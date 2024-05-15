Бухгалтер vs финдир. Какие знания нужны главбуху, который перерос свою должность

Главные бухгалтеры, которые считают, что переросли свою должность, чаще всего присматриваются к должности финансового директора. Эти должности часто пересекаются, но есть принципиальные различия.
Бухгалтер vs финдир
Основная задача финдира — не допустить обескровливания бизнеса. Он должен контролировать денежные потоки, издержки компании, и доходность, и безубыточность. При этом налоги для него всего лишь косвенные издержки. Первичка его тоже не очень интересует, а вот МСФО — это его юрисдикция.
У бухгалтеров, наоборот, во главе всего стоит НК, инструкции, отчетность и другие нормативы. Основная забота — обработка первичных документов, составление бухгалтерских и налоговых отчетов. Обычно, оптимизация расходов и улучшение эффективности, планирование не входят в прямые обязанности бухгалтера.
Обязанности главбуха:
руководство бухгалтерией;
организация и ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности компании;
ведение бухгалтерского и налогового учета;
контроль над бухгалтерских документов;
взаимодействие налоговиками;
составление и сдача отчетности.
Обязанности финдира:
планирование финансовой деятельности организации, налоговое планирование;
анализ деятельности компании, разработка финансовой политики;
контроль работы финансового отдела;
бюджетирование;
консолидированная отчетность;
управленческий учет;
формирование финансовой модели;
управление всеми денежными потоками компании;
ERP;
уметь вести переговоры.
Главбух определяет финансово-хозяйственную деятельность компании, а финансовый директор планирует эту задачу в будущем.
Какие скилы необходимы бухгалтеру, чтобы стать финдиром
Для того чтобы бухгалтер перешел на должность финансового директора, ему надо прокачать некоторые навыки.
Например, если заглянуть в требования к кандидату на должность финансового директора, то работодатели хотят видеть у себя в компании специалиста с высшим финансовым или экономическим образованием, а еще желательно — степенью МВА. И наличие международного сертификата ACCA.
Также преимуществом у соискателя будет знания и практические навыки в области бюджетирования, финансового менеджмента и управления. Работодатели чаще всего хотят видеть уже готового специалиста, у которого был успешный опыт автоматизации систем планирования и управленческого учета, опыт формирования отчетности по МСФО и знание EPR-систем.
Финдир должен понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании и где у нее точки роста и стагнации. В любом случае, чтобы бухгалтеру стать финансовым директором, потребуется дополнительное образование. Специально для желающих пройти комплексное обучение и прокачать свои навыки по управленческому учету, финансовому анализу и финмоделированию у «Клерка» есть коллекция из 4 онлайн-курса От бухгалтера к финдиру. В ней собран оптимальный набор для перехода на новую должность.
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Что по зарплате
Кстати, совсем не обязательно совсем уходить из бухгалтерии, сейчас на рынке часто ищут главного бухгалтера с функциями финансового директора. Вот такую зарплату обещают кандидатам.
А вот сколько обещают платить финансовым директорам.
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