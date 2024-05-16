💥Обзор новостей: московскому метро 89 лет, во Франции записывают овец в школы, люди, склонные к аллергии, умнее остальных

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Мосбиржа допустила возможность круглосуточных торгов. Мосбиржа не исключает, что увеличение продолжительности торгов и работа площадки в выходные дни может помочь привлечь новых инвесторов на рынок.

На начало 2024 года, московский метрополитен, которому исполнилось 89 лет насчитывает 294 станции.

В Ливии пресекли вывоз из страны 26 тонн золота, что эквивалентно четверти золотого запаса страны.

Во французском департаменте Мозель ассоциация родителей записала овец в школу, чтобы избежать ее закрытия из-за недостаточного количества учеников. В результате количество учеников, увеличилось с 94 до 98, что соответствует требованиям министерства.

Российские банки ухудшили финансовые показатели по итогам первого квартала 2024 года. В отдельных случаях чистая прибыль сократилась в разы, например, в Альфа-банке, ВТБ, Совкомбанке, Почта-банке и других. Участники рынка объясняют проблемы сокращением прибыльного бизнеса в рознице из-за ужесточения регулирования, попадания под санкции и ростом расходов по налогу на прибыль.

Shaman получил премию Минобороны РФ за «личный вклад в развитие отечественного военно-патриотического музыкального искусства» и «высокое мастерство при исполнении патриотических песен».

По результатам недавних исследований, люди, склонные к аллергии, имеют больший мозг и умнее.

В Москве систему отопления снова начнут переводить на летний режим работы с 17 мая.

Владимир Путин прилетел в Китай — это его первая зарубежная поездка после вступления в должность президента России.

Новая Зеландия ввела новые санкции против России. По словам главы МИДа Уинстона Питерса, в черный список попали 28 физических и 14 юридических лиц. Власти России считают меры незаконными.