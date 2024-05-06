💥Обзор новостей: Земля погрузилась в плазму, Дальний Восток лидер по платежной дисциплине бизнеса, выходные через три дня

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
В Берлине третий день не могут потушить пожар на заводе Diehl, входящем в концерн по производству систем ПВО Iris-T.
«Все, что еще может гореть, сгорит», заявил представитель пожарной службы.
Анализ экспертов ВОЗ показал, что госпитализированные c COVID-19 в 2020–2023 годах «на всякий случай» получали антибактериальную терапию. Такое лечение оказалось не просто ненужным, но и вредным — оно повысило уровень антибиотикорезистентности, то есть устойчивости бактерий к препаратам.
В Калифорнии 9 лет построили высокоскоростной железнодорожный мост в никуда — стоимость сооружения более 11 миллиардов долларов. Конечной остановки у моста нет, то есть соединить его не с чем. Власти уточняют, что за почти десять лет инфраструктура местности изменилась, поэтому мост не имеет значения для логистики.
Виноделы в итальянской провинции Южный Тироль зажигают факелы на полях, чтобы бороться с низкими температурами и спасти урожай.
Подобные меры в последние дни наблюдались и в других европейских странах, таких как Германия и Польша.
Стартовала вторая короткая рабочая неделя. На этот раз она состоит из трех дней, последний день — 8 мая сокращенный. Держимся!
Отказ США от российского урана может ударить по торговле между РФ и Казахстаном. Это, в свою очередь, может ослабить геополитические связи между РФ и странами Центральной Азии.
Авиабилеты из России в Европу подешевели практически вдвое — российские турагентства. Сейчас в Италию, во Францию или в Испанию можно полететь из большинства городов России через Ереван, Тбилиси за 40-50 тысяч рублей туда-обратно.
Земля погрузилась в плазму от вспышки Х, началась сильнейшая магнитная буря. На Солнце продолжается чрезвычайно высокая активность. Суммарная продолжительность магнитных бурь 6 и 7 мая может составить около 30 часов.
Британская писательница Джоан Роулинг, ставшая знаменитой благодаря серии книг о Гарри Поттере, заявила о намерении написать еще шесть книг. На данный момент известно, что одна из них — восьмой роман о частном детективе Корморане Страйке. Ждем!
ЦБ хочет ограничить комиссии за снятие средств с кредиток. Комиссия за снятие денег с кредитных карт стала носить гипертрофированные размеры. Сейчас в среднем она составляет 4–6% и, как правило, предполагает еще и фиксированный платеж за операцию. Банки начали чаще прятать дополнительную доходность по продукту в комиссии за снятие денег с кредитных карт. Если сбор слишком высокий, его следует включать в расчет полной стоимости кредита, — заявил регулятор.
Москвичи массово едут в соседние регионы, чтобы вылечить зубы. Цены на услуги стоматологов там в среднем в два раза ниже. Новый виток развития медицинского туризма коснулся Рязанской, Владимирской, Ярославской, Тульской, Тверской и Калужской областей. Там выручка частных стоматологов в ближайшие года будет выше среднерыночной на 21%.
Минцифры планирует расширить перечень сведений, которые интернет-ресурсы будут передавать силовикам. Вместе с IP-адресом регулятор предлагает передавать им и номер сетевого порта российского пользователя. По мнению экспертов, это упростит силовикам задачу определения конкретных пользователей сайтов, а также борьбу со средствами обхода блокировок.
Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом во Францию, где у него запланирована встреча с Макроном.
Минутка спорта: россиянин Андрей Рублев выиграл теннисный турнир категории Masters в Мадриде.
В финале он победил канадца Феликса Оже-Альяссима — 4:6, 7:5, 7:5. Московское «Динамо» со счетом 3:2 обыграло «Сочи» в домашнем матче 27-го тура чемпионата России. Но в целом, процитирую Валерия Карпина: «игра была равна, играли два …».
Регионы Дальнего Востока лидируют в рейтинге по платежной дисциплине бизнеса — доля просрочки юрлиц перед банками там минимальна. В аутсайдерах — НАО и Дагестан, где просрочка превысила 50%.
Трое детей получили травмы на аттракционе в парке отдыха в Ейске, при вращении скамьи их выбросило с сидений. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, возбуждено уголовное дело.
Потепление начнется в Москве в следующие выходные, ожидаются небольшие дожди и до плюс 17 градусов. К середине месяца показания термометров вернутся в климатическое русло мая. Сейчас по ощущениям за окном пойдет снег.
Давайте обнимемся, как эти милые луговые собачки. Выходные близко! Кстати, знаете зачем они обнимаются? Оказывается узнать представителя своего вида луговые собачки могут только по зубам.
Поэтому при встрече грызуны трогают друг друга за зубы.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Комментарии26
Доброе утро. коллеги! Все дошли до работы?
утро добрым не бывает!
а мы не уходили! мы тут так и живём ))))))))))))))))))
Вы прекращайте это, от работы дохнут кони, а мы не бессмертные пони))
Ольга, доброе утро! Опять у нас стикерпак не загрузился((
Наталия , доброе утро!
Ничего страшного , решение всегда есть. Нашла забавного суриката:
Спасибо за новостной обзор! Прочитала с большим интересом и взяла какую-то информацию на заметку. ))
В Ростове +6, учитывая, что в апреле у нас было до +27, мерзнем...🥶
Очень холодно, мы еще одеться можем, а вот бедным деревьям и цветочкам совсем плохо сейчас
Сурикат бомбический!!!😍
А кто лидер Дальнего Востока?