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Наталия Лукина
Управление финансами

Бухгалтер vs финдир. Какие знания нужны главбуху, который перерос свою должность

Большинство финансовых директоров перешли на эту должность из позиции бухгалтера. Разберемся, в чем принципиальные отличия в задачах финдира и главбуха, а также выясним, что необходимо бухгалтеру для перехода на новую позицию.
Бухгалтер vs финдир. Какие знания нужны главбуху, который перерос свою должность
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Главные бухгалтеры, которые считают, что переросли свою должность, чаще всего присматриваются к должности финансового директора. Эти должности часто пересекаются, но есть принципиальные различия.

Бухгалтер vs финдир

Основная задача финдира — не допустить обескровливания бизнеса. Он должен контролировать денежные потоки, издержки компании, и доходность, и безубыточность. При этом налоги для него всего лишь косвенные издержки. Первичка его тоже не очень интересует, а вот МСФО — это его юрисдикция.

У бухгалтеров, наоборот, во главе всего стоит НК, инструкции, отчетность и другие нормативы. Основная забота обработка первичных документов, составление бухгалтерских и налоговых отчетов. Обычно, оптимизация расходов и улучшение эффективности, планирование не входят в прямые обязанности бухгалтера.

Обязанности главбуха:

  • руководство бухгалтерией;

  • организация и ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности компании;

  • ведение бухгалтерского и налогового учета;

  • контроль над бухгалтерских документов;

  • взаимодействие налоговиками;

  • составление и сдача отчетности.

Обязанности финдира:

  • планирование финансовой деятельности организации, налоговое планирование;

  • анализ деятельности компании, разработка финансовой политики;

  • контроль работы финансового отдела;

  • бюджетирование;

  • консолидированная отчетность;

  • управленческий учет;

  • формирование финансовой модели;

  • управление всеми денежными потоками компании;

  • ERP;

  • уметь вести переговоры.

Главбух определяет финансово-хозяйственную деятельность компании, а финансовый директор планирует эту задачу в будущем.

Какие скилы необходимы бухгалтеру, чтобы стать финдиром

Для того чтобы бухгалтер перешел на должность финансового директора, ему надо прокачать некоторые навыки.

Например, если заглянуть в требования к кандидату на должность финансового директора, то работодатели хотят видеть у себя в компании специалиста с высшим финансовым или экономическим образованием, а еще желательно — степенью МВА. И наличие международного сертификата ACCA.

Также преимуществом у соискателя будет знания и практические навыки в области бюджетирования, финансового менеджмента и управления. Работодатели чаще всего хотят видеть уже готового специалиста, у которого был успешный опыт автоматизации систем планирования и управленческого учета, опыт формирования отчетности по МСФО и знание EPR-систем.

Финдир должен понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании и где у нее точки роста и стагнации. В любом случае, чтобы бухгалтеру стать финансовым директором, потребуется дополнительное образование. Специально для желающих пройти комплексное обучение и прокачать свои навыки по управленческому учету, финансовому анализу и финмоделированию у «Клерка» есть коллекция из 4 онлайн-курса От бухгалтера к финдиру. В ней собран оптимальный набор для перехода на новую должность.

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Что по зарплате

Кстати, совсем не обязательно совсем уходить из бухгалтерии, сейчас на рынке часто ищут главного бухгалтера с функциями финансового директора. Вот такую зарплату обещают кандидатам.

А вот сколько обещают платить финансовым директорам.

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