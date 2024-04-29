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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: разработали вакцину от рака, «Мир» заработает в Египте, мужчины получают больше женщин на 27%

Добавим в ленту самых свежих новостей. Рассказываем обо всем, что писали и обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • У первой в мире вакцина от рака начались финальные испытания.

    Пациенты, перенесшие удаление меланомы получают персональную вакцину в соответствии с генетическим профилем опухоли.

    Она «учит» организм выслеживать раковые клетки и уничтожать их, предотвращая возвращение болезни.

    Вакцина уже значительно снизила риск рецидива. Более того, она может быть использована для лечения других видов рака.

  • Люди, которые долго спят по выходным, реже страдают депрессией.

    Дополнительные пару часов сна в выходные снизят симптомы депрессии на 38-46%. Эффект особенно заметен у тех, кто недосыпает в будни.

    По выходным мы не тюлени, а занимаемся профилактикой депрессии.

  • В Пулково временно просят упаковывать багаж только по стандартам аэропорта, пользуясь его услугой. Чемоданы, обернутые самостоятельно в пищевую пленку и другую неподходящую упаковку, не принимаются.

  • Французского актера Жерара Депардье задержали в Париже из-за обвинений в сексуальном насилии, сейчас его допрашивают.

  • Искусственный интеллект придет на помощь московским врачам: в поликлиниках внедрят уникальные технологии для автоматической расшифровки рентген-исследований.

    По словам специалистов, такое нововведение позволит не только повысить качество диагностики, но и освободит врачей от целых часов рутинной работы и «писанины». Уже с мая этого года флюорографии и рентгенографии в столичных больницах будет анализировать нейросеть без участия врача.

  • В России переполнены склады автомашин, поэтому без распродаж не обойтись. Дешевле стали Kia Pegas, Audi Q5 L, Skoda Kamiq, Denza N7, Toyota Vios, Peugeot 2008 и Honda CR-V.

  • Карты «Мир» должны заработать в Египте до конца года. Осталось решить технические вопросы.

  • Германия утверждает, что замороженные российские активы должны быть оставлены в неприкосновенности, чтобы использовать их в качестве рычага на переговорах.

  • МИД Таджикистана вручил ноту послу РФ в связи с якобы нарушениями прав своих граждан в России, отмечена озабоченность «проявлениями подчеркнуто негативного отношения» к ним. Ранее республика рекомендовала гражданам не ездить в Россию без особых причин, указав на сложности при пересечении границы.

  • В США связывают использование автопилота Tesla с десятками смертей и почти 1000 аварий.

  • В ЦУМе появились майки-алкоголички от Dolce & Gabbana. Со скидкой — всего 45 950₽. У моего бати такая за 50 руб.

  • Отдых в Сочи на майские праздники подорожал в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом. Билет туда-обратно без багажа обойдётся в 17 тысяч рублей, сутки в отеле три звезды — 5–7 т. р.

  • Мужчины в России зарабатывают больше женщин на 27%. Гендерный разрыв в оплате труда в 2023 году достиг максимума за 10 лет. Показатель учитывает продолжительность работы женщин (39,2 часа) и мужчин (41,1 часа).

    Женщины в России в четыре раза чаще мужчин работают в отраслях, где мало платят. Это одна из главных причин гендерного разрыва в оплате труда.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего!

Комментарии

3
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Дополнительные пару часов сна в выходные снизят симптомы депрессии на 38-46%. Эффект особенно заметен у тех, кто недосыпает в будни.

    Эффект особенно заметен у тех, у которых постоянно выходные!

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    В Пулково временно просят упаковывать багаж только по стандартам аэропорта, пользуясь его услугой. Чемоданы, обернутые самостоятельно в пищевую пленку и другую неподходящую упаковку, не принимаются.

    И так свободно про это всё распространяется....

    А где же наши доблестные Прокурватурва и Роспотреб-непотреб-позор?? Налицо навязанная услуга!

Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: разработали вакцину от рака, «Мир» заработает в Египте, мужчины получают больше женщин на 27%

Добавим в ленту самых свежих новостей. Рассказываем обо всем, что писали и обсуждали в мире.

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