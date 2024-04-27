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Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в мае 2024. Выбирайте и смотрите!

Будьте в курсе последних изменений в законодательстве! Выбирайте из 7 вебинаров интересные именно вам и записывайтесь. Учитесь, не выходя из дома или офиса! Забирайте в закладки календарь вебинаров для бухгалтера, которые пройдут в мае 2024. Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ.
Календарь вебинаров для бухгалтера в мае 2024. Выбирайте и смотрите!
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Абонемент на вебинары за 999 руб.

Анонс вебинаров мая 2024

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Тема вебинара

Цена, руб.

Дата

Время

1

Новый ФСБУ 4/2023: готовимся к применению

399

15 мая

11:00

2

ВЭД: особенности учета и налогообложения в 2024 году

399

15 мая

15:00

3

Как отвечать на требования ИФНС

399

16 мая

11:00

4

За что в 2024 году бухгалтера привлекут к ответственности: штрафы, уголовка, субсидиарка

399

21 мая

11:00

5

Кого могут обвинить в дроблении бизнеса в 2024 году

399

23 мая

11:00

6

ВЭД: работа с Китаем для бухгалтеров и директоров

998

28 мая

15:00

7

Практика работы с самозанятыми. Кейсы и инструменты

бесплатно

29 мая

15:00

Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок. Выгоднее всего купить абонемент сразу на все вебинары месяца.

Купить абонемент за 999 руб.

Присоединяйтесь к дружному сообществу «Клерка» и получайте профессиональные знания по доступной цене.

Даже если вебинар уже прошел, вы можете посмотреть его запись. Сейчас в архиве почти 700 записей прошедших трансляций. Все они доступны бесплатно подписчикам Клерк.Премиум и владельцам абонемента на вебинары.

Комментарии

7
      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        из диалога с приезжими

        - а чегой-то у вас так холодно в мае?

        - ну так сирень цветёт!

        - а зачем вы её сажаете?....

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          это примета такая?

          ну.... слово "примета" - это больше подходит к ситуации: если произойдёт одно, то произойдёт что-то, а если другое - то уже что-то совсем другое.

          А с цветением сирени - обычное явление в средней полосе России. Сирень каждый год цветёт, и другого быть не может, и время для этого процесса приблизительно одно, +/- несколько дней. И вот во время цветения обычно на несколько дней температура понижается. Бывает, что даже заморзки случаются, вплоть до снежинок. Так что одно с другим никак не связано, эти процессы просто параллельно происходят.

          Хотя... в последнее время с погодой творится что-то мало предсказуемое. Всё выбилось из обычных многолетних тенденций.

          В этом году и без сирени холодно.

          Может быть теперь другая тенденция наметится? Во время её цветения жара начнётся? ))))))

          • Наталия Лукина

            Какие интересные наблюдения, никогда не обращала внимание. Спасибо!

  • Наталья Сухнева
    Бухгалтер

    Доброго всем утра!

    Про вебинары всё понятно, спасибо, посмотрим, если будет время.

    Теперь о погоде!

    В Москве ливень, я на трамвае ехала на работу и на выходе поняла, что выйти просто так не получится, т.к. вокруг на остановке огромные, местами глубокие лужи, и люди кучкуются, создают толпу, потому что не знают, как это все обойти и остаться сухими.

    В итоге пришлось снять ботинки, носки, закатать джинсы, и выйти на улицу босиком. Повеселила прохожих.

    Так до работы и дошла, босиком в офис. Джинсы мокрые по колено, сижу, сохну с обогревателем. Хорошего всем дня!

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