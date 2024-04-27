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Наталия Лукина
Бухгалтеры

Мир, труд, май! Или отдых, дача, шашлык

Каждый год в нашей стране 1 мая отмечается Праздник Весны и Труда. Если раньше это было время демонстраций с транспарантами, то теперь это время отдыха, дачи и шашлыка. Обсудим, чем будем заниматься во время отдыха.
Мир, труд, май! Или отдых, дача, шашлык
Иллюстрация: Дарья Ивлиева, графический дизайнер Клерк.ру

В советское время в этот день проводились демонстрации с транспарантами, на которых лозунги выражали солидарность с рабочими по всему миру. Теперь это дополнительный выходной, который мы чаще всего проводим в кругу семьи на даче или в отпуске.

Однако, праздник 1 мая вовсе не советский, он возник еще Древней Италии. Тогда в этот день почитали богиню плодородия Майю. В честь нее, собственно, и был назван месяц — май. Считалось, что чем громче, ярче и праздничнее отметить этот день, тем будет лучше урожай.

Кстати, именно с урожаем связаны многие приметы, которые надо отслеживать именно 1 мая (сегодня узнала, что если рано зацвела сирень, то это к похолоданию). Вот некоторые из них:

  • Какая в этот день погода, такой она будет и в конце месяца.

  • Если черемуха зацвела, значит, пора сажать картофель.

  • Если ольха расцвела, то пришло время сеять гречиху.

Расскажите в комментариях, в какие приметы, связанные с природой вы верите, какие по вашим наблюдениям действительно сбываются. А еще обязательно расскажите, как вы собираетесь проводить свои выходные. Чем займетесь? Думаю, что не все (как и я) поедут за город, что планируете делать? Может быть что-то интересное смотрите? Кстати, что у нас с сериалами происходит, ничего интересного не выходило?

Комментарии

61
    • Ирина

      Тоже так хочу...

      • Наталия Лукина

        Понимаю, это мы все в мечтах)) Какие планы на майские, Ирина?

        • Ирина

          Оооо, это ОГОРОД🤪 Хотела скрепыша добавить, такого нет...

            • Ирина

              Ну да. Или вот такой, как смайлик, с языком на плече...

  • s.ivanova_

    Планирую пройти одну игрушку на нинтендо, ну и работать, конечно 😉

    • Наталия Лукина

      Что за игрушка?)) Хотя бы жанр: аркада, ходилка, экшен, приключения?

      ну и работать, конечно

      Сколько можно-то?))

      • s.ivanova_

        ролевая видеоигра, приключение с элементами научной фантастики)) Ну как обычно у японцев бывает)

        • Наталия Лукина

          Это что-то как в сериале "задача трех"? Заумь? Я тоже рубану, но в классику -- пару данждей в wow.

  • Евгения Шестакова

    Если вы четко видите на солнце круги и темные пятна, пора вымыть окна.

    Если голуби летают низко, вас ждет большая стирка.

    ...и давайте уже реабилитируем черную кошку. Она же не специально перебегает вам дорогу, а просто торопится по важным делам )))

    • Наталия Лукина

      Ты окна уже помыла? Или пока нет темных пятен на солнце?

        • Наталия Лукина

          А у меня на окна на кухне я поставила защиту от открываниях для детей ИКЕЯ, так теперь мы не можем открыть окно. Пробовало 4 мужика, результат -- ноль!

          • Arhimed0
            Главный бухгалтер

            теперь мы не можем открыть окно. Пробовало 4 мужика, результат -- ноль!

            дед бил-бил - не разбил, бабка била-била - не разбила, чем они только не били - колотили, не разбили.

            Мышка бежала, хвостиком ВИЛЬНУЛА (!) и... всё вдребезги!

            защиту от открываниях для детей

            Вы ребёнка позовите - может быть он справится!

            • Наталия Лукина

              скорее всего! Против кого задумано, тому и разбирать)))

    • VadimBA

      ...и давайте уже реабилитируем черную кошку.

      Самый лучший способ реабилитировать черную кошку - перебежать ей дорогу.

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        Самый лучший способ реабилитировать черную кошку - перебежать ей дорогу.

        ага... вот если перед похоронной процессией чёрная кошка дорогу перешла. То кому из них не повезёт? покойнику или кошке?

          • Arhimed0
            Главный бухгалтер

            ну покойнику уже повезло, он же мёртвый

            уже - это когда он до места назначения доберётся и упокоится уже в своём пристанище. И желательно без излишних "приключений". А то же .... ну мало ли чего ещё по пути случиться может.

            как говорится на некоторые происшествия - мёртвый откроет глаза

            а при дальнейшем рассказе всех обстоятельств - мертвец снова отбросит копыта.

              • Arhimed0
                Главный бухгалтер

                Приключения покойника, что-то ржу)))

                ну вот... апять чёрный юмор.

                или американская фигня по ТВ

            • Наталия Лукина

              Кстати, тут я согласна. Давно говорю, что сжигать и развеивать надо.

              • Вера Ревина

                ну развеивать - лишнее все таки, там же сжигается не всё прям в пепел, остаются куски небольшие. а вот место экономить и почву беречь в угоду старым обрядам - это правильно.

                    • Наталия Лукина

                      Ну какие косити при 1000 градусов, ты что, мы же не из титана. У нас странная тема для субботы, не?)))

              • VadimBA

                Ритуальный бизнес хотите пустить по ветру?

                • Вера Ревина

                  ритуальный бизнес не пострадает, для кремации так же нужны гробы на любой вкус/цвет и кошелек, а еще урны красивые

                  • Виктория В
                    Главный бухгалтер

                    приказ от 10.01.2000 N 3 «Об утверждении Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации

                    • Наталия Лукина

                      Нееее! Там не сказано, что развеивать нельзя! «один из способов захоронения праха, заключающийся в его разбрасывании по какой-либо территории». Кроме того это прописано в разделе «Услуги бытовые» в национальных стандартах РФ, и предусмотрен ГОСТ Р 53107-2008.

                      • Виктория В
                        Главный бухгалтер

                        «один из способов захоронения праха, заключающийся в его разбрасывании по какой-либо территории»

                        Запрета нет и разрешения никто не даст на такое мероприятие по инструкции. Это может расцениваться как "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Нужно специальное завещание на этот случай

                        • Наталия Лукина

                          Это уже другой вопрос. Но в законодательстве нет прямого запрета развеять прах

                          • Виктория В
                            Главный бухгалтер

                            Но в законодательстве нет прямого запрета развеять прах

                            Угу, но место захоронения должно быть записано в журнал ))

                            • Наталия Лукина

                              но, опять же никто не говорит, что обязательно надо захоранивать, вы может хранить урну дома хоть всю жизнь на камине, можете развеять прах, а в урну посадить цветок. Четкие нормы действуют только в отношение тела

                            • Наталия Лукина

                              У меня просто есть четкое распоряжение развеять прах очень близкого человека в Питере на пересечение определенных мостов, поэтому я прорабатывала этот вопрос))

            • Arhimed0
              Главный бухгалтер

              места много занимается муниципального

              и земельный налог, сволочи, не платят!

              а ещё некоторые обзавелись ТАКИМИ памятниками, что с них впору и имущественный брать!

          • Arhimed0
            Главный бухгалтер

            А какой вред от покойника?

            встречный вопрос: а какой вред от кошки?

            Вроде бы, когда говорят о каких-то невезениях, неудачах при встрече с покойниками или кошками определённых цветов, то имеется в виду что ожидаемое происшествие произойдёт не конкретно непосредственно от того или другого, а вообще что-то случится плохое. Не обязательно от них.

            а вообще..... если уж надо то из классики

            А какой вред от покойника?

            Но примешь ты смерть от коня своего...

            Из мертвой главы гробовая змия,...

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        Самый лучший способ реабилитировать черную кошку - перебежать ей дорогу.

        Да Вы её ещё перекисью помойте! )))))))))))))))))

        будет блАндинка!

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      ...и давайте уже реабилитируем черную кошку. Она же не специально перебегает вам дорогу, а просто торопится по важным делам )))

      ... но пока наоборот: только чёрному коту и не везёт!

      И кота ненавидел весь дом.

      Да и песенка, в общем, о том,
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