💥Обзор новостей: праздники все, известен состав нового правительства, кофе подорожают на 15-35%

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Праздники все.

Сильнейший за последние 20 лет (по другой оценке с 1989 года) геомагнитный шторм, предположительно, завершился. На смену уходящему с видимой с Земли части Солнца гигантскому скоплению пятен AR3664, идут скопления AR3773 и AR3774, которые при этом уступают ему в размерах.

Госдума поддержала кандидатуру Антона Алиханова на должность министра промышленности и торговли, Максима Решетникова на пост Министра экономического развития, Антона Котякова на должность министра труда, Антона Силуанова на должность министра финансов.

Госдума приступит к публичному обсуждению трансформации налоговой системы России 20 мая. Принять все изменения нижняя палата парламента рассчитывает до конца текущей сессии, чтобы налогоплательщики и бюджетополучатели могли лучше подготовиться к внедрению этой системы с 1 января 2025 года.

Apple заключила соглашение с OpenAI об использовании технологии стартапа на iPhone. Ожидается, что функции от ChatGPT будут доступны в следующей версии iOS 18.

Турция намерена ввести налоги и полное регулирование криптоактивов. Криптовалюты будут переданы под надзор Совета по рынку капитала, а сделки будут облагаться налогом.

О повышении НДФЛ для всех россиян объявят уже на следующей неделе, считает доктор экономических наук Никита Кричевский. В марте Bloomberg писал, что повышение с 13 до 15% затронет только граждан, зарабатывающих больше 1 млн в год.

Власти Маврикия работают над внедрением карт российской платёжной системы «Мир».

Hyundai планирует ввести платную подписку на некоторые функции автомобилей. К дополнительным опциям за отдельную плату отнесут в том числе подогрев сидений.

iPhone 14 подешевел на 25% на российских маркетплейсах. Предпоследнюю серию популярного смартфона сейчас можно приобрести менее чем за 65 тысяч рублей.

Цены на пшеницу резко взлетели до максимума с августа 2023 года из-за заморозков в России. Показатель на Чикагской товарной бирже вырос до $6,6 за бушель. Котировки начали расти, поскольку риски неурожая «пугают» трейдеров.

В России власти хотят устроить охоту на частных майнеров. Превышение показателей электроэнергии в квартирах они планируют выявлять дистанционно через счётчики, сравнивая заявленный расход с фактическим.

Аренда однушек в России подорожала на 32% за год. Лидером по росту стал Красноярск (+54% за год), в Москве цены выросли на 22%.

Михаил Мишустин: семьи при рождении третьего и последующего ребенка до конца 2030 года смогут получать положенные 450 тысяч рублей на погашение жилищного кредита.

В ближайшие месяцы все виды кофе в России подорожают на 15-35%. Товар дорожает на фоне проблем во Вьетнаме, который является крупнейшим производителем сорта робуста в мире (используется в эспрессо и растворимых напитках). Страна переживает второй подряд сезон неурожая из-за аномальных погодных условий.

В Петербурге автобус с пассажирами упал в Мойку. 10 мая в центре Петербурга водитель автобуса протаранил ограждение Поцелуева моста. Автобус упал в Мойку. Погибли семь человек.Водитель автобуса задержан.

После 15 мая в Москве может потеплеть до плюс 20.

В регионах начнут создавать комиссии для борьбы с серыми зарплатами. Правительство обязало регионы в течение трех месяцев создать комиссии по противодействию нелегальной занятости. Предполагается, что в состав таких комиссий войдут представители региональных властей, территориальных подразделений федеральных органов власти, государственных внебюджетных фондов и профсоюзов. Комиссии будут рассматривать обращения от граждан и бизнеса, касающиеся нелегальной занятости.