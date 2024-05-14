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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: история не станет обязательным ЕГЭ, интернет делает людей счастливее, мошенники воруют Telegram-аккаунты

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • ЕГЭ по истории нет необходимости делать обязательным, несмотря на увеличение часов этого предмета в школе, сообщил глава Рособрнадзора Музаев.

  • В России водителей будут лишать прав на срок до 1,5 лет за сокрытие номеров машин от камер. Сейчас штраф за это нарушение — 5 тысяч рублей.

  • Благотворительный фонд принца Гарри и Меган Маркл был объявлен просроченным в реестре благотворительных организаций — руководство просят прекратить собирать или тратить деньги.

  • Губернатор Севастополя показал разработанные с участием нейросети проекты «Кошкиных домиков» в стиле сталинского ампира и античного Херсонеса, которые разместят в центре города.

  • OpenAI запустила новую модель GPT-4o, а также десктопную версию ChatGPT, тем самым GPT-4 станет бесплатным для всех пользователей.

  • Интернет делает людей счастливее.

    В исследовании, проведенном В Оксфордском и Тилбургском университетах, изучались последствия общего доступа к Интернету и его использования.

    Более чем в 85% исследованных данных было замечено, что люди, использующие Интернет, чувствуют себя счастливее, чем те, кто этого не делает.

  • Самым популярным размером взятки в России остаются суммы в 10–50 тысяч рублей, следует из данных судебной статистики по делам о коррупционной направленности.

  • Население многих стран против миграции. Массовый завоз мигрантов позволяет политикам ускорить экономику, увеличить налоговые поступления, закрыть низкооплачиваемые вакансии и строить дальше пенсионную пирамиду.

  • Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев приговорен к 24 годам лишения свободы по делу об убийстве свой жены.

  • Исследователи из испанской Кордовы выявили десятки случаев заражения людей крысиным гепатитом.

    Заболевание вызывает вирус Rocahepevirus ratti (RHEV).

    По оценке ученых, около трети крыс, обитающих в испанских городах, являются носителями этого возбудителя.

  • Мошенники теперь воруют Telegram-аккаунты через бесплатный Wi-Fi.

    Злоумышленники создают в общественных местах фейковые точки доступа и при подключении просят пройти авторизацию через Telegram, уверяя, что это безопасно. После подключения жертвы к фейковой сети мошенники получают полный доступ к аккаунту.

  • Стая косаток атаковала и потопило парусник у южного входа в Гибралтарский пролив в Марокко. Два члена экипажа судна Alborán Cognac послали сигнал SOS, их спас проходящий мимо танкер.

  • Почему птицы летят клином?

    Птицы улетают в клине, чтобы экономить энергию. За счет использования аэродинамической тени, создаваемой предыдущей птицей в формации, воздушное сопротивление уменьшается на 15-20%.

  • Кошельки Ozon стали использовать для нелегальных p2p-операций. По данным Angara Security, количество сообщений о купле-продаже верифицированных электронных кошельков Ozon в 2024 году выросло в три раза. По времени этот прирост совпадает с моментом решения ЦБ лишить Qiwi Банк лицензии.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Комментарии

1
  • Наталия Лукина

    Интернет делает людей счастливее... По-моему спорное утверждение

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