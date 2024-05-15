💥Обзор новостей: после Звездочки не стоит садиться за руль, у Фондовый рынок ожидает «неприятный» день, бобры умнее, чем кажутся

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Силуанов: Минфин уже рассматривает вопрос о повышении НДФЛ, повышение налога до 15% должно затронуть граждан с доходом более ₽1 млн.

Фондовый рынок может пережить «неприятный» день, если апрельский индекс потребительских цен превысит ожидания.

Минздрав опубликовал список безрецептурных лекарств, после которых не стоит садиться за руль. В нем 74 препарата, в том числе популярные: Максиколд, Терафлю, Антигриппин, Звездочка, Супрастин, Спазмалгон, Кетанов, Корвалол. Список носит информационный характер.

Сегодня почти каждый четвертый человек в нашей стране потребляет энергетики, а среди молодёжи — каждый второй: в возрастной группе 18–24 лет эта доля составляет 53,2%, в группе 25–29 лет — 49,7%.

Вячеслав Володин выступил против бездумной цифровизации образования: «Цифровизация обучения, цифровизация школ — процессы, которые отдаляют родителя от учителя, учителя от ученика. По видео-конференц-связи ребенок знаний эффективно не получит».

ЕГЭ можно пересдать в текущем году, но только один предмет. С 2024 года можно пересдать один предмет до начала текущей приемной кампании. Например, школьник переволновался и написал ЕГЭ по биологии хуже, чем планировал. Он может пересдать экзамен в том же году, чтобы увеличить шансы на поступление в желаемый вуз. Основание: Приказ № 243/802.

В Аргентине в апреле годовая инфляция составила 289%, что является самым высоким ростом с 1991 года.

Научный руководитель и сооснователь компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Илья Суцкевер заявил, что покидает компанию. Его место займет директор по научным исследованиям компании Якуб Пачоцки.

Лесной пожар вынудил несколько тысяч жителей запада Канады покинуть свои дома, всего предписано эвакуироваться 6 тысячам. О гнем охвачены более 11 тысяч гектаров.

В Москве обнаружили и тут же закрыли казино для азартных пенсионеров. Выяснилось, что сообщники из Сибири сняли квартиру и оборудовали в ней игровой клуб. Пожилых людей они приглашали через рассылку в мессенджерах.

Банк России рекомендовал банкам и МФО реструктурировать долги предпринимателей, пострадавших от наводнений.

АвтоВАЗ повысил цены на Lada. Granta Cross подорожала до 1,01 млн рублей, Niva Travel — до 1,25 млн рублей. Базовая версия Lada Niva Legend выросла в цене до 881 тысячи рублей, а Niva Legend Bronto — до 1,36 млн рублей.

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у западных берегов Турции сегодня в 7.57 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 112 километрах от города Измир и в 30 км от греческого поселка Пломари на острове Лесбос.

В Москве открылся развлекательный клуб для собак. Там собак кормят вкусняшками и делают стильные стрижки. Это 200 квадратных метров собачьего рая с КИНОПОКАЗАМИ на большом экране по выходным.