Мир, труд, май! Или отдых, дача, шашлык

Каждый год в нашей стране 1 мая отмечается Праздник Весны и Труда. Если раньше это было время демонстраций с транспарантами, то теперь это время отдыха, дачи и шашлыка. Обсудим, чем будем заниматься во время отдыха.

В советское время в этот день проводились демонстрации с транспарантами, на которых лозунги выражали солидарность с рабочими по всему миру. Теперь это дополнительный выходной, который мы чаще всего проводим в кругу семьи на даче или в отпуске.

Однако, праздник 1 мая вовсе не советский, он возник еще Древней Италии. Тогда в этот день почитали богиню плодородия Майю. В честь нее, собственно, и был назван месяц — май. Считалось, что чем громче, ярче и праздничнее отметить этот день, тем будет лучше урожай.

Кстати, именно с урожаем связаны многие приметы, которые надо отслеживать именно 1 мая (сегодня узнала, что если рано зацвела сирень, то это к похолоданию). Вот некоторые из них:

Какая в этот день погода, такой она будет и в конце месяца.

Если черемуха зацвела, значит, пора сажать картофель.

Если ольха расцвела, то пришло время сеять гречиху.

Расскажите в комментариях, в какие приметы, связанные с природой вы верите, какие по вашим наблюдениям действительно сбываются. А еще обязательно расскажите, как вы собираетесь проводить свои выходные. Чем займетесь? Думаю, что не все (как и я) поедут за город, что планируете делать? Может быть что-то интересное смотрите? Кстати, что у нас с сериалами происходит, ничего интересного не выходило?