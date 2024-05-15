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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: после Звездочки не стоит садиться за руль, у Фондовый рынок ожидает «неприятный» день, бобры умнее, чем кажутся

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Силуанов:

    Минфин уже рассматривает вопрос о повышении НДФЛ, повышение налога до 15% должно затронуть граждан с доходом более ₽1 млн.

  • Фондовый рынок может пережить «неприятный» день, если апрельский индекс потребительских цен превысит ожидания.

  • Минздрав опубликовал список безрецептурных лекарств, после которых не стоит садиться за руль.

    В нем 74 препарата, в том числе популярные: Максиколд, Терафлю, Антигриппин, Звездочка, Супрастин, Спазмалгон, Кетанов, Корвалол. Список носит информационный характер.

  • Сегодня почти каждый четвертый человек в нашей стране потребляет энергетики, а среди молодёжи — каждый второй: в возрастной группе 18–24 лет эта доля составляет 53,2%, в группе 25–29 лет — 49,7%.

  • Вячеслав Володин выступил против бездумной цифровизации образования:

    «Цифровизация обучения, цифровизация школ — процессы, которые отдаляют родителя от учителя, учителя от ученика. По видео-конференц-связи ребенок знаний эффективно не получит».

  • ЕГЭ можно пересдать в текущем году, но только один предмет. С 2024 года можно пересдать один предмет до начала текущей приемной кампании.

    Например, школьник переволновался и написал ЕГЭ по биологии хуже, чем планировал. Он может пересдать экзамен в том же году, чтобы увеличить шансы на поступление в желаемый вуз.

    Основание: Приказ № 243/802.

  • В Аргентине в апреле годовая инфляция составила 289%, что является самым высоким ростом с 1991 года.

  • Научный руководитель и сооснователь компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Илья Суцкевер заявил, что покидает компанию. Его место займет директор по научным исследованиям компании Якуб Пачоцки.

  • Лесной пожар вынудил несколько тысяч жителей запада Канады покинуть свои дома, всего предписано эвакуироваться 6 тысячам.

    О

    гнем охвачены более 11 тысяч гектаров.

  • В Москве обнаружили и тут же закрыли казино для азартных пенсионеров. Выяснилось, что сообщники из Сибири сняли квартиру и оборудовали в ней игровой клуб. Пожилых людей они приглашали через рассылку в мессенджерах.

  • Банк России рекомендовал банкам и МФО реструктурировать долги предпринимателей, пострадавших от наводнений.

  • АвтоВАЗ повысил цены на Lada. Granta Cross подорожала до 1,01 млн рублей, Niva Travel — до 1,25 млн рублей. Базовая версия Lada Niva Legend выросла в цене до 881 тысячи рублей, а Niva Legend Bronto — до 1,36 млн рублей.

  • Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у западных берегов Турции сегодня в 7.57 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 112 километрах от города Измир и в 30 км от греческого поселка Пломари на острове Лесбос.

  • В Москве открылся развлекательный клуб для собак. Там собак кормят вкусняшками и делают стильные стрижки. Это 200 квадратных метров собачьего рая с КИНОПОКАЗАМИ на большом экране по выходным.

  • Бобры останавливаются, когда грызут дерево, чтобы прислушаться к его движению.

    Так они понимают в какую сторону оно полетит.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Комментарии

24
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    Мне понравилось: " открылся развлекательный клуб для собак", хотя не уверена, что собаки любят делать стрижки (это скорее их хозяева развлекаются).

    Рассмешило: "казино для азартных пенсионеров" на входе просили показать пенсионное удостовернение?😀

    Расстроило: "повышение налога до 15% должно затронуть граждан с доходом более ₽1 млн."

    • Наталия Лукина

      Доброе утро, Татьяна! Аналогично! Еще про бобров удивило, до чего же умные звери

      • Юлия_Г

        Наталия, мне тоже про бобров понравилось!

      • Блудный сын

        Бобры вообще не удивили! а удивило то, что людей действия бобров удивили

        • Наталия Лукина

          А вы знали тот факт, что они слушают треск дерева?

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Мне понравилось: " открылся развлекательный клуб для собак", хотя не уверена, что собаки любят делать стрижки (это скорее их хозяева развлекаются).

      интересно: а какие фильмы больше собаки любят? дыдыктивы? боевики? мылодрамы?

      • Наталия Лукина

        Мой любит смотреть мультики😁 Всегда ложится и смотрит (или спит, или обдумывает план по захвату мира)

  • fressigran@
    Главный бухгалтер

    Минздрав опубликовал список безрецептурных лекарств, после которых не стоит садиться за руль.

    Совсем сдурел этот Минздрав, как я посмотрю. Список обычных лекарств при различных недомоганиях

    • Наталия Лукина

      Они пояснили, что это рекомендации, а не обязанность

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