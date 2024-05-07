💥Обзор новостей: В Китае подделали панд, вышел «победный» iPhone, в РПЦ призвали не бояться Апокалипсиса

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
В Китае самый высокий уровень владения жильем среди людей, родившихся в период с 1980 по 1995 год, — 70%. В настоящее время более 85% населения страны проживает в собственных домах.
Хозяева зоопарка Тайчжоу перекрасили щенков чау-чау в черно-белый цвет. Поскорее наделали буклеты с анонсом появления нового вида панд и пригласили зрителей. С 1 по 5 мая посмотреть на эксклюзивных малышек-панд пришло несколько десятков тысяч человек. Но потом вдруг один из них заметил, что что-то здесь не так. Теперь посетители массово требуют вернуть деньги за билеты.
Сбербанк не отменил ограничения на число и размер денежных переводов в сутки после вступления с 1 мая в силу закона, отменяющего комиссии на переводы между счетами одного клиента до 30 млн руб. в месяц, следует из условий переводов.
Доходы бюджета России от экспорта нефти подскочили вдвое. В апреле нефтегазовые доходы составили 1,23 трлн руб. Из них 1,05 трлн руб. — доходы от нефти.
Нефтегазовые доходы оказались почти на 90% выше, чем годом ранее.
Санкции западных стран не повлияли на перевозки российских авиакомпаний. Их количеств только увеличивается, пишет немецкое издание Welt.
Главное модное событие года — Met Gala 2024 прошло сегодня ночью. В Нью-Йорке прошел ежегодный бал Института костюма Метрополитен-музея Met Gala. Тема вечера — «Спящие красавицы: пробуждение моды». Как и ожидалось, знаменитости выбрали образы с цветами, птицами и насекомыми.
В России люксовый бренд Caviar выпустил «победный» iPhone 15 Pro к 9 Мая, стоимостью от 519 тысяч рублей. iPhone 15 Pro «Победа» украшен ювелирной эмалью в цветах Георгиевской ленты, барельефом пятиконечной звезды из авиационного титана и панно из телячьей кожи красного цвета.
В России появится реестр злостных неплательщиков алиментов. Соответствующий закон в третьем чтении приняла Госдума. Реестр будет открытым, должник будет находиться в нем, пока полностью не погасит долг.
В Москве снег. В столице включат отопление в домах из-за минусовой температуры в мае.
В РПЦ призвали не бояться Апокалипсиса, который явится в виде третьей мировой или ядерной войны. «Бояться последних времен — дело не христианское», — заявил протоиерей Максим Козлов. Первые христиане с радостью ждали конца света, который приблизит Царствие Божие, объяснил Козлов.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Комментарии2
Доброе утро, Татьяна! Мне тоже больше всего про щеночков понравилось))
Теперь мы знаем почём в России Победа.