некоторые будут работать. В большинстве случаев это связано со спецификой профессии. По собственному желанию работать в выходные и праздничные дни выбирают 29% россиян, а 23% делают это вынужденно. Об этом сказано в исследовании сервиса «Подработка» медиахолдинга Rambler&Co.

Иногда трудятся в нерабочие дни 27% сотрудников, тогда как 21% принципиально не решают служебных вопросов на выходных.

58% из тех, кто будет работать в праздники, заявили, что это соотносится со спецификой их деятельности. 22% признались, что таким образом хотят больше заработать. В праздничные дни на работу выйдут сотрудники из сферы производства, торговли, образования, строительства, транспорта, охраны и доставки. Также трудиться будут IT-специалисты.

В экстренных случаях на работу готовы выйти 11% сотрудников, а 9% заявили, что будут работать по графику в праздничные дни, но скоро сменят такую занятость.

На этих майских праздниках 35% опрошенных останутся дома, 28% — уедут за город, а 19% будут работать.

Как будут отдыхать на майские бухгалтеры

Большинство россиян пока не определились с планами на майские праздники: 24% опрошенных ответили, что решат ближе к делу. Второе по популярности место заняла дача: туда направятся 19% опрошенных. Замыкает тройку лидеров внутренний туризм — 15% россиян посетят новый город.

А чем собираетесь заняться вы?

Чем собираетесь заниматься на майские праздники? Буду работать Поеду на дачу Буду отдыхать дома Поеду в другой город/страну Шашлыыыыык! Какие майские? Давайте переживем шестидневную неделю! Проголосовали 7 человек

Если вы не нашли нужного ответа в опросе, пишите свой вариант в комментариях!