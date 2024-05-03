💥Обзор новостей: TikTok вернулся, но не совсем, Бритни Спирс вызвали санитаров, на ТЭЦ нашли майнинговую ферму

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Япония выпустит новые банкноты с 3 июля 2024 года, что станет первым изменением дизайна за 20 лет. На купюре номиналом 10000 йен изображен портрет предпринимателя Сибусавы Эйити, известного в Японии как «отец капитализма». Это первое изменение в японской банкноте крупнейшего номинала с тех пор, как в 1984 году лицом купюры стал мыслитель и просветитель Фукудзава Юкичи. Цуда Умэко, пионер женского образования, заменяет автора Хигути Итиё на купюре в 5000 йен. Бактериолог Китасато Сибасабуро должен появиться на купюре в 1000 йен вместо медицинского исследователя Ногучи Хидэё.

Компания Apple объявляет об историческом выкупе акций на сумму 110 млрд долл.

В Х (запрещена в РФ) произошла дискуссия между Илоном Маском и Эдвардом Сноуденом. МАСК: Предлагаю закон — если кто-то срывает американский флаг и устанавливает на его месте другой флаг, этот человек получает обязательный билет в один конец в страну этого флага. СНОУДЕН: Прежде всего, свобода выражения мнений американцев, которая включает в себя всевозможные топтания флагов и другие неприятные действия, защищена конституцией по очень веским причинам. Во-вторых, что делать, если флаг сорвут и заменят вот этим?