💥Обзор новостей: разработали вакцину от рака, «Мир» заработает в Египте, мужчины получают больше женщин на 27%

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
У первой в мире вакцина от рака начались финальные испытания.
Пациенты, перенесшие удаление меланомы получают персональную вакцину в соответствии с генетическим профилем опухоли.
Она «учит» организм выслеживать раковые клетки и уничтожать их, предотвращая возвращение болезни.
Вакцина уже значительно снизила риск рецидива. Более того, она может быть использована для лечения других видов рака.
Люди, которые долго спят по выходным, реже страдают депрессией.
Дополнительные пару часов сна в выходные снизят симптомы депрессии на 38-46%. Эффект особенно заметен у тех, кто недосыпает в будни.
По выходным мы не тюлени, а занимаемся профилактикой депрессии.
В Пулково временно просят упаковывать багаж только по стандартам аэропорта, пользуясь его услугой. Чемоданы, обернутые самостоятельно в пищевую пленку и другую неподходящую упаковку, не принимаются.
Французского актера Жерара Депардье задержали в Париже из-за обвинений в сексуальном насилии, сейчас его допрашивают.
Искусственный интеллект придет на помощь московским врачам: в поликлиниках внедрят уникальные технологии для автоматической расшифровки рентген-исследований.
По словам специалистов, такое нововведение позволит не только повысить качество диагностики, но и освободит врачей от целых часов рутинной работы и «писанины». Уже с мая этого года флюорографии и рентгенографии в столичных больницах будет анализировать нейросеть без участия врача.
В России переполнены склады автомашин, поэтому без распродаж не обойтись. Дешевле стали Kia Pegas, Audi Q5 L, Skoda Kamiq, Denza N7, Toyota Vios, Peugeot 2008 и Honda CR-V.
Карты «Мир» должны заработать в Египте до конца года. Осталось решить технические вопросы.
Германия утверждает, что замороженные российские активы должны быть оставлены в неприкосновенности, чтобы использовать их в качестве рычага на переговорах.
МИД Таджикистана вручил ноту послу РФ в связи с якобы нарушениями прав своих граждан в России, отмечена озабоченность «проявлениями подчеркнуто негативного отношения» к ним. Ранее республика рекомендовала гражданам не ездить в Россию без особых причин, указав на сложности при пересечении границы.
В США связывают использование автопилота Tesla с десятками смертей и почти 1000 аварий.
В ЦУМе появились майки-алкоголички от Dolce & Gabbana. Со скидкой — всего 45 950₽. У моего бати такая за 50 руб.
Отдых в Сочи на майские праздники подорожал в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом. Билет туда-обратно без багажа обойдётся в 17 тысяч рублей, сутки в отеле три звезды — 5–7 т. р.
Мужчины в России зарабатывают больше женщин на 27%. Гендерный разрыв в оплате труда в 2023 году достиг максимума за 10 лет. Показатель учитывает продолжительность работы женщин (39,2 часа) и мужчин (41,1 часа).
Женщины в России в четыре раза чаще мужчин работают в отраслях, где мало платят. Это одна из главных причин гендерного разрыва в оплате труда.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего!
Комментарии3
Коллеги, всем привет! Как ваши выходные?
Эффект особенно заметен у тех, у которых постоянно выходные!
И так свободно про это всё распространяется....
А где же наши доблестные Прокурватурва и Роспотреб-непотреб-позор?? Налицо навязанная услуга!