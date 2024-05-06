💥Обзор новостей: Земля погрузилась в плазму, Дальний Восток лидер по платежной дисциплине бизнеса, выходные через три дня

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

В Берлине третий день не могут потушить пожар на заводе Diehl, входящем в концерн по производству систем ПВО Iris-T. «Все, что еще может гореть, сгорит», заявил представитель пожарной службы.

Анализ экспертов ВОЗ показал, что госпитализированные c COVID-19 в 2020–2023 годах «на всякий случай» получали антибактериальную терапию. Такое лечение оказалось не просто ненужным, но и вредным — оно повысило уровень антибиотикорезистентности, то есть устойчивости бактерий к препаратам.

В Калифорнии 9 лет построили высокоскоростной железнодорожный мост в никуда — стоимость сооружения более 11 миллиардов долларов. Конечной остановки у моста нет, то есть соединить его не с чем. Власти уточняют, что за почти десять лет инфраструктура местности изменилась, поэтому мост не имеет значения для логистики.

Виноделы в итальянской провинции Южный Тироль зажигают факелы на полях, чтобы бороться с низкими температурами и спасти урожай. Подобные меры в последние дни наблюдались и в других европейских странах, таких как Германия и Польша.

Стартовала вторая короткая рабочая неделя. На этот раз она состоит из трех дней, последний день — 8 мая сокращенный. Держимся!

Отказ США от российского урана может ударить по торговле между РФ и Казахстаном. Это, в свою очередь, может ослабить геополитические связи между РФ и странами Центральной Азии.

Авиабилеты из России в Европу подешевели практически вдвое — российские турагентства. Сейчас в Италию, во Францию или в Испанию можно полететь из большинства городов России через Ереван, Тбилиси за 40-50 тысяч рублей туда-обратно.

Земля погрузилась в плазму от вспышки Х, началась сильнейшая магнитная буря. На Солнце продолжается чрезвычайно высокая активность. Суммарная продолжительность магнитных бурь 6 и 7 мая может составить около 30 часов.

Британская писательница Джоан Роулинг, ставшая знаменитой благодаря серии книг о Гарри Поттере, заявила о намерении написать еще шесть книг. На данный момент известно, что одна из них — восьмой роман о частном детективе Корморане Страйке. Ждем!

ЦБ хочет ограничить комиссии за снятие средств с кредиток. Комиссия за снятие денег с кредитных карт стала носить гипертрофированные размеры. Сейчас в среднем она составляет 4–6% и, как правило, предполагает еще и фиксированный платеж за операцию. Банки начали чаще прятать дополнительную доходность по продукту в комиссии за снятие денег с кредитных карт. Если сбор слишком высокий, его следует включать в расчет полной стоимости кредита, — заявил регулятор.

Москвичи массово едут в соседние регионы, чтобы вылечить зубы. Цены на услуги стоматологов там в среднем в два раза ниже. Новый виток развития медицинского туризма коснулся Рязанской, Владимирской, Ярославской, Тульской, Тверской и Калужской областей. Там выручка частных стоматологов в ближайшие года будет выше среднерыночной на 21%.

Минцифры планирует расширить перечень сведений, которые интернет-ресурсы будут передавать силовикам. Вместе с IP-адресом регулятор предлагает передавать им и номер сетевого порта российского пользователя. По мнению экспертов, это упростит силовикам задачу определения конкретных пользователей сайтов, а также борьбу со средствами обхода блокировок.

Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом во Францию, где у него запланирована встреча с Макроном.

Минутка спорта: россиянин Андрей Рублев выиграл теннисный турнир категории Masters в Мадриде. В финале он победил канадца Феликса Оже-Альяссима — 4:6, 7:5, 7:5. Московское «Динамо» со счетом 3:2 обыграло «Сочи» в домашнем матче 27-го тура чемпионата России. Но в целом, процитирую Валерия Карпина: «игра была равна, играли два …».

Регионы Дальнего Востока лидируют в рейтинге по платежной дисциплине бизнеса — доля просрочки юрлиц перед банками там минимальна. В аутсайдерах — НАО и Дагестан, где просрочка превысила 50%.

Трое детей получили травмы на аттракционе в парке отдыха в Ейске, при вращении скамьи их выбросило с сидений. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, возбуждено уголовное дело.

Потепление начнется в Москве в следующие выходные, ожидаются небольшие дожди и до плюс 17 градусов. К середине месяца показания термометров вернутся в климатическое русло мая. Сейчас по ощущениям за окном пойдет снег.