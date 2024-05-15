Чем грозит бардак на рабочем месте. Судебная практика

Оказывается беспорядок на рабочем месте чреват не только потерей нужного документа, но и лишением премии. Нашла интересное судебное решение.

Работники стали жаловаться руководителю на сотрудницу, которая развела антисанитарию на своем рабочем месте. Согласивших с коллективом, работодатель принял решение, снизить квартальную премию грязнуле на 20%. Сотрудница не согласился с таким наказанием и обратился в суд.

Она указала, что каких-либо нарушений она не допускала, к дисциплинарной ответственности не привлекалась. И попросила суд признать незаконным лишение 20% премии, взыскать с ответчика доплату в размере изъятой премии, выплатить ей компенсацию морального вреда в размере удержанной премии, а также компенсацию за задержку выплаты премии за каждый день задержки премии.

Три инстанции признали правоту работника, потребовав от работодателя, возместить работнику потери в доходах.

Но, суд в определение 9-го КСОЮ от 03.08.2023 № 88-7163/2023 встал на сторону работодателя. Суд указал, что в должностной инструкции и кодексе этики организации было прописано содержание рабочего места в чистоте. А выплата премии ― право, а не обязанность работодателя, разрешение вопроса о выплате и размере премии относится к его исключительной компетенции.

Суд также указал, что согласно пунктам 3.13, 3.17, 3.18 должностной инструкции главного специалиста 1 разряда отдела по правовым вопросам содержания жилищного фонда и городских территорий, в должностные обязанности специалиста входит соблюдение деловой этики, содержание рабочего места в чистоте, уборка рабочего места, используемых в работе инструментов, приспособлений по окончании работы.

А у вас есть неряхи на работе?