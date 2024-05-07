💥Обзор новостей: В Китае подделали панд, вышел «победный» iPhone, в РПЦ призвали не бояться Апокалипсиса

В Китае самый высокий уровень владения жильем среди людей, родившихся в период с 1980 по 1995 год, — 70%. В настоящее время более 85% населения страны проживает в собственных домах.

Хозяева зоопарка Тайчжоу перекрасили щенков чау-чау в черно-белый цвет. Поскорее наделали буклеты с анонсом появления нового вида панд и пригласили зрителей. С 1 по 5 мая посмотреть на эксклюзивных малышек-панд пришло несколько десятков тысяч человек. Но потом вдруг один из них заметил, что что-то здесь не так. Теперь посетители массово требуют вернуть деньги за билеты.