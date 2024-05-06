₽ Заказать рекламу
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: Земля погрузилась в плазму, Дальний Восток лидер по платежной дисциплине бизнеса, выходные через три дня

Добавим в ленту самых свежих новостей. Рассказываем обо всем, что писали и обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • В Берлине третий день не могут потушить пожар на заводе Diehl, входящем в концерн по производству систем ПВО Iris-T.

    «Все, что еще может гореть, сгорит», заявил представитель пожарной службы.

  • Анализ экспертов ВОЗ показал, что госпитализированные c COVID-19 в 2020–2023 годах «на всякий случай» получали антибактериальную терапию. Такое лечение оказалось не просто ненужным, но и вредным — оно повысило уровень антибиотикорезистентности, то есть устойчивости бактерий к препаратам.

  • В Калифорнии 9 лет построили высокоскоростной железнодорожный мост в никуда — стоимость сооружения более 11 миллиардов долларов. Конечной остановки у моста нет, то есть соединить его не с чем. Власти уточняют, что за почти десять лет инфраструктура местности изменилась, поэтому мост не имеет значения для логистики.

  • Виноделы в итальянской провинции Южный Тироль зажигают факелы на полях, чтобы бороться с низкими температурами и спасти урожай.

    Подобные меры в последние дни наблюдались и в других европейских странах, таких как Германия и Польша.

  • Стартовала вторая короткая рабочая неделя. На этот раз она состоит из трех дней, последний день — 8 мая сокращенный. Держимся!

  • Отказ США от российского урана может ударить по торговле между РФ и Казахстаном. Это, в свою очередь, может ослабить геополитические связи между РФ и странами Центральной Азии.

  • Авиабилеты из России в Европу подешевели практически вдвое — российские турагентства. Сейчас в Италию, во Францию или в Испанию можно полететь из большинства городов России через Ереван, Тбилиси за 40-50 тысяч рублей туда-обратно.

  • Земля погрузилась в плазму от вспышки Х, началась сильнейшая магнитная буря. На Солнце продолжается чрезвычайно высокая активность. Суммарная продолжительность магнитных бурь 6 и 7 мая может составить около 30 часов.

  • Британская писательница Джоан Роулинг, ставшая знаменитой благодаря серии книг о Гарри Поттере, заявила о намерении написать еще шесть книг. На данный момент известно, что одна из них — восьмой роман о частном детективе Корморане Страйке. Ждем!

  • ЦБ хочет ограничить комиссии за снятие средств с кредиток. Комиссия за снятие денег с кредитных карт стала носить гипертрофированные размеры. Сейчас в среднем она составляет 4–6% и, как правило, предполагает еще и фиксированный платеж за операцию. Банки начали чаще прятать дополнительную доходность по продукту в комиссии за снятие денег с кредитных карт. Если сбор слишком высокий, его следует включать в расчет полной стоимости кредита, — заявил регулятор.

  • Москвичи массово едут в соседние регионы, чтобы вылечить зубы. Цены на услуги стоматологов там в среднем в два раза ниже. Новый виток развития медицинского туризма коснулся Рязанской, Владимирской, Ярославской, Тульской, Тверской и Калужской областей. Там выручка частных стоматологов в ближайшие года будет выше среднерыночной на 21%.

  • Минцифры планирует расширить перечень сведений, которые интернет-ресурсы будут передавать силовикам. Вместе с IP-адресом регулятор предлагает передавать им и номер сетевого порта российского пользователя. По мнению экспертов, это упростит силовикам задачу определения конкретных пользователей сайтов, а также борьбу со средствами обхода блокировок.

  • Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом во Францию, где у него запланирована встреча с Макроном.

  • Минутка спорта: россиянин Андрей Рублев выиграл теннисный турнир категории Masters в Мадриде.

    В финале он победил канадца Феликса Оже-Альяссима — 4:6, 7:5, 7:5. Московское «Динамо» со счетом 3:2 обыграло «Сочи» в домашнем матче 27-го тура чемпионата России. Но в целом, процитирую Валерия Карпина: «игра была равна, играли два …».

  • Регионы Дальнего Востока лидируют в рейтинге по платежной дисциплине бизнеса — доля просрочки юрлиц перед банками там минимальна. В аутсайдерах — НАО и Дагестан, где просрочка превысила 50%.

  • Трое детей получили травмы на аттракционе в парке отдыха в Ейске, при вращении скамьи их выбросило с сидений. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, возбуждено уголовное дело.

  • Потепление начнется в Москве в следующие выходные, ожидаются небольшие дожди и до плюс 17 градусов. К середине месяца показания термометров вернутся в климатическое русло мая. Сейчас по ощущениям за окном пойдет снег.

  • Давайте обнимемся, как эти милые луговые собачки. Выходные близко! Кстати, знаете зачем они обнимаются? Оказывается узнать представителя своего вида луговые собачки могут только по зубам.

    Поэтому при встрече грызуны трогают друг друга за зубы.

Nation Geographic

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Комментарии

26
    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Доброе утро. коллеги!

      утро добрым не бывает!

      Все дошли до работы?

      а мы не уходили! мы тут так и живём ))))))))))))))))))

      • Наталия Лукина

        а мы не уходили! мы тут так и живём ))))))))))))))))))

        Вы прекращайте это, от работы дохнут кони, а мы не бессмертные пони))

    • Наталия Лукина

      Ольга, доброе утро! Опять у нас стикерпак не загрузился((

      • Ольга Ульянова
        Аудитор-консультант

        Ольга, доброе утро! Опять у нас стикерпак не загрузился((

        Наталия , доброе утро!

        Ничего страшного , решение всегда есть. Нашла забавного суриката:

        Однимашки2.JPG

        Спасибо за новостной обзор! Прочитала с большим интересом и взяла какую-то информацию на заметку. ))

        В Ростове +6, учитывая, что в апреле у нас было до +27, мерзнем...🥶

        • Наталия Лукина

          В Ростове +6, учитывая, что в апреле у нас было до +27, мерзнем...🥶

          Очень холодно, мы еще одеться можем, а вот бедным деревьям и цветочкам совсем плохо сейчас

  • Ирина

    Дальнего Востока лидер по платежной дисциплине бизнеса

    А кто лидер Дальнего Востока?

Трудовые проверки

🔥 Летом во всех регионах заработают комиссии по выявлению нелегальной занятости

Утвердили положение о межведомственных комиссиях субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости.

2

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Стандартный вычет

На ребенка-инвалида работодатель даст 2 стандартных вычета

Есть стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на детей в зависимости от очередности их рождения и есть вычет на ребенка-инвалида. Их надо суммировать.

НДС

Продажа товаров международным организациям облагается НДС 0%

При реализации товаров (работ, услуг) для официального использования международными организациями и их представительствами, которые ведут деятельность в РФ, применяют ставку НДС 0%.

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Трудовое право

Если коллега в отпуске, его не всегда можно подменять как на полную ставку

Если 2 человека работают по сменам и один из них уходит в отпуск, то второй может заменить отпускника, но только на полставки.

Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Зачем к одному лицу предъявить несколько разных заявлений о субсидиарки и убытках?

📌Как правило, в одном деле о банкротстве кредиторы или арбитражный управляющий предъявляют только одно заявление о субсидиарной ответственности и если оно, как говорится, высосано из пальца, то в нем просят суд при отсутствии оснований по субсидиарки переквалифицировать все или часть эпизодов в убытки.

Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: Земля погрузилась в плазму, Дальний Восток лидер по платежной дисциплине бизнеса, выходные через три дня

Добавим в ленту самых свежих новостей. Рассказываем обо всем, что писали и обсуждали в мире.

26

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Общество

Известный завод коньяков уйдет в частные руки

Правительство дополнило перечень предприятий на приватизацию в 2024-2026 годах Кизлярским коньячным заводом.

2
Моё дело
Главбух: права, обязанности, передача дел

Секреты главного бухгалтера: как работать меньше, а достигать большего 

Может показаться, что добраться до должности главбуха помогут доскональное знание законов и упорная работа. На деле всё намного сложнее: нужно быть немного предпринимателем по духу — правильно расставлять приоритеты, грамотно организовывать процессы, легко адаптироваться к изменениям и не бояться пробовать новые гипотезы. 

Секреты главного бухгалтера: как работать меньше, а достигать большего 
8
Катерина Коробкова
Субсидиарная ответственность

Субсидиарка в наследство. Учимся считать

Субсидиарная ответственность входит в объем наследственной массы. Это первое что нужно знать при принятии наследства.

Государственные ведомства

Правила оказания госуслуг пропишут более детально

Правительство уточнило порядок разработки административных регламентов оказания госуслуг.

igotosochi
Инвестиции

Когда покупать дивидендные акции? Как быстро закрываются дивидендные гэпы? Какая дивдоходность будет в 2024 году?

Нашёл любопытные данные по дивидендам от Альфа-Инвестиций. Все мы, конечно же, об этом догадывались, но мало кто это считал. Статистика из стратегии Альфа-Инвестиций на второй квартал 2024 года, выписал оттуда интересные данные про дивиденды. Просто потому что во втором квартале наступает что? Нет, не конец света. Основной дивидендный сезон.

Когда покупать дивидендные акции? Как быстро закрываются дивидендные гэпы? Какая дивдоходность будет в 2024 году?
vladp18
Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность главного бухгалтера

Субсидиарная ответственность — это дополнительная имущественная ответственность, которая возлагается на определенных лиц в случае, если основное ответственное лицо не может исполнить свои обязательства перед кредиторами.

Разборы законов

1 274
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налоговая помощь
Обзоры для бухгалтера

​Дорогие подписчики! Обзор для бухгалтера

В нашей постоянной рубрике мы продолжаем делиться с вами самыми актуальными и популярными статьями прошлого месяца. Ниже представлены краткие обзоры тех статей, которые вызвали наибольший интерес среди наших читателей в прошлом месяце.

​Дорогие подписчики! Обзор для бухгалтера
Екатерина Макаренко

Новостной дайджест: Банк Точка и Диадок, новости про МФО, турецкий DenizBank прекращает открытие счетов, отмена комиссии за переводы самому себе

Налог на имущество физических лиц

Будет ли повышенный налог на имущество, если в собственности несколько объектов

ФНС рассмотрела вопрос о применении повышенного коэффициента при исчислении налога на имущество физических лиц при наличии в собственности у налогоплательщика нескольких объектов недвижимого имущества.

Обучение для бухгалтеров

🔥 Новая акция «Не МАЙся — заниМАЙся!». Самые нужные курсы по 3 690 рублей

До 6 мая включительно вы можете купить топовые курсы «Клерка» за 3 690 рублей! Научитесь вести учет на маркетплейсах, строить финансовые модели, проводить сделки по ВЭД, вести компании на УСН, получите базовые знания в бухгалтерии и сделаете шаг навстречу новой профессии. Начните лето с новыми силами, знаниями и совсем другим уровнем дохода.

Инвестиции

Резко возросла активность финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и инвестплатформ: почему

Из-за жестких ограничений Центробанка заемщики с высокой долговой нагрузкой ищут альтернативные способы заработать, в том числе они идут на риск и инвестируют в финансовые пирамиды.

Государственные ведомства

Росаккредитация нашла 260 товарных сертификатов с нарушениями

Продукция с неподтвержденными разрешительными документами не успевает попасть в продажу, сертификаты блокируют в течение суток.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Экологическое законодательство

Стало ясно, продлят ли срок подачи заявок на получение экологического разрешения

Минприроды рассмотрело вопрос о переносе срока подачи заявки на получение комплексного экологического разрешения (КЭР).

Интересные материалы

igotosochi
Инвестиции

Обвал крипты, укрепление рубля, вторичка дешевеет, но не везде. Дивиденды, газовое днище и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Федя, дичь! Газпром показал рекордный по убыточности отчёт, но всё равно был на дне и не упал сильнее, чем повалилась крипта. ИИ посчитал, где падает вторичка в России. Спойлер: не в Сочи.

Обвал крипты, укрепление рубля, вторичка дешевеет, но не везде. Дивиденды, газовое днище и другие новости. Воскресный инвестдайджест