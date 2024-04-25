💥Обзор к утру четврега: нашли лекарство от болезни Бехтерева, цены на хлеб взлетели, в Perrier нашли бактерии

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, он показал эффективность и безопасность.
Российские власти не собираются закрывать страну и запрещать гражданам ездить по миру или же запрещать уехавшим соотечественникам возвращаться на родину, рассказала РИА Новости Матвиенко.
Цены на хлеб в России взлетели до 15% с начала 2024 года, а в некоторых регионах до 30%.
Главная причина роста — увеличение затрат на логистику, которые теперь составляют до 30% в себестоимости.
В Лондоне ловят пять лошадей королевской конной гвардии, которые утром во время учений сбросили с себя наездников и разбежались
Одна из них врезалась в туристический автобус и разбила лобовое стекло.
Яндекс Маркет проводит ребрендинг. Теперь фирменные цвета маркетплейса — красный и желтый. Красный — отсылка к материнскому бренду Яндекса, а желтый — фирменный цвет Маркета
Считавшую пропавшей картину Густава Климта неожиданно нашли и тут же выставили на аукцион в Вене: «Оценочная стоимость полотна «Портрет фройляйн Лизер» размером 140 на 80 сантиметров — от 30 до 50 миллионов евро.
Компания Nestle Waters уничтожила более 2 млн бутылок минеральной воды Perrier, поскольку одна из скважин в департаменте Гар на юге Франции оказалась заражена бактериями.
Экспорт пшеницы из России в апреле этого года может составить рекордные для этого месяца 4,6 млн тонн против 4,4 млн тонн год назад и 2,9 млн тонн по среднему показателю.
МВД разработало законопроект о введении уголовной ответственности за передачу банковских карт ранее незнакомым лицам и их продажу.
Бакальчук посоветовала россиянам инвестировать в склады вместо квартир и машин.
В «Самокате» предлагают купить к Пасхе пасхальный маффин. Стоит этот нескрепный кекс 175 руб.
Россия собирается конфисковать 440 миллионов долларов у крупнейшего банка США JPMorgan.
Утро, коллеги! Осталось продержаться всего три дня. Держимся!
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего!
Комментарии23
Бедное животное. Хотелось бы узнать, что с головой лошади, а не с лобовым стеклом автобуса.
Согласна, нашла в интернете видео, как они бегут по улицам, очень их жалко. Испуганные такие.
В России должно стать модным и престижным иметь двух-трех и более детей, необходимо поднимать ценность таких семей, такое мнение в интервью РИА Новости выразила Матвиенко.
Хорошо бы, но пока до этого далеко.
Типа, как Айфон последней модели и губы уточкой?
тем которые с Айфоном и губами они нафиг не нужны
ВТБ 17 апреля подал иск в суд к девяти структурам JP Morgan Chase & Co., включая российскую "дочку" - банк "Дж П Морган Банк Интернешнл". Одновременно российский банк направил ходатайство об обеспечении заявления. Суть иска не раскрывалась, пресс-служба ВТБ отказалась от комментариев.
https://www.interfax.ru/business/957248
Весьма интересный способ нагадить, не оглашая сути претензий.
В ответ 18 апреля JP Morgan Chase подал иск к ВТБ в суд Нью-Йорка с требованием прекратить попытки вернуть $439,5 млн. Мне вот это понравилось))
мне больше интересно - зачем вообще подавать какие-то иски по каким-то судам-тудам??
Просто забираешь сколько можешь забрать и всё. Это же теперь нормально принятая тенденция.