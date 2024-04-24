🎡Викторина на «Клерке». Проверьте, как вы отчитались за I квартал

Викторина появилась в телеграм-боте «Клерка». Чтобы получить приз, нужно правильно ответить на несколько вопросов по отчетности за первый квартал 2024 года.
Это отличная возможность показать свою эрудицию, проверить знания и забрать заслуженный подарок — скидку на курсы профессиональной переподготовки.
Среди всех участников 25 апреля «Клерк» проведет розыгрыш суперприза! Вы можете получить подписку Клерк.Премиумна 6 или 12 месяцев!
Наш телеграм-боте «Клерка» будет задавать вам разные вопросы, а также предлагать разобраться разными рабочими ситуациями. Докажите себе, что именно вы — гуру бухгалтерии.
Вам предстоит проверить, верно ли вы заполнили строчки в отчетах, в ЕФС-1, правильно ли были поданы уведомления. Удачи!!!
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