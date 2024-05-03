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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: TikTok вернулся, но не совсем, Бритни Спирс вызвали санитаров, на ТЭЦ нашли майнинговую ферму

Добавим в ленту самых свежих новостей. Рассказываем обо всем, что писали и обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Япония выпустит новые банкноты с 3 июля 2024 года, что станет первым изменением дизайна за 20 лет.

    На купюре номиналом 10000 йен изображен портрет предпринимателя Сибусавы Эйити, известного в Японии как «отец капитализма». Это первое изменение в японской банкноте крупнейшего номинала с тех пор, как в 1984 году лицом купюры стал мыслитель и просветитель Фукудзава Юкичи.

    Цуда Умэко, пионер женского образования, заменяет автора Хигути Итиё на купюре в 5000 йен. Бактериолог Китасато Сибасабуро должен появиться на купюре в 1000 йен вместо медицинского исследователя Ногучи Хидэё.

  • Компания Apple объявляет об историческом выкупе акций на сумму 110 млрд долл.

  • В Х (запрещена в РФ) произошла дискуссия между Илоном Маском и Эдвардом Сноуденом.

    МАСК: Предлагаю закон — если кто-то срывает американский флаг и устанавливает на его месте другой флаг, этот человек получает обязательный билет в один конец в страну этого флага.

    СНОУДЕН: Прежде всего, свобода выражения мнений американцев, которая включает в себя всевозможные топтания флагов и другие неприятные действия, защищена конституцией по очень веским причинам.

    Во-вторых, что делать, если флаг сорвут и заменят вот этим?

  • TikTok полностью доступен в России. Теперь пользователи могут смотреть весь контент, размещенный в соцсети, и выкладывать собственные ролики. Я пыталась установить проверить, но у меня на главной появляется объявление об ограничениях. Заработал, но не у всех.

  • Бритни Спирс вызвали санитаров. Опять. В нижнем белье и одеяле, прикрываясь подушкой, певица вышла из отеля в компании медиков. У нее случился нервный срыв.

  • Третья по силе магнитная буря 2024 года происходит в атмосфере Земли, возможны полярные сияния на широтах Москвы и Петербурга.

  • Raiffeisen Bank International может начать процесс ухода с российского рынка в III квартале 2024 года, об этом заявил генеральный директор группы Йохан Штробль.

  • В Омске нашли майнинговую ферму на ТЭЦ. На режимном объекте обнаружили два контейнера со специальными майнинговыми устройствами, которые потребляют энергию на миллионы рублей в месяц. На ТЭЦ заявили, что майнинг-ферма просто хранились.

  • Balenciaga открыли продажи странных сумок. Цена — 2700€ (~270 000₽).

    У любой бабульки есть такие за 20 рублей.

  • Второклассница из Чебоксар потратила 1,3 млн рублей родителей на предметы из онлайн-игры Roblox. Доверчивая 9-летняя девочка покупала робуксы (валюта в игре) у мошенников. Всего она провела 11 транзакций по 100 тысяч рублей через RQ-кода, после чего взяла кредит на 460 тысяч, чтобы оплатить ещё покупок на 200 тысяч.

  • «Газпром» отчитался о первом с 1999 года чистом убытке. Чистый убыток «Газпрома» по МСФО за 2023 год составил 629,1 млрд руб. при чистой прибыли 1,23 трлн руб. в 2022 году.

    В последний раз «Газпром» показывал чистый убыток (79 млрд 279 млн руб.) по результатам 1999 года.

  • В Китае женщины массово делают себе торчащие уши. Торчащие уши стали популярными у китаянок после того, как эту процедуру сделала местная известная блогерша Чэнь Цзянан. Она объяснила, что благодаря новой внешности теперь выглядит моложе, а ее лицо стало стройнее.

  • Согласно исследованию Колумбийского университета, при воспоминании неприятного события из прошлого и озлоблении, может увеличиться риск сердечного приступа или инсульта на 40 минут.

  • Спрос на яйца, а вместе с ними и на ингредиенты для домашнего кулича, оказался в России перед этой Пасхой ниже, чем перед прошлой, при этом востребованность покупных куличей осталась на том же уровне. Яйца это дорого.

А у меня во дворе вот такая красавица вишня цветет. Всем весны!

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего

Комментарии

26
  • Ирина

    Balenciaga открыли продажи странных сумок. Цена — 2700€ (~270 000₽).

    У любой бабульки есть такие за 20 рубонла.

    Интересно, что это за валюта? И потом, у бабулек на сумках нет логотипа Balenciaga😂

    Второклассница из Чебоксар потратила 1,3 млн рублей родителей на предметы из онлайн-игры Roblox...Всего она провела 11 транзакций по 100 тысяч рублей через RQ-кода, после чего взяла кредит на 460 тысяч...

    Как? Как она получила кредит? Она же второклассница???🤥

    • Наталия Лукина

      И потом, у бабулек на сумках нет логотипа Balenciaga😂

      Скоро появится))

      после чего взяла кредит на 460 тысяч...

      Видимо в игре есть такая функция, не банк дает, а игра в своей игровой валюте.

      • Ирина

        Валюта игровая, а долги реальные.

        • Наталия Лукина

          У меня ребенок бегает в этой игре, я пойду изучу функции🙄

  • natti
    Бухгалтер

    В Х (запрещена в РФ) произошла дискуссия между Илоном Маском и Эдвардом Сноуденом.

    ...

    СНОУДЕН:

    Во-вторых, что делать, если флаг сорвут и заменят вот этим?

    а "этим" - это чем?

    прям заинтриговали)

    • Наталия Лукина

      видимо он про высказывание Маска про флаг (вот этим).

      • natti
        Бухгалтер

        там картинка была - флаг Мака)

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