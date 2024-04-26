⚡️В подписке «Клерк.Премиум» глобальные изменения. Расскажем, что у нас новенького

На этой неделе подписка «Клерк.Премиум» изменилась! В ней теперь есть две бесплатные консультации у наших экспертов и открыт доступ к базе из более чем 20 тыс. уже решенных вопросов. Теперь вы можете сэкономить время на ожидании ответа и найти похожую ситуацию в нашей базе консультаций.

Каждый день «Клерк» становится лучше благодаря вашим отзывам и предложениям! На этой неделе мы изменили подписку «Клерк.Премиум» теперь в ней есть две бесплатные консультации у наших экспертов, а также доступ к базе из более чем 20 тыс. решенных вопросов.

Консультации — это очень удобная и востребованная функция «Клерка». Вы задаете свой вопрос, а наши эксперты-практики быстро вникают в суть и готовят подсказки по вашему запросу. Отдельные консультации стоят 3-5 тыс, но у вас уже есть две в подписке! Вы можете задать два бесплатных вопроса нашим экспертам.

Наши эксперты, как Майдер и Скалли, знают почти все!

Клерк.Консультации — это сервис круглосуточной поддержки бухгалтеров и предпринимателей по профессиональным вопросам. Вы можете задавать абсолютно любые вопросы! У нас есть специальный пул специалистов по разным областям — бухгалтерские проводки, 1С, учет, налоги, проверки, право, кадры. Все специалисты эксперты-практики! Никакой воды и размытых ответов! Вопросы экспертам можно задавать анонимно.

Если вы не хотите тратить включенные в подписку консультации, а ваш ответ не в ходит в разряд узкоспециализированных, то скорее всего ответ на него уже есть в нашей базе консультаций, ведь в ней уже собралось более 20 тыс. решенных вопросов. Просто введите в поисковую строку свой вопрос и получите аргументированный бесплатный ответ в одной из готовых консультаций экспертов «Клерка».

Доступ к базе консультаций — прекрасная возможность решить свой вопрос прямо сейчас, не дожидаясь ответа эксперта. Искать можно не только по запросу в поисковой строке, но и по разделам или тегам.

У вас всегда под рукой готовое решение на любой запрос.

Что еще входит в подписку

В подписке только актуальные данные, которые можно использовать в работе прямо сейчас. Мы постоянно добавляем новые онлайн-курсы, вебинары, полезные разборы законов, а также тренинги с экспертами. Доплачивать за новый контент не надо. Вы получаете доступ ко всем мероприятиям нашего Центра обучения.А именно:

Онлайн-курсам с сертификатами : 43 шт. и каждый месяц будет появляться еще один. Это программы обучения по разным темам: бухучет, ФСБУ, маркетплейсы, УСН, налоговые проверки, воинский и кадровый учет.

Вебинарам . Это экспертные эфиры по всем сложным темам и изменениями законодательства, на которых можно задать вопросы эксперту, а еще вам будет доступен архив записей из 600 уже выпущенных вебинаров.

Ежедневному журналу Разбор законов с инструкциями по работе с новыми правилами. Каждый день выходит два разбора: один в текстовом, другой в формате 2-3-х минутного видео. Если вам нужна какая-то тема, вы сможете ее заказать редакции.

К справочно-правовой системе , справочники и инструменты. А также образцы документов.

Тренингам — закрытые практикумы с ведущими экспертами, на которых вы задаете волнующие вас вопросы и получаете квалифицированные ответы в режиме «прямого эфира». Попасть на них можно исключительно по подписке!

Эта тонна полезного контента всего в одной подписке «Клерк.Премиум»! Используйте подписку по максимуму — посещайте онлайн-курсы, вебинары, тренинги, читайте Разбор законов, пользуйтесь кодексами и смотрите письма от Минфина и ФНС, задавайте вопросы экспертам. Все это облегчит вашу работу!

Вы можете выбрать удобный именно вам формат подписки: на 1 месяц, 6 месяцев или на год. Последний вариант самый выгодный! Сейчас вы можете оформить «Клерк.Премиум» на год со скидкой 40%.

Подписаться

Задача «Клерка» — максимально облегчить вашу работу. Присоединяйтесь!