💥Обзор к утру четврега: нашли лекарство от болезни Бехтерева, цены на хлеб взлетели, в Perrier нашли бактерии

Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева , он показал эффективность и безопасность.

Российские власти не собираются закрывать страну и запрещать гражданам ездить по миру или же запрещать уехавшим соотечественникам возвращаться на родину, рассказала РИА Новости Матвиенко.

Цены на хлеб в России взлетели до 15% с начала 2024 года, а в некоторых регионах до 30%.

Главная причина роста — увеличение затрат на логистику, которые теперь составляют до 30% в себестоимости.