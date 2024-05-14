💥Обзор новостей: история не станет обязательным ЕГЭ, интернет делает людей счастливее, мошенники воруют Telegram-аккаунты

OpenAI запустила новую модель GPT-4o , а также десктопную версию ChatGPT, тем самым GPT-4 станет бесплатным для всех пользователей.

Интернет делает людей счастливее.

В исследовании, проведенном В Оксфордском и Тилбургском университетах, изучались последствия общего доступа к Интернету и его использования.

Более чем в 85% исследованных данных было замечено, что люди, использующие Интернет, чувствуют себя счастливее, чем те, кто этого не делает.