Что делать бухгалтеру, если шеф просит составить финмодель бизнеса?

Сколько денег компания заработает в ближайшие два года? Захотят ли инвесторы вкладываться в ваш проект, а банки — выдавать кредиты? На эти вопросы ответит финансовая модель. А сможет ли бухгалтер ответить директору на эти вопросы?

Проблема большинства предпринимателей в том, что они не могут регулярно делать простые вещи: каждый день записывать цифры по обязательствам, контролировать кассу, анализировать товары и поставщиков, сверять факт с планом и делать выводы. Все это обычно делает финансовый директор. А что, если финдира в компании нет? И шеф просит бухгалтера помочь с этой непростой задачей.

💡С одной стороны, ответ простой — посмотрите свою должностную инструкцию. Если следовать профстандарту 08.002 «Бухгалтер» (Приказ Минтруда РФ от 21 февраля 2019 года № 103н), то такой трудовой обязанности в нем нет. Вы в праве отказаться от выполнения указанной работы. Никаких обоснованных претензий со стороны руководства быть не должно.

Но, с другой стороны, бухгалтер может помочь предпринимателям считать деньги и тратить их так, чтобы заработать еще больше. Финансовое моделирование сделает из простого бухгалтера финдира, позволяя эффективно управлять деньгами и прогнозировать развитие компании.

Тем более чаще финансовую модель можно составить в виде Excel-таблицы с готовыми формулами. А это программа хорошо знакома всем бухгалтерам. В нее нужно включить несколько разделов: «Исходные данные», «Капитальные вложения», «Финансирование», «Денежный поток», «Эффективность проекта», «Анализ чувствительности». И при небольших усилиях эта задача вам по плечу!

Если вы никогда не создавали финансовые модели самостоятельно, то рекомендуем пройти курс повышения квалификации Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров на 2024 год. С новыми навыками вы сможете помогать директору с анализом данных, строить финансовые модели и прогнозы, делать понятные дашборды для собственника, и главное, — продвинуться в карьере и стать финансовым директором!

Сейчас руководители ищут специалистов, которые могут оценить экономическое положение компании, умеют снижать издержки, определяют направление роста и развития бизнеса. Финансовое моделирование сделает из простого бухгалтера финдира, позволяя эффективно управлять деньгами и прогнозировать развитие компании.

Все обучение займет у вас 3 месяца по 1—2 часа в день. У вас будет свободный график обучения, онлайн-встречи с преподавателем, чат и вопросы экспертам. Вы можете учиться из дома, офиса, а может быть, прямо с дачи, мы пришлем вам все необходимые для этого материалы: видео в записи, конспекты, тесты и задания. В конце обучения вы пройдете итоговое тестирование для закрепления полученных навыков.

Вы научитесь:

работать с таблицами на уровне PRO, строить сложные модели и прогнозные балансы;

анализировать финансовую и управленческую отчетность, делать не просто анализ, а выводы по его результатам;

находить эффективные управленческие решения в отношении денежных потоков;

сможете преподносить результаты моделирования и анализа собственнику, руководителю и инвестору в удобном и понятном для него формате.

Наш курс сделан известным финансовым консультантом Еленой Аверичевой, которая специализируется на построении финансовых моделей и ставит системы финансового планирования в компаниях любого размера. И Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб»

Сейчас наш курс можно приобрести со скидкой всего за 8900 руб, вместо 32 900 руб.

Оплатить курс

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак.ч. Мы пришлем его вам по почте России. А ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора. Также информация о том, что вы повысили квалификацию, будет видна в вашем личном кабинете на Госуслугах.

Задача «Клерка» — максимально облегчить вашу работу. Поэтому наш курс даст вам только современные навыки финансовой аналитики. Вы разберетесь в финансовых показателях бизнеса и сможете корректно анализировать их.