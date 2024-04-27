Календарь вебинаров для бухгалтера в мае 2024. Выбирайте и смотрите!

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Комментарии7
У нас вот-вот распустится сирень
а значит ещё холоднее будет ((((((
из диалога с приезжими
- а чегой-то у вас так холодно в мае?
- ну так сирень цветёт!
- а зачем вы её сажаете?....
это примета такая?
ну.... слово "примета" - это больше подходит к ситуации: если произойдёт одно, то произойдёт что-то, а если другое - то уже что-то совсем другое.
А с цветением сирени - обычное явление в средней полосе России. Сирень каждый год цветёт, и другого быть не может, и время для этого процесса приблизительно одно, +/- несколько дней. И вот во время цветения обычно на несколько дней температура понижается. Бывает, что даже заморзки случаются, вплоть до снежинок. Так что одно с другим никак не связано, эти процессы просто параллельно происходят.
Хотя... в последнее время с погодой творится что-то мало предсказуемое. Всё выбилось из обычных многолетних тенденций.
В этом году и без сирени холодно.
Может быть теперь другая тенденция наметится? Во время её цветения жара начнётся? ))))))
Какие интересные наблюдения, никогда не обращала внимание. Спасибо!
Доброго всем утра!
Про вебинары всё понятно, спасибо, посмотрим, если будет время.
Теперь о погоде!
В Москве ливень, я на трамвае ехала на работу и на выходе поняла, что выйти просто так не получится, т.к. вокруг на остановке огромные, местами глубокие лужи, и люди кучкуются, создают толпу, потому что не знают, как это все обойти и остаться сухими.
В итоге пришлось снять ботинки, носки, закатать джинсы, и выйти на улицу босиком. Повеселила прохожих.
Так до работы и дошла, босиком в офис. Джинсы мокрые по колено, сижу, сохну с обогревателем. Хорошего всем дня!