💥Обзор новостей: история не станет обязательным ЕГЭ, интернет делает людей счастливее, мошенники воруют Telegram-аккаунты

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
ЕГЭ по истории нет необходимости делать обязательным, несмотря на увеличение часов этого предмета в школе, сообщил глава Рособрнадзора Музаев.
В России водителей будут лишать прав на срок до 1,5 лет за сокрытие номеров машин от камер. Сейчас штраф за это нарушение — 5 тысяч рублей.
Благотворительный фонд принца Гарри и Меган Маркл был объявлен просроченным в реестре благотворительных организаций — руководство просят прекратить собирать или тратить деньги.
Губернатор Севастополя показал разработанные с участием нейросети проекты «Кошкиных домиков» в стиле сталинского ампира и античного Херсонеса, которые разместят в центре города.
OpenAI запустила новую модель GPT-4o, а также десктопную версию ChatGPT, тем самым GPT-4 станет бесплатным для всех пользователей.
Интернет делает людей счастливее.
В исследовании, проведенном В Оксфордском и Тилбургском университетах, изучались последствия общего доступа к Интернету и его использования.
Более чем в 85% исследованных данных было замечено, что люди, использующие Интернет, чувствуют себя счастливее, чем те, кто этого не делает.
Самым популярным размером взятки в России остаются суммы в 10–50 тысяч рублей, следует из данных судебной статистики по делам о коррупционной направленности.
Население многих стран против миграции. Массовый завоз мигрантов позволяет политикам ускорить экономику, увеличить налоговые поступления, закрыть низкооплачиваемые вакансии и строить дальше пенсионную пирамиду.
Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев приговорен к 24 годам лишения свободы по делу об убийстве свой жены.
Исследователи из испанской Кордовы выявили десятки случаев заражения людей крысиным гепатитом.
Заболевание вызывает вирус Rocahepevirus ratti (RHEV).
По оценке ученых, около трети крыс, обитающих в испанских городах, являются носителями этого возбудителя.
Мошенники теперь воруют Telegram-аккаунты через бесплатный Wi-Fi.
Злоумышленники создают в общественных местах фейковые точки доступа и при подключении просят пройти авторизацию через Telegram, уверяя, что это безопасно. После подключения жертвы к фейковой сети мошенники получают полный доступ к аккаунту.
Стая косаток атаковала и потопило парусник у южного входа в Гибралтарский пролив в Марокко. Два члена экипажа судна Alborán Cognac послали сигнал SOS, их спас проходящий мимо танкер.
Почему птицы летят клином?
Птицы улетают в клине, чтобы экономить энергию. За счет использования аэродинамической тени, создаваемой предыдущей птицей в формации, воздушное сопротивление уменьшается на 15-20%.
Кошельки Ozon стали использовать для нелегальных p2p-операций. По данным Angara Security, количество сообщений о купле-продаже верифицированных электронных кошельков Ozon в 2024 году выросло в три раза. По времени этот прирост совпадает с моментом решения ЦБ лишить Qiwi Банк лицензии.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Комментарии1
Интернет делает людей счастливее... По-моему спорное утверждение