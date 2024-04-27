Мир, труд, май! Или отдых, дача, шашлык

В советское время в этот день проводились демонстрации с транспарантами, на которых лозунги выражали солидарность с рабочими по всему миру. Теперь это дополнительный выходной, который мы чаще всего проводим в кругу семьи на даче или в отпуске.
Однако, праздник 1 мая вовсе не советский, он возник еще Древней Италии. Тогда в этот день почитали богиню плодородия Майю. В честь нее, собственно, и был назван месяц — май. Считалось, что чем громче, ярче и праздничнее отметить этот день, тем будет лучше урожай.
Кстати, именно с урожаем связаны многие приметы, которые надо отслеживать именно 1 мая (сегодня узнала, что если рано зацвела сирень, то это к похолоданию). Вот некоторые из них:
Какая в этот день погода, такой она будет и в конце месяца.
Если черемуха зацвела, значит, пора сажать картофель.
Если ольха расцвела, то пришло время сеять гречиху.
Расскажите в комментариях, в какие приметы, связанные с природой вы верите, какие по вашим наблюдениям действительно сбываются. А еще обязательно расскажите, как вы собираетесь проводить свои выходные. Чем займетесь? Думаю, что не все (как и я) поедут за город, что планируете делать? Может быть что-то интересное смотрите? Кстати, что у нас с сериалами происходит, ничего интересного не выходило?
Комментарии61
Наш скрепыш на чиле!
Тоже так хочу...
Понимаю, это мы все в мечтах)) Какие планы на майские, Ирина?
Оооо, это ОГОРОД🤪 Хотела скрепыша добавить, такого нет...
нужен копающий?))) Попой вверх?)))
Ну да. Или вот такой, как смайлик, с языком на плече...
Планирую пройти одну игрушку на нинтендо, ну и работать, конечно 😉
Что за игрушка?)) Хотя бы жанр: аркада, ходилка, экшен, приключения?
Сколько можно-то?))
ролевая видеоигра, приключение с элементами научной фантастики)) Ну как обычно у японцев бывает)
Это что-то как в сериале "задача трех"? Заумь? Я тоже рубану, но в классику -- пару данждей в wow.
Если вы четко видите на солнце круги и темные пятна, пора вымыть окна.
Если голуби летают низко, вас ждет большая стирка.
...и давайте уже реабилитируем черную кошку. Она же не специально перебегает вам дорогу, а просто торопится по важным делам )))
Ты окна уже помыла? Или пока нет темных пятен на солнце?
Еще не все)
А у меня на окна на кухне я поставила защиту от открываниях для детей ИКЕЯ, так теперь мы не можем открыть окно. Пробовало 4 мужика, результат -- ноль!
дед бил-бил - не разбил, бабка била-била - не разбила, чем они только не били - колотили, не разбили.
Мышка бежала, хвостиком ВИЛЬНУЛА (!) и... всё вдребезги!
Вы ребёнка позовите - может быть он справится!
скорее всего! Против кого задумано, тому и разбирать)))
Самый лучший способ реабилитировать черную кошку - перебежать ей дорогу.
ага... вот если перед похоронной процессией чёрная кошка дорогу перешла. То кому из них не повезёт? покойнику или кошке?
ну покойнику уже повезло, он же мёртвый
уже - это когда он до места назначения доберётся и упокоится уже в своём пристанище. И желательно без излишних "приключений". А то же .... ну мало ли чего ещё по пути случиться может.
как говорится на некоторые происшествия - мёртвый откроет глаза
а при дальнейшем рассказе всех обстоятельств - мертвец снова отбросит копыта.
Приключения покойника, что-то ржу)))
ну вот... апять чёрный юмор.
или американская фигня по ТВ
А какой вред от покойника?
места много занимается муниципального
Кстати, тут я согласна. Давно говорю, что сжигать и развеивать надо.
ну развеивать - лишнее все таки, там же сжигается не всё прям в пепел, остаются куски небольшие. а вот место экономить и почву беречь в угоду старым обрядам - это правильно.
Какие куски при 980 °C??? Там пепел!
кости частично остаются, вот те крест!
Ну какие косити при 1000 градусов, ты что, мы же не из титана. У нас странная тема для субботы, не?)))
Ритуальный бизнес хотите пустить по ветру?
да, мечта у меня такая)))
ритуальный бизнес не пострадает, для кремации так же нужны гробы на любой вкус/цвет и кошелек, а еще урны красивые
Это нельзя делать в РФ, должно быть точное место захоронения
У нас где-то это прописано?
приказ от 10.01.2000 N 3 «Об утверждении Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации
Нееее! Там не сказано, что развеивать нельзя! «один из способов захоронения праха, заключающийся в его разбрасывании по какой-либо территории». Кроме того это прописано в разделе «Услуги бытовые» в национальных стандартах РФ, и предусмотрен ГОСТ Р 53107-2008.
Запрета нет и разрешения никто не даст на такое мероприятие по инструкции. Это может расцениваться как "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Нужно специальное завещание на этот случай
Это уже другой вопрос. Но в законодательстве нет прямого запрета развеять прах
Угу, но место захоронения должно быть записано в журнал ))
но, опять же никто не говорит, что обязательно надо захоранивать, вы может хранить урну дома хоть всю жизнь на камине, можете развеять прах, а в урну посадить цветок. Четкие нормы действуют только в отношение тела
У меня просто есть четкое распоряжение развеять прах очень близкого человека в Питере на пересечение определенных мостов, поэтому я прорабатывала этот вопрос))
и земельный налог, сволочи, не платят!
а ещё некоторые обзавелись ТАКИМИ памятниками, что с них впору и имущественный брать!
встречный вопрос: а какой вред от кошки?
Вроде бы, когда говорят о каких-то невезениях, неудачах при встрече с покойниками или кошками определённых цветов, то имеется в виду что ожидаемое происшествие произойдёт не конкретно непосредственно от того или другого, а вообще что-то случится плохое. Не обязательно от них.
а вообще..... если уж надо то из классики
Но примешь ты смерть от коня своего...
Из мертвой главы гробовая змия,...
Самый лучший способ реабилитировать черную кошку - перебежать ей дорогу.
Да Вы её ещё перекисью помойте! )))))))))))))))))
будет блАндинка!
... но пока наоборот: только чёрному коту и не везёт!
И кота ненавидел весь дом.
Да и песенка, в общем, о том,
Как обидно быть чёрным котом
Жалко котиков!